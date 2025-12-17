德語媒體：在發展援助領域 中國正在取代美國
（德國之聲中文網）《商報》發表客座評論稱，早在特朗普開始第二個總統任期之前，聯合國可持續發展目標（SDG）的進展情況就已經差強人意，而面對不斷加劇的氣候災難，國際社會似乎也越來越無力采取實際行動。隨著美國在發展援助領域的進一步退卻，局勢正在急劇惡化，而這一切都與許多國家對國際秩序與日俱增的不信任感有著密切關系。這篇題為《沒有了美國的發展援助：中國挺進 歐洲猶豫》的評論寫道：
”當前，為這一困境提供解決方案的，主要是中國。在美國沒有參與的G20峰會上，德國和歐洲的發展援助戰略新取向仍因內部爭論不休而遲遲無法出台，中國則成功地提交了極具吸引力的願景。
過去幾年，北京發起了一系列全球性倡議。這些倡議無一例外都可以被解讀為國際發展援助戰略的替代性方案。這是一種更加符合全球南方國家需求和利益的國際秩序新構想。今年九月，在中國黨和國家領導人習近平的親自領導下，北京又提交了第四份聚焦國際機構改革的新倡議。
慕尼黑安全會議（MSC）進行的一項問券調查顯示，在填補美國留下的空白、並執行以全球公共利益為導向的外交政策方面，中國成功地為自身塑造了良好的形象。盡管有西方批評者指出，北京只是提出了抽象的倡議，迄今為止並未采取很多實質性行動，但慕尼黑安全會議問券調查中，巴西、印度、印度尼西亞、南非和土耳其的絕大多數受訪者都堅信中國外交政策能為世界其他國家帶來實質好處。這一佔比在印度達54%，而在印尼更高達 70%。 ”
《商報》評論以歐盟幾年前推出的“全球門戶”倡議為例，強調中國之所以能夠在發展援助領域奪得越來越多的國際話語權，一個主要原因就是歐盟在推動自身發展援助戰略時總是行動跟不上口號：
“德國經濟合作與發展部計劃在今年年底前完成為發展援助戰略重新制定方向的工作。重要的是，調整後的發展援助戰略必須向世界各地的伙伴發出一個明確的信號：即德國及其歐洲伙伴願意為現行國際秩序下所承諾的發展援助做出哪些具體的貢獻，以及在美國不再參與、資金又極度短缺的情況下，德國和歐洲將如何協同新伙伴繼續為全球提供公共產品。
如果德國和歐洲不能為上述問題提供答案，那麼，其他國家將會這樣做，但他們的願景並不一定符合我們的利益。”
“中國的綠色神話”
周二，歐盟提交了“燃油車禁令”修正草案。根據這項修正案，2035年後，歐盟境內的燃油新車仍可以獲得上路許可。這是歐盟對來自中國電動車的競爭壓力所做出的回應。《世界報》發表評論稱，中國並不應被歐洲當作綠色轉型的成功典範：
“中國共產黨推動電動車發展有兩個原因：其一是降低城市空氣污染。中國曾有過霧霾導致居民呼吸困難、夜晚看不見星星的嚴重污染時期。習近平意識到，空氣污染和腐敗同樣糟糕，會激起民憤，並引發社會對體制的不滿。氣候變化反倒在中國公眾輿論中並不是一個重要議題，在中國，人們對‘未來星期五’或‘最後一代’等氣候保護運動根本聞所未聞。更何況，中國的電動車熱對二氧化碳減排的貢獻也非常有限，因為為電動車充電的電力有三分之二來自化石能源。
而中共酷愛電動車產業的第二個原因則同戰略布局有關：沒有稀土，就沒有電動車，而中國在稀土領域佔據著事實上的全球壟斷地位，可以隨時像現在這樣勒索和脅迫整個世界。而受到脅迫的，也包括電動車產業自身。目前，全球五分之三的電動車都是由中國生產的。
但這並不意味著中國會限制燃油車的生產。恰恰相反，中國的汽油車正在‘征服世界’。由於內需疲軟導致產能過剩，中國更加熱衷於將燃油車出口海外。過去五年當中，中國汽車的出口量增長了六倍以上而其中四分之三是燃油車。拉丁美洲和非洲國家對此樂觀其成，因為當地缺乏電動車充電的基礎設施。
這也就是說，共產中國實現了經濟和政治上的‘雙贏’。而歐盟則通過燃油車禁令實現了‘雙輸’。而這項禁令對全球氣候保護的貢獻為零，因為中國燃油車絕不比歐洲的更為清潔。”
摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。
作者: 媒體看中國
