德語媒體：北京覬覦格陵蘭？

（德國之聲中文網）奧地利《標准報》援引丹麥國防專家的話寫道，至少到目前，中國還不具備在當地部署軍事裝備的能力，但這位專家補充說，在未來五到十年內，預計中國將具備使用潛艇和軍艦在北極活動的能力；而一旦俄羅斯允許中國使用其北極港口、並協助中方完善相關技術，這一進程甚至可能更早實現。這篇題為《中國在北極到底有多活躍》的評論寫道：



“對於地理位置本不在北極圈內，卻在2018年發表白皮書宣稱自己為‘近北極國家’的中國來說，獲得通往北極圈的通道至關重要。這份白皮書宣稱中國在北極地區擁有‘合法權益’。而這些‘合法權益’中既包括當地的礦產資源、原料和稀土，與此同時，基於全球變暖，未來北極圈內出現的可能航道也是中國的興趣所在。

目前，沿著格陵蘭和北美的西北航道以及沿著挪威和俄羅斯的北部航道已經可以部分通航，未來還有可能會出現一條穿越北極中心地帶的、更短的航線。

目前，中國主要是在利用北方航道，但擁有更多的航道選項一直是北京的期望所在，而格陵蘭島則是實現這一目標的關鍵。格陵蘭島地處北京的‘極地絲綢之路’沿線，而這一構想又是中國‘一帶一路’倡議的重要組成部分：中國的願景是建立一個通過鐵路、道路和港口連接全球的網絡。但中國在北極地區的努力卻屢屢遭受挫敗。

特朗普在全球範圍內追求的首要目標，就是阻止中國進入具有戰略意義的關鍵節點。美洲的巴拿馬運河就是一個典型的例子。特朗普采取了極其強硬的手段：開始第二個總統任期不久，特朗普就要求將位於巴拿馬運河兩端屬於一家香港公司的港口重新交由美方控制。特朗普目前對格陵蘭島的關注也是基於類似的動機，即不讓中國進入西北航道。由此可見，有關地緣政治熱點地區的爭執，涉及到超級大國之間的經濟、政治和軍事利益沖突。”

《標准報》的評論指出，雖然中國軍艦出沒格陵蘭的說法並無根據，但中國正通過科研、航運測試和潛艇載人深潛不斷提升在北極的行動能力卻是事實。自21世紀初設立斯瓦爾巴“黃河站”以來，中國持續擴大在北極的存在，已經引發挪威等國安全部門的警惕，並已導致部分合作受到限制：

“迄今為止，中國希望參與的格陵蘭島項目最終都未能兌現。格陵蘭經濟和礦產資源部長納塔尼爾森（Naaja Nathanielsen）今年五月接受《金融時報》采訪時曾表示，中資企業僅在兩個已停工項目中擁有少數股權。2021年，中國在克瓦內菲爾德（Kvanefjeld）稀土項目中本來曾有過一次大顯身手的機會。該項目屬於澳大利亞的Energy Transition Minerals礦產集團，而中國公司Shenghe Resources 則持有該集團股份。但由於格陵蘭島政府換屆，該項目被叫停。新政府還發布了禁止開采鈾礦的禁令。

不過，今年五月， 格陵蘭經濟和礦產資源部長納塔尼爾森也表示，如果歐洲和北美不對格陵蘭礦產資源進行大規模投資，那麼，格陵蘭當然會考慮加強同中國合作的可能性。畢竟，中國已經是格陵蘭魚產的最大進口國。

今年三月，格陵蘭外交部長莫茨菲爾德（Vivian Motzfeldt）在接受中國官方新華社采訪時還宣布，‘中國對我們至關重要，我們有興趣進一步深化合作。’而這種合作，想必正是特朗普所要極力阻止的。”



本周日本首相高市早苗和韓國總統李在明舉行了會晤。《商報》分析文章指出，此次日韓首腦會晤意味著北京離間日韓關系的嘗試起到了適得其反的效果。文章寫道：

“一位來自日本極端保守陣營的代表同一名左翼韓國政治家公開展示友好關系，這在幾個月前還是不可想象的事情。然而在本周二的日韓峰會上，日本首相高市早苗與韓國總統李在明卻高調同台獻藝，隨後又一同參觀了歷史悠久的法隆寺。

這種精心安排凸顯了日韓兩國的敏感處境：作為美國的盟友，日韓兩國都對中美沖突的後果有著切身體會。為了遏制美國在該地區的影響力，中華人民共和國一方面不斷向日本施壓，另一方面則在積極拉攏韓國。

戰略咨詢機構‘歐亞集團’的Jeremy Chan認為：‘北京顯然是在嘗試分化日韓關系’。但北京的這一戰略顯然未能奏效，恰恰相反，高市早苗和李在明正在強化合作關系。

去年秋天的首次會晤期間，日韓領導人就已明確表達了雙方的共同利益。而在本周二的會晤中，雙方又邁出了第二步：雙方發出了強化地緣戰略合作的明確信號，不僅是日韓合作，也包括美日韓三方合作。”

