德語媒體：北京給德國外長的一堂「歷史課」

（德國之聲中文網）“本月初，德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）在訪問北京時，接受了中國外長王毅的‘世界歷史課’。……王毅講話由中國外交部以《台灣地位已被“七重鎖定”》為題發表。這堂歷史課主要目的只有一個：強化中國對台灣的主權聲索”，德媒《慕尼黑信使報》（Münchner Merkur）12月22日發表的文章在開頭這樣寫道。

作者Sven Hauberg說，這位德國外長之所以要在北京接受這堂歷史課，是因為他之前的言論激怒了北京。瓦德富爾曾指責中國對台灣采取“日益咄咄逼人的姿態”。而為了證明“統一”的合理性，北京總是援引其自身對歷史的解讀。

漢學家盧瑪麗（Marina Rudyak）對該報表示， “對中國而言，與台灣統一是戰後秩序中最後一塊缺失的拼圖”。她表示，“中國現在將自己塑造成戰後秩序的捍衛者，實際上就把與台灣的統一視為一種‘歷史必然結果’：反對中國對台灣的主權主張，從北京的視角就是在質疑整個戰後秩序”。這位漢學家同時說， “但歷史並非像北京所呈現的那樣涇渭分明。台灣從未成為中華人民共和國的一部分。即使在中共內部，在1949年前主流觀點也是台灣在日本殖民統治結束後應該享有自決權……”當然，如今北京的看法已截然不同。

在文章最後，漢學家盧瑪麗指出，“中國的行為就是典型的大國行為，會根據自身利益來解讀歷史”。

歐洲要如何打破對中國稀土的依賴？

《瑞士財經報》網絡版12月18日發表了題為《歐洲依賴中國稀土，現在需要做什麼》的客座評論文章。作者、歐洲投資銀行副行長Nicola Beer在文中闡述了她打破這種依賴的策略。她提出，“與其陷入補貼競賽或者依賴國家直接參與，歐盟更應專注於構建戰略聯盟和伙伴關系。單打獨鬥無法建立抗風險能力”。

文章指出，歐盟現在已與加拿大、智利、烏克蘭等14個國家建立了戰略伙伴關系，旨在促進關鍵原材料領域的合作。礦業大國澳大利亞是這方面的重要合作伙伴。“在伙伴關系方面，可靠性和可預測性是歐洲最大的優勢。這些特質支撐著我們的聯盟，並可作為志同道合國家聯盟的基礎，共同致力於透明度和公平性。通過合作，我們可以打擊市場操縱，確保穩定可靠的供應。”

與此同時，文章也提出，歐盟需要緩沖機制。“戰略儲備和聯合采購並非萬靈藥，但它們仍然至關重要。……建立一個歐盟統一的采購平台，可以增強談判能力，減少價格波動。集中采購能帶來市場話語權。這兩個想法不僅值得討論，還需要付諸行動。”

“循環經濟則提供了另一種增強韌性的方式。我們現在擁有可以從廢舊電池中回收高達95%材料的技術。但要擴大這些技術的應用，還需要更多投資和明確的監管框架。同時，針對稀土和鈷基化學品的替代材料研究，也應該從邊緣走向主流。”

在評論文章的最後，這位歐洲投資銀行副行長指出，歐洲需要迅速行動。“如果歐洲真心想要增強自身競爭力並減少戰略依賴，就要動員所有相關的公共和私營部門參與者。只有共同行動，我們才能提升市場影響力，增強抗風險能力。是的，這需要投入資金，但是與未來可能因毫無准備而付出的巨大代價相比，這點成本微不足道。”



