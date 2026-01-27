德語媒體：制造恐懼 - 習近平的治國之道

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》發表評論稱，中國黨和國家領導人習近平針對中國軍隊所發起的清洗行動，規模之大已經超過了毛澤東之後的歷屆中共領導人。本屆由七人組成的中央軍委當中，除軍委主席習近平外，僅有一名委員迄今未受波及。 這篇題為《令人恐懼的習近平》的評論寫道：

“習近平已經將‘制造恐懼’變成了其治國理念的核心。從2012年上台以來，他一直在運用這一治國理念來鞏固他個人的統治。上台不久，他就發動了反腐敗鬥爭，十年之內，已有大約五百萬黨政干部受到了懲處。他還取消了憲法中領導人任期限制的規定，為其終身執政鋪平了道路。

廣告 廣告

至於他是否能實現終身執政的目標，仍充滿了不確定性。習近平每時每刻都處在鬥爭狀態，也正因為如此，他也無法停止以反腐鬥爭來制造恐怖和不安。過去幾年來，他的矛頭直指軍隊高層，畢竟軍隊最有‘另立中央’的潛在實力。在很短的時間裡，習近平接連更換了兩任國防部長，幾乎全盤撤掉了火箭軍的領導層。火箭軍是中國人民解放軍的戰略支柱，是中國核威懾、對台武力施壓以及挑戰美國西太平洋主導地位的軍事象征。

現在，習近平又解除了軍中最高級別將領張又俠以及負責實戰的高級將領劉振立。張劉二人是中國軍隊中為數不多的、真正擁有實戰經驗的高級將領，在軍界自然擁有極高的公信力和威望。兩人都受到習近平的提拔重用，因而也一直被視為習近平忠實的親信。

然而，盡管這兩人對習近平忠心耿耿，但對習近平來說，他們或許已經過於強大。張又俠和劉振立都是個人能力強、又擁有廣泛人脈的將領，因此享有相當程度的正當性和自主性，況且他們的軍中地位，也並非習近平一人所賜。或許正因為如此，黨的總書記才會將他們視為潛在風險，因而除之而後快。習近平希望在2027年再度連任，而在此之前，他顯然想要消除任何潛在的挑戰者。”

《新蘇黎世報》的評論指出，恐懼正在中共黨內和軍內快速蔓延。對習的高度忠誠，早已不再是護身符，因為能力強、經驗多和人脈廣也都可能成為風險因素。習近平的所作所為絕不是要促成透明清廉的體制改革，而是赤裸裸的權力展示：

“一次接一次的清洗浪潮確實讓習近平達到了目的：他清除掉了對其統治地位構成潛在威脅的挑戰對手。但與此同時，他也削弱了軍隊，斷送了中共黨內的信任基礎。恐懼和不安的氛圍內，幾乎沒有任何官員膽敢上報不符合高層預期的實情。在這樣的大背景下，決策錯誤的風險將不斷上升，危機發生時的應急反應也將變得更加遲緩，因為責任只會從下級不斷向上級傳遞。

2027年，當習近平預計得以再度開始為期五年的任期之時，他將年滿74歲。歷史經驗留給後人的教訓是，隨著獨裁者年歲的增長，其政權也會變得更加不穩定。如果提前指定接班人，將意味著習近平的權勢地位也將被提前削弱；而不指定接班人，權力鬥爭就將更難以避免。有鑑於此，為了贏得權力鬥爭，習近平就必須不斷地制造恐懼。 ”

“凸顯了習近平對軍隊高層的不信任”

就中共最新一輪的清洗浪潮，《商報》發表評論寫道：

“此次調查本身以及事件的迅速公開，凸顯了習近平對軍隊高層的不信任。這不僅引發了對中國軍隊行動能力的質疑，也激起了軍隊高層是否真正效忠習近平的討論。正因為如此，接下來誰將進入中央軍委，以及繼任者在武力攻台問題上的立場，將會是一個非常有趣的關注點。

觀察家們普遍認為，軍隊高層的清洗浪潮將會繼續下去。多家媒體甚至報道稱，高級將領們的手機已經被沒收，以便調查他們是否有不當行為。

2012年出任中共中央總書記之後，習近平一直在嘗試整頓軍隊。一方面，他希望清除顯然已經無處不在的腐敗現象，另一方面，他也希望加強對權力架構自成一體的中國人民解放軍的管控。也正因為如此，西方媒體記者們一直在提請各方注意，對中國官方公布的罪名要采取慎之又慎的態度。”

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 媒體看中國