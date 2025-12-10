德語媒體：修復對德關系也是中國的利益所在

（德國之聲中文網）《科隆城市報》就德國外長的訪華行程發表評論寫道：數周前德國外長臨時取消訪華計劃，引發德中關系一度緊張。現如今，德國外長又在北京受到極高的禮遇。這足以顯示北京修復中德關系和中歐關系的濃厚興趣。這篇題為《從外交風波到修復關系》的評論寫道：

“瓦德富爾當時取消訪華計劃是為了表達對中方‘閉門羹’式日程安排的不滿。而中國方面之所以如此安排，則是因為瓦德富爾此前有關反對武力改變台海現狀的表述惹惱了北京。在此之後，德國外長對台灣問題的立場也並沒有發生任何變化。

瓦德富爾的做法完全正確：對中國的各類軍事威脅三緘其口，如同現在中國對日本發出的軍事威脅，絕對不應成為德國的一個選項。提請各方遵守聯合國的非暴力原則，既非侮辱，更不是煽動分裂，更何況中國本來就是聯合國成員。

要知道，在台灣問題上，由於美國總統特朗普一心專注於促成他的經濟交易，北京很有可能會借機在台灣扶持一個聽話的政府，這種風險是現實存在的。

《科隆城市報》的評論指出，稀土已經成了中國殺傷力極大的施壓武器，德國和歐盟要想在稀土領域減少依賴，需要耐心和時間，但不減少依賴，未來必將付出更為慘痛的代價。在此問題上，對俄羅斯石油和天然氣的高度依賴已經提供了前車之鑑：

“至少從目前情況而言，中國政府顯然不希望讓中德沖突進一步升級。在特朗普們和普京們一統天下的當今世界，中國顯然也想利用公眾輿論，把自己打造成獨裁者陣營中出類拔萃的善人。

德國外交部長的缺席，也許對中國無傷大雅，但瓦德富爾此行畢竟是在為總理訪華作前期鋪墊。沒有瓦德富爾的訪華，也就不會有後續梅爾茨的北京之行，北京顯然不願意冒這樣的風險。

值得欣慰的是，北京對歐盟及其購買力強勁的居民仍充滿了興趣。即便這可能只是中國對美國的另一種施壓手段，北京對歐盟所展現出的興趣也是有其利用價值的。

歐盟不僅應當巧妙地利用北京的興趣，而且還應當為此采取共同行動。法國總統馬克龍已經搶先一步，發出了關稅威脅。如果這是歐盟內部‘分工協作’策略的一個組成部分，而不是法國方面單槍匹馬的行動，那自然是個好事情。多邊主義也應當是歐盟對自身提出的要求。德國總理梅爾茨在訪華之前，就應當在多邊主義的問題上多下功夫。”

“盡管中國強勢 但德國仍應保持自信”

《法蘭克福匯報》評論指出，任何短暫的示好行為，都不能掩飾中歐間制度性的利益沖突。

“德國外長瓦德富爾訪華期間，中國領導層表現出了極大的和善姿態，但各方都不應被這種和善姿態所蒙蔽。從十月份的外交沖突至今，中國對德政策和對歐政策的核心並沒有發生任何實質性改變。由於當時中方拒絕為德國外長做出適當的會談日常安排，瓦德富爾臨時取消了訪華計劃。有鑑於此，雖然現在中方向德國外長發出了放寬稀土出口管控的信號，但德方不應對此抱持過高期望，畢竟中國的腔調隨時都可能發生變化。

過去幾周德中關系的波折起伏應當帶給我們這樣的教訓：德國必須在歐盟框架內努力減少對中國的經濟依賴，這一點不僅僅局限於稀土。充滿政治智慧的做法應當是，現在盡可能多的從中國方面爭取到讓步和妥協，但與此同時，也不應忘記自身的戰略目標，即盡可能多的降低對中國的經濟依賴。本周一，德國外長瓦德富爾在北京受到的、相對友好的款待，恰恰說明十月份公開取消訪華行程是對中國外交挑釁的最佳回應。盡管相較於歐洲，中國的地位更為有利，但保持自信仍是值得的。”

