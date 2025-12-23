德語媒體：危險的依賴與可能的錯誤

（德國之聲中文網）“二十年前，人人都在談‘全球化’。這背後蘊含著在自由貿易驅動下，各國和各地區之間進行全球分工的理念。而如今，像德國這樣的工業化國家不僅因為輕率地允許大量工作崗位和生產線轉移到世界其他地區而遭受損失，而且曾經以為安全的能源、原材料和技術知識的供應也屢屢受到威脅，因為這些商品已經成為政治爭端的焦點和工具”，《柏林晨報》12月22日一篇題為《德國必須警惕對中國的技術依賴》的評論文章在開頭這樣寫道。

作者Jan Dörner表示：“世界並沒有像20年前人們所憧憬的那樣，洋溢著和平與合作。現實恰恰相反。”

廣告 廣告

評論表示，德國在多個領域陷入了危險的依賴關系之中，例如，對俄羅斯的廉價天然氣和石油的依賴，以及對中國在技術研發上的依賴。“德國的聖誕樹下出現來自中國的手機、筆記本電腦……，這本身並不是問題。然而，如果德國過度依賴中國產品，尤其是在無人機等未來民用、軍用技術領域——特別在涉及警察、軍隊等敏感領域，那就是問題。對於正積極尋求大國崛起的中國而言，貿易政策就是權力政治。”

作者在評論最後表示，如果德國等國將來自中國的芯片等設備安裝到自己的安全領域以及基礎設施中，“那麼一旦發生沖突，就無法確保這些設備仍然能正常運行，我們必須為此做好准備”。

“特朗普正在重蹈德皇覆轍？”

《南德意志報》12月23日刊登題為《特朗普可能正在犯一個德皇威廉二世已付出過慘痛代價的錯誤》的評論，表示特朗普為應對中國而計劃建造巨型戰艦，“可能是一個錯誤”。

這篇評論先回憶了20世紀初德皇威廉二世要挑戰英國的海上霸權、開始建造巨型戰艦的歷史，並指出“歷史的諷刺之處在於，這些超級武器幾乎從未真正投入使用”。

作者Tomas Avenarius隨後提及美國總統特朗普如今宣布建造比目前美國標准的導彈驅逐艦更大、更長、更快的“特朗普級” 巨型戰艦，以便應對未來可能發生在印太地區的沖突風險。

“特朗普似乎已經明白了問題的症結所在。因為（美國）未來海戰的潛在敵人不會是委內瑞拉，……而是中國。北京方面的軍備已經全面展開。真正的考驗很可能在台灣。”

評論隨後說，如果如同許多戰略分析師所認為的那樣，美國與崛起中的中國之間的沖突不可避免，那麼這場沖突的勝負將在印太地區決出。在這片幾乎無邊無際的海洋上，戰爭將依靠艦艇、飛機和導彈。“但問題在於，特朗普要建造的（巨型）艦艇是否合適。美國軍事專家呼籲建造小型艦艇，以便能快速部署海軍陸戰隊等突擊部隊，讓其能登陸島嶼。或者建造能夠獨立作戰的、由人工智能控制的先進母艦。”

在評論最後，作者表示，“或許自負的特朗普正在重蹈當年德皇（追求巨型戰艦）的覆轍，而德皇為此付出了慘痛的代價”。

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 媒體看中國