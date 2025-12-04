德語媒體：同中國打交道 日本值得學習

（德國之聲中文網）《商報》報道寫道，自從日本首相發表涉台言論後，北京在經濟和外交層面上對日本發起了猛烈攻擊。但對於來自中國的霸凌，日本顯得從容不迫，因為該國十年前就已開始了減少對華依賴的戰略。《商報》這篇題為《日本同中國打交道的方式值得借鑑》的文章寫道，柏林正在密切分析日本的成功經驗，德國外長瓦德富爾前不久就曾表示：“日本早已走上了經濟安全的道路，比我們整整早了十年。”

“至於德國應當如何開啟這樣的道路，日本前駐澳大利亞大使、對中國霸權政治有著深入了解的山上信吾（Shingo Yamagami）接受《商報》采訪時給出了建議：‘我要強調的是，中國已經不再是那個我們以前熟悉的中國。中國不再掩飾其大國野心，它只接受強者原則。’他表示，中國只認可美國是主要對手和對話對象，而日本和德國已經不被放在眼裡。有鑑於此，山上信吾建議應當建立穩固的聯盟，極端情況下甚至可以采取激進手段。

高市早苗打破禁忌的言論，近來再度引發了沖突。迄今為止，只有離任的日本政治家才會公開討論台灣問題。高市早苗表示，台灣遭到進攻可能會引發日本的生存危機。這一表述可以被解讀為一種信號：即必要情況下，日本可能會提供軍事援助。

對台灣的攻擊可能會波及到日本領土或日本島嶼上的美軍基地。此外，東京還擔心，中國控制台灣後，可能會切斷周邊的重要航線，包括通往東南亞、海灣產油國以及歐洲的海上通道。”

中日關系將進入“嚴冬”

《商報》文章寫道，中國立即對日本首相的表述做出激烈反應：發出赴日旅行警告，禁止進口日本的水產品，中國駐日外交官甚至發出砍下涉台言論者“骯髒頭顱”的威脅。山上信吾對中國的做法並不感到意外。他認為，當中國在經濟上佔據優勢時，它便要求他國服從，否則就會施壓逼迫。當年的澳大利亞和今日的歐洲都遭受過來自中國的經濟霸凌：

“山田信吾表示，長期以來，德國一直抱持著‘以貿促變’的幻想，現在則應采取‘以牙還牙’的策略。他指出，有20多名日本商人在中國以所謂‘間諜罪名’遭到關押。如果德國經理也遭此厄運，‘德國或許也應當拘捕幾名在德國境內的中國商人’。他表示，這是專制政府唯一能聽懂的語言。此外，建立強大的聯盟也至關重要，‘一個人很容易成為受害者，而結成聯盟就會形成強大的力量。’如果德國或日本單獨同中國打交道，中國就會感到優越無比，而大家團結起來，情況就會大不一樣。

山田信吾建議，在台灣問題上，西方國家應當表明共同立場，以便先發制人地告訴北京：一旦中國對台動武，‘一中政策’就會立即終結，各國就會在外交層面上承認台灣。而中國的外交信條一直認為，台灣是中國領土的一部分。

日中關系仍將高度敏感。山田認為，中日關系即將進入‘嚴冬’，盡管中國迄今為止並沒有刁難在華日企，但他們會嘗試‘碾壓’高市早苗政府，因為在北京眼中，本屆日本政府強大而危險。”

馬克龍未公開討論台灣問題

法國總統馬克龍的訪華行程進入第二天，《法蘭克福匯報》發自北京的報道稱：

“周四，馬克龍並未在公開場合提及台灣議題，中國官媒中也沒有引述習近平有關台灣的言論。兩年前，結束訪華行程後返法途中，在談到台海危機時，馬克龍曾表示：歐洲人不應介入一場‘同我們無關的危機’。

周三晚間，中國外長王毅會晤隨同馬克龍一道訪華的法國外長巴羅時，希望法國在近期中日因台灣問題發生的爭執中，對北京提供外交支持。前不久，日本首相高市早苗在國會表示，台海如果發生武裝沖突將對日本構成生存威脅。王毅表示，中法作為二戰主要戰勝國，不應允許日本就台灣問題‘制造混亂’。法國外長巴羅則沒有就此做出公開表述。

過去幾個月以來，中國一直都在宣傳，統一台灣是戰後國際秩序的核心要素之一。但北京沒有提及的卻是，當時治理中國大陸的，並不是中華人民共和國，而是後來敗逃台灣的國民黨政府。”



