德語媒體：印度會是德國的「理想伙伴」嗎？

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》評論，對於德國政界出現的“印度熱”，經濟界和企業界似乎無動於衷。此次隨同梅爾茨一道訪問印度的德國企業中，就沒有一家汽車企業。這篇題為《印度如何成為理想伙伴》的評論寫道：

“盡管大眾汽車去年在印度的銷量增長了三分之一，但同大眾車的中國銷量相比，卻仍然不值一提。畢竟印度的人均收入仍僅為中國的五分之一，因此大多數印度人還買不起德國產品。因為此前多次有關印度快速崛起的預言最終並未兌現，因此，現在印度國內外很多人反而認為，印度可能將永遠無法超越中國。

廣告 廣告

印度人抱怨說，印度的資本主義最終只能讓那些有錢人從中獲益。曾擔任印度總理莫迪首席經濟顧問的蘇布拉馬尼安（Arvind Subramanian）表示，如果新德裡連讓人們自由呼吸的問題都解決不了，解決其他問題就更是痴人夢語了。他表示，或許目前的國際局勢對印度非常有利，但貪污腐敗、裙帶關系以及民族主義卻仍在繼續侵蝕國家的進步，經濟增長速度還不足以讓印度在2047年實現工業化的目標。

持上述悲觀立場當然有其道理，但保持樂觀也同樣是有依據的。目前印度經濟增長之快，世界上無人能比。曾幾何時，德國企業高管站在上海87層高樓上，眺望著眼前鱗次櫛比的摩天大樓時，曾斷言說：中國的經濟奇跡是無法復制的。而現如今，在華銷售數據正在快速縮水。而早在十幾年前，印度的經濟增長速度就已超越了中國。預計截至今年三月的財政年度中，印度將實現7.4%的增長。這一增幅雖然仍不及中國的經濟騰飛時期，但已足以在短期內給印度帶來深刻變化。今天孟買200米以上高層建築的數量已經超過了上海。”

《法蘭克福匯報》評論指出，鑑於印度經濟體量仍相對較小，未來仍有較大的增長空間，更何況印度還有充足的勞動力資源：

“同中國共產黨相比，印度當局在教育和醫療保健領域顯然嚴重失職，以至於給印度人背上了‘無法勝任高端工作’的惡名。然後，事實上，任何人只要放下種族主義的有色眼鏡，就會看到印度年輕一代是多麼的充滿活力。

現如今，廣告巨頭WPP和德國運動品牌阿迪達斯等跨國企業，已經開始將其派駐上海的外派人員調往孟買。因為這些企業認為，未來市場是印度，而不再是中國。

經濟學家蘇布拉馬尼安在其新書中寫道，只要能做到讓印度年輕人自由釋放他們的能量，就已足以讓國家走上繁榮富強的道路。近來，印度政府推出了一系列大刀闊斧的改革計劃，旨在讓印度的就業市場變得更加靈活，並減少官僚作風。如果印度能夠保持目前的增長勢頭，那麼，該國有望在20年趕超中國。”

”梅爾茨將印度作為救命稻草“

《科隆城市報》發表分析文章稱，梅爾茨總理此次訪問印度，是為了同更多重要國家建立新聯盟，拓寬布局，以便擺脫對中國的過度依賴。遺憾的是，這一認識來得實在太晚：

“德國總理之所以會對印度發起魅力攻勢，主要是由於國際秩序的迅速重組。在世界秩序的重組過程中，美國、中國和俄羅斯等超級大國正以極強的侵略性，肆無忌憚地重新劃分各自的勢力範圍。然而，令人遺憾的是，德國卻曾長期依賴於上述國家：依賴俄羅斯的能源，依賴中國的市場以及依賴美國的安全保障。近來跨大西洋關系出現令人失望的發展趨勢後，梅爾茨正確的指出，德國必須減少依賴，並盡快建立起廣泛的‘朋友圈’。

然而，上述變化絕非突如而至。中國多年以來一直都在印太地區耀武揚威，而俄羅斯吞並克裡米亞時就已昭告世界，該國不會遵守國際法和國際社會的行為規則。而美國總統特朗普的種種離譜行徑，也都是他本人早已預告過的，其中也包括吞並格陵蘭島的計劃。

由此可見，梅爾茨目前發起的魅力攻勢完全是不得已而為之的救急行動。對德國而言，如果能夠更早、並從更為有利的地位出發同印度等重要國家發展伙伴關系，顯然是個更佳的選擇。”

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 媒體看中國