德語媒體：對台灣是個好消息

（德國之聲中文網）美國對委內瑞拉的軍事行動引起一些觀察人士對台海形勢的不安，擔心中國會受到鼓勵用類似的方法對待台灣。瑞士出版的《新蘇黎世報》發表題為“對台灣的好消息”的評論分析，認為實際情況可能並非如此：

“美國干預委內瑞拉以及特朗普隨後對格陵蘭島發出的威脅，其實表明了另一個方面：美國願意動用軍事力量來確保其原材料利益。

如果美國能夠繼續以此為准繩調整其外交和安全政策，這對台灣來說是好消息。因為台灣為美國提供了21世紀最重要的原材料：最先進的計算機芯片。”

作者粗略介紹了台灣芯片產業的地位及其對美國不可或缺的意義後寫道：

“如今，供應鏈中斷的最大風險無疑來自中國可能對台灣的攻擊。在這種情況下，台積電在台灣的工廠和實驗室要麼會被摧毀，要麼會被中國控制。由於芯片研發完全在台灣總部進行，台積電在美國的工廠能否長期維持運營令人懷疑。

這對台灣來說是一件幸運的事。去年秋天，有傳言稱特朗普有意與中國領導人習近平達成一項涵蓋範圍極廣的協議，其中可能包括將台灣拱手讓給中國。正如一些人所暗示的那樣，這相當於給了中國一張“通行證”。然而，如果特朗普現在將重點放在關鍵原材料的保障上，情況則恰恰相反。台灣將更靠近美國，得到更好的保護。

對台灣政府而言，這是一種能令人暫放下心的前景——至少目前如此。憑借在尖端芯片領域的主導地位，台灣在可預見的未來仍將對美國及其科技領導地位不可或缺。然而，與此同時，台灣方面必須意識到，美國正大力采取措施降低其對台灣的依賴。例如，出於這一目的，特朗普去年夏天將本土芯片制造商英特爾部分國有化。芯片目前為台灣提供的保護不會永遠持續下去。”

北京在收緊繩索

《南德意志報》也關注了台海局勢。題為“北京在收緊繩索”的文章，分析了中國頻繁在台灣海峽軍演的目的。作者首先注意到，上個月名為“正義使命2025”的圍台軍演期間北京宣傳機器的配合：

“像以往一樣，中國官方制作發布出了令人印象深刻的畫面，風格美感堪比美國大片《壯志凌雲》。壯觀的視頻畫面展現了導彈呼嘯升空、指揮官高聲下達命令以及士兵在中國軍艦狹窄的通道中奔跑的場景。”

作者指出，這類“戰爭幻想”不僅在中國國內是流量的保障，也為外國媒體提供了素材。外媒通常會大量轉載這些內容，從而擴大了其效果。文章引述喬治敦大學中國問題專家賴安·費達修克（Ryan Fedasiuk）12月發表的分析指，北京通過此類演習欲達到三個目的：

“首先，是為實際佔領台灣島做好‘實戰准備’。習近平已表示，統一台灣是中國在2049年之前重新崛起為世界一流強國的前提條件。現年72歲的習近平取消了任期限制，理論上可以繼續執政數十年，但他似乎比前任們更缺乏耐心，他用這一提法首次為解決台灣問題設定了具體期限。

其次，是為了威懾其他國家，尤其是美國。華盛頓在台灣海峽奉行戰略模糊政策，這意味著它刻意回避在局勢升級時是否會動用武力的問題。費達修克寫道，北京的目標是通過使中國軍隊在台灣海峽的軍事存在正常化，來削弱外國干預的政治意願。如今，中國軍隊幾乎每天都在台灣海峽進行飛行和巡邏。中國戰鬥機飛越台灣海峽中線已司空見慣，而這在以前是不可想象的。

持續演習的第三個目的是消耗台灣的實力，從中期角度迫使其放棄抵抗。為此，中國政府正在實施一項綜合戰略，包括軍事威脅、虛假信息宣傳、干預選舉以及向台灣媒體施壓等。”

作者: 媒體看中國