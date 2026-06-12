德語媒體：對台灣的危險依賴
（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》發表分析文章指出，台北舉辦的國際電腦展（Computex）發出了一個明確的信息：隨著人工智能不斷進入更多工業領域和千家萬戶，全球經濟對台灣的依賴也在進一步加深。現如今，幾乎所有用於人工智能的高端芯片都來自台灣。這篇題為《對台灣的危險依賴》的文章寫道：
“上世紀九十年代，台積電依靠為西方科技企業代工生產芯片而快速崛起。西方企業將他們眼中這些無關緊要的生產環節外包了出去，而台積電則得以在幾十年當中發展壯大，逐漸建立起了高度復雜且極其昂貴的大規模生產基地。台灣已經擁有由研發機構、供貨商以及下游企業組成的完整的生態鏈。有鑑於此，任何其他國家都很難復制台灣芯片工業的成功經驗。
如果還需要進一步證明台灣芯片工業的獨一無二性，那麼，英偉達總裁黃仁勳最新發布的投資計劃也許就是一個明顯的例證：英偉達今後將每年在台灣投資1500億美元。正如黃仁勳所說的那樣，在可預見的未來，台灣都將是‘人工智能革命的中心’。僅在本財政年度之內，台積電就將在台灣投資560億美元，這相當於德國企業SAP和西門子的盈利總和。
為了吸引台積電前來投資建廠，美國、日本和歐洲也都紛紛做出投資決定，但相比之下，投資金額卻少得可憐。台積電同博世、英飛凌（Infineon）和NXP在德國德累斯頓共同建造的芯片工廠，將耗資100億歐元，其中半數資金來自德國納稅人。未來這裡將生產主要用於汽車工業的、相對簡單的芯片，但這類芯片對推動人工智能的發展卻並不能發揮作用。
新冠疫情之後的全球經濟重啟以及前不久中荷兩國就汽車供應商NXP所發生的爭執，都充分證明了芯片斷供對傳統工業能夠造成多麼嚴重的沖擊。以上兩次危機中，芯片斷供都曾造成大批工廠的停產。如果德國不想在人工智能時代完全落伍，就離不開來自境外的芯片：要麼從台灣直接購買，要麼通過科技企業從其他國家間接獲取。”
《法蘭克福匯報》的分析文章指出，隨著人工智能時代的到來，德國乃至全球經濟對台灣芯片的依賴程度也越來越高。但這種依賴也同時令全球經濟陷入了巨大的風險當中。
“台灣不僅地處地震和台風多發區，而同中國懸而未決的主權之爭更像是一把懸在台灣上空的達摩克利斯之劍。過去八十年來，北京的共產主義政權一直視台灣為分裂一省，並宣稱必要情況下將以武力實現統一。而美國對台灣做出的、已有數十年歷史的安全承諾，卻在前不久特朗普訪華期間遭到了嚴重動搖。在特朗普看來，對台軍售計劃只是同北京貿易談判中的一個‘重要籌碼’。但事實卻是，一旦台灣遭到攻擊或台海遭到封鎖，對全球經濟可能造成的沖擊，遠不是當前的波斯灣沖突所能比擬的。”
《新蘇黎世報》發表文章，悼念本周一去世的日本自由派政治家河野洋平。1993年，河野洋平以日本內閣官房長官身份首次承認日本軍隊在二戰時期系統征用女性充當“慰安婦”的戰爭罪行，因此被載入史冊：
“河野洋平在推動日本承認戰爭暴行方面發揮了重要的個人作用，並因此在韓國和中國獲得了積極的反響。中韓媒體就河野洋平去世所發表的評論也反映了這一點。
但在日本國內，河野洋平卻成了右翼勢力的眼中釘肉中刺，在他所屬的自民黨中，他也飽受爭議。保守派陣營普遍傾向於淡化戰爭罪行，他們認為，河野的道歉聲明有損日本的聲譽。2006年至2020年期間曾擔任九年日本首相的安倍晉三就持這一觀點。安倍曾要求刪除日本教科書中的批判性章節。
如今的日本，政治氛圍已同1993年截然不同。取代對軍國主義歷史的反思，今天的日本正在致力於大規模擴充軍備，因為東京越來越擔心中國迅猛增長的軍事實力。現任首相高市早苗被視為是安倍政治路線的繼承者，她一直在致力於修正日本憲法。這部憲法自1947年生效以來從未被修改過，其中最著名的第九條規定，日本不得擁有軍隊。
河野洋平一直是修正這一條款的堅定反對者。他所代表的是自民黨內的自由派力量，而現如今，這一派系幾乎已經不復存在。”
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作者: 媒體看中國
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