德語媒體：姍姍來遲的德國外長

（德國之聲中文網）《南德意志報》評論指出，本周一，延遲了43天之後，德國外長瓦德富爾終於飛抵北京，他面對鏡頭頻頻微笑，並同多名中國政治領導人舉行了會談。各種跡象似乎顯示，今年十月一度陷入僵局的中德關系似乎已經和好如初。然而，事實真的如此嗎？這篇題為《柏林，哪一個柏林？》的評論寫道：

“訪華行程延誤了43天，這對柏林來說，似乎是衡量中德關系惡化程度的一個可見標尺。至於柏林的肌肉秀是否真的給北京留下了深刻的印象，則是一個值得質疑的問題。對於這個快速崛起的世界強國來說，在新的世界秩序裡，德國只是一個較低重量級的次要角色而已。因為北京非常清楚，德國是多麼的依賴中國。就在幾周前，中國叫停核心芯片的供應後，柏林和布魯塞爾立即陷入了危機狀態。

與此同時，在世界其他地區，德國對外政策在國際危機外交中所能發揮的影響力也在明顯降低。近來有關中東局勢和俄烏戰爭的談判中，柏林只能扮演次要角色。本周末，德國總理梅爾茨訪問了以色列，主要目的是修復一度緊張的雙邊關系。一時間，針對以色列總理內塔尼亞胡的國際通緝令以及對其在加沙的殘酷戰爭行為的指控，似乎都已經不值一提。”

《南德意志報》的評論指出，在所謂“全球南方”國家中，德國的影響力也是每況愈下。在這些國家看來，北京是一個務實能干的投資伙伴，而德國則是一個國力和信譽都在不斷衰減的國家。

”明年年初，德國總理梅爾茨將訪問中國。瓦德富爾此次北京之行，一方面是為了總理的訪華行程進行准備。另一方面也是想展示柏林同北京保持溝通渠道的意願。只要德國政要來訪的目的是為了維護經濟利益，想必中國方面自然會表示歡迎。

佔據優勢的中國

本屆德國政府已經公開告別了以價值觀為導向的最高外交原則。今年五月，瓦德富爾出任外交部長的就職演說中就已明確宣布，將以安全、經濟和本國利益作為新的外交政策導向。這一導向至少賦予了德國政府成員訪華時更為誠實的角色定位：商貿代表。此次瓦德富爾到訪北京和廣州，就有一個經濟代表團隨行。而作為商貿代表，德國總理及其內閣成員想必會再度成為北京歡迎的貴賓。作為緩解德國國內輿情的姿態，中國領導人想必也不會過度介意德國外長此次遲到的來訪。”

德國外長瓦德富爾在北京再度呼籲中國領導人對普京施加壓力，盡快結束俄烏戰爭、呼籲中國遵守公平競爭的原則、捍衛人權以及停止對台灣的武力威脅。柏林出版的《日報》發表評論稱，德國外長向中國領導層發出這樣的呼籲自然難能可貴，但卻只能產生與堂吉訶德大戰風車一樣的效果：

“有一點則是事先就可以確定的：這類呼籲幾乎不會產生任何效果。畢竟北京的官員們根本沒有興趣同歐洲客人開展有理有據的討論。因為北京使用的是另一種語言：現實主義的霸權政治語言。有鑑於此，無論是瓦德富爾或者此前的馬克龍訪華時帶來了多少道德呼籲和民主價值，真正的王牌卻始終都握在習近平手中。這位中國最高領導人在其剛剛推出的五年計劃中，要求中國減少對外國的依賴，同時卻要讓外國加深對中國的依賴。

除此之外，令習近平深信不疑的是，在制度之爭中，中國的社會主義擁有無以倫比的優越性：如果歐盟試圖實施強硬的對華路線，北京一定會奉陪到底，屆時只需呼籲飽經磨難的中國人民勒緊褲腰帶即可。但相比之下，德國的情況就大為不同了：一旦中歐貿易戰引發通脹，智能手機或冰箱的價格一旦上漲，大規模的抗議浪潮就將不可避免。”

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

作者: 媒體看中國