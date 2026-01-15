德語媒體：副作用嚴重的保護措施

（德國之聲中文網）《商報》評論寫道，無論是懲罰性關稅，還是最低價格，其最終目的都是為了保護歐洲本土的汽車工業。但懲罰性關稅和最低價格的區別在於，關稅收入將上繳歐盟，而最低價格將使價格收益直接落入中國制造商的口袋，相當於中國車企獲得了歐盟的國家性價格保障，買單的則是歐盟的消費者。這篇題為《副作用嚴重的保護措施》的評論寫道：

“中國企業的確急需來自海外的利潤才能得以生存。因為在中國國內市場，毀滅性的價格戰已經全面展開。幾乎沒有任何一家車企能夠通過銷售電動車獲利。有鑑於此，越來越多的中國車企將目標瞄向了出口。而得益於人民幣對歐元的低匯率優勢，中國車企出口的利潤變得更加可觀，專家認為，出口可以帶給車企40%甚至更高的成本優勢。

歐盟駐華商會主席埃斯克倫德（Jens Eskelund）表示，匯率優勢實際上形成了一種間接補貼，而且還有助於部分彌補懲罰性關稅造成的損失。

中國電動車在海外市場的銷售價格明顯高於其國內價格。例如在德國，同款電動車的平均售價是中國國內市場的兩倍。有鑑於此，至少從截至目前的情況來看，很難說中國車企在進行產品傾銷。

而借助來自歐洲市場的盈利，中國車企將得以加大投資，從而變得更具創新能力。事實上，中國車企現在就已經將德國競爭對手遠遠拋在了後面。去年，寶馬、大眾、奔馳等一眾德國汽車品牌在中國市場的銷售量降至了13年以來的最低水平，而同一時間內，中國汽車在歐洲市場的份額則飆升至歷史最高水平。”

《商報》評論指出，在此背景下，歐盟要以最低價格取代懲罰性關稅的做法著實令人費解，畢竟此前以最低價格限制中國光伏產品的嘗試就最終以慘敗告終：

“美國總統特朗普一手挑起的關稅大戰，最終迫使布魯塞爾主動恢復了同北京的談判。此外，中國對稀土和永磁體等關鍵工業金屬的出口管制，也使布魯塞爾面臨著巨大壓力。有鑑於此，並不能排除布魯塞爾被迫向北京妥協的可能性。”



歐洲制藥業面臨來自中美的雙重壓力

《新蘇黎世報》發表評論稱，歐洲制藥業面臨來自美國關稅壓力的同時，還不得不應對來自中國越來越強勁的競爭。《新蘇黎世報》寫道：“中國企業僅僅會復制藥物、或提供部分醫藥原料的時代已經結束。低估來自中國的競爭，將是一個嚴重的錯誤。 ”這篇題為《來自中國的新藥》的評論寫道：

“中國在腫瘤學研發領域的快速崛起尤為引人注目。去年9月的臨床試驗中，中國小公司Akeso Bio研發的一款抗肺癌藥物，其療效超過了美國競爭對手默克公司（Merck & Co.）的暢銷藥品Keytruda。此外，中國企業還在研發數十種前景極其看好的腫瘤治療手段。在抗肥胖新藥的研究領域，中國也建立起了廣泛基礎：目前全球研發中的160種治療方案中，大約三分之一來自中國。

同中國其他領域一樣，制藥業也同樣受到了政府的慷慨扶持。一些省級政府建立了專門的產業園區，並配備了大量最先進的藥物研發和生產設施。中國龐大的本土科研隊伍，更為醫學創新提供了保障，在美國頂級高校接受過教育的科研人員返回中國的人數也越來越多。特朗普以中國為首要目標的對抗性政策，正在引發將優秀國際人才趕出美國的風險。”

《新蘇黎世報》評論指出，鑑於中國醫藥研發領域擁有“天時地利人和”的優勢，可以預見，全球藥物研發的重心將進一步向中國轉移：

“就目前而言，中國的大多數生物科技公司規模仍然較小，而且主要面向國內市場。這些企業還普遍缺乏在國際藥品審批流程和海外市場推廣方面的經驗。但如同在電動車和電子產品領域，中國企業能以驚人速度實現全球擴張一樣，中國制藥行業佔據全球市場恐怕也只是時間問題。”

