德語媒體：北京的憤怒與善意

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》分析文章指出，日本首相高市早苗發表有關中國攻台將對日本構成“生存威脅”的言論後，中國的憤怒仍在繼續升級。雖然日本不斷釋放緩和關系的信號，但卻一律遭到北京的拒絕。這篇題為《給韓國甜點，對日本揮皮鞭》的文章寫道：



”事實上，高市早苗並沒有說日本會在台灣遭到攻擊時提供軍事援助。她只是談到了一旦台灣遭到攻擊可能會給日本帶來的影響。11月7日日本國會討論對此有明確的文字記錄。盡管高市早苗的措辭模糊，而且並無新意，但還是引發北京最大程度的憤怒。

然而，北京對韓國的態度卻與之形成強烈對比。10月29日，美國總統特朗普同韓國總統李在明會晤後宣布，他已同意韓國方面建造核動力潛艇的計劃。這項聲明突如其來，事前毫無征兆，而且距離習近平會晤特朗普和李在明只有數小時的間隔。顯然，這項聲明令北京感到措手不及。

此前，朝鮮已宣稱該國正在建造核潛艇，而朝鮮也是韓國最大的威脅。韓國總統李在明會晤特朗普時表示，韓國的柴油動力潛艇速度過慢，顯然無法跟蹤、攻擊或擺脫核潛艇。李在明當時提到的並不只局限於朝鮮的潛艇，也包括中國潛艇。核潛艇可以連續數月完成大面積巡航任務。而有了核潛艇之後，韓國就將有能力在整個西太平洋監視朝鮮、中國以及俄羅斯的潛艇行動，其中也包括上述國家攜帶核武器的潛艇。這些巡航行動想必會同美國盟友協調進行，並分享相關情報。對特朗普來說，這是首爾承當更多盟友責任的表現，因此也就同意了韓國的計劃。”

《新蘇黎世報》的分析文章指出，此前北京曾對美英澳簽署AUKUS協議提出強烈批評，而批評要點就是該協議要幫助澳大利亞建造核潛艇。但令人疑惑的是，對於此次韓國要建造核潛艇的計劃，北京迄今為止幾乎毫無反應，這同北京對日本的強硬態度更是形成了鮮明對比：

“北京對日韓兩國截然不同的態度，想必同日韓兩國的新任領導人有直接關系。高市早苗對中國的批評立場由來已久。而李在明則來自一向主張對華友好的韓國左翼進步陣營。因此，習近平選擇給李在明一些‘甜頭’，而對高市早苗則是揮舞皮鞭。

對於中國共產黨來說，世界各國及其領導人需要被劃分成友好陣營和敵對陣營，而北京則會根據需要將憤怒當作有的放矢的外交武器。高市早苗顯然屬於敵對陣營，而對於李在明，北京則希望能將其拉入友好陣營。

事實上，韓國也曾成為中國發洩憤怒的目標。2016年，為了防範朝鮮的進攻威脅，韓國部署了薩德導彈防御系統。但北京則認為，薩德系統的目標是中國。北京當年對韓國做出的反應，同今天的對日報復同樣激進：禁止中國游客赴韓觀光，叫停一切文化交流，中韓外交關系也因此一度跌入谷底。

有鑑於此，首爾絕不能因為北京目前的溫柔態度而掉以輕心。因為北京友善外表的背後也暗藏著威脅：只要你不聽話，我隨時可以讓你從朋友變成敵人。”

“習近平試圖拉特朗普入伙”

因日本首相的“涉台言論”引發的中日緊張關系仍在不斷升級。本周一和周二，美國總統特朗普先後同中國國家主席習近平以及日本首相高市早苗通了電話。《法蘭克福匯報》就此寫道：

”一般認為，習近平同特朗普通話是嘗試讓特朗普對高市早苗施加影響，使其改變日本的對台立場。自從高市早苗在國會表示，一旦中國對台動武，將對日本構成生存威脅以來，北京一直敦促日本‘糾正’相關言論。此外，北京認為，目前是改變地區局勢的戰略機遇，因為同其前任相比，特朗普一直未就台灣問題做出明確表態。

按照中國方面的說法，習近平在和特朗普通話期間提到了‘中美兩國並肩抗擊法西斯和軍國主義’的歷史，當時中美兩國在亞洲的共同敵人就是日本。此外，習近平還強調，‘台灣回歸中國’是戰後國際秩序中一個不可分割的組成部分。中華人民共和國宣稱，1943 年的《開羅宣言》與 1945 年的《波茨坦公告》均支持其對台灣的主張，因為這些文件要求將當時的日本殖民地台灣‘歸還中國’。

但問題在於，當時的中國政府是中華民國政府，其領導層已於1949年敗逃台灣，並在台灣延續了中華民國政權。根據已知信息，特朗普並沒有就北京的分化嘗試做出回應。美國方面表示，在釜山舉行的特習會上，雙方也未就台灣問題展開討論。相反，根據來自中美雙方的消息，俄烏戰爭反而在這次對話中扮演了一定的角色。

美國媒體報道稱，特朗普在通話中介紹了他的烏克蘭戰爭28點和平計劃，而北京方面則立即表示：‘中國支持任何尋求和平的努力，希望各方能夠盡快達成公平、持久和有約束力的和平協定。’有人擔心，習近平會以支持特朗普和平計劃為條件，換取特朗普向高田早苗施壓，但這種猜測目前尚無法得到證實。”

