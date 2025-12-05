德語媒體：「工程師之國」與「躺平鼠人」

（德國之聲中文網）《焦點》雜志發表客座評論稱，今年十月，中共中央制定了新的五年計劃，為中國未來的產業發展確定了方向。德國和歐洲應當對這一規劃予以高度重視，並做出適當的反應。這篇題為《德國外長出訪工程師大國》的評論寫道：

“這首先是一個實現自主的計劃。中國黨和國家領導人習近平更為重視高質量的發展，即以質量取代數量。中華人民共和國期望在目前仍依賴德國等經合組織成員國的領域快速發展。無論在化工、機器人，還是機械制造領域，中國都希望佔據領先地位，並對我們形成壓倒性優勢。

中國人主要將精力集中在對全球供應鏈至關重要的所謂中間產品（ Intermediates）方面。在中國已經擁有事實上的壟斷地位的稀土加工領域，這一點表現的尤為突出：沒有中國的原材料，電腦芯片生產線就會停擺。就連美國總統特朗普也不得不承認這一點，並最終在對華貿易戰中至少暫時做出了妥協。在化工前期產品、電池以及其他汽車零配件方面，西方也同樣高度依賴中國。這也使得北京擁有了在緊急關頭向西方施加政治壓力的王牌。

中國制定的計劃，都一如既往擁有充裕的資金，並會遵循長期戰略：面向未來的技術創新獲得了大力扶持。中國受過良好教育的工程師如此之多，沒有任何國家能與之媲美。在全球工程學領域排名前一百的大學中，中國大學就佔了50個名額。在化學方面，中國也同樣擁有突出的優勢。與此同時，大批工商管理和市場營銷方面的學院正在紛紛關門，年輕的人才們已經認清了趨勢：要想在人工智能時代立於不敗之地，就必須從事工程師類的職業。”

《焦點》雜志這篇客座評論的作者伍德克（Jörg Wuttke），曾常年擔任歐盟駐華商會的主席，對中國市場有著深入的了解。伍德克寫道，中國快速發展成為制造業大國的同時，中國企業卻面臨著國內市場惡性競爭的困境，與此同時，中國的內需也非常疲軟，大約 9 億中國人每天的可支配收入不超過 10 美元：

“對於歐洲企業來說，這絕不是什麼好消息。因為中國人從國外進口的東西會越來越少，與此同時，他們又想把產能過剩的部分轉嫁給國際市場。

有鑑於此，歐盟今後應采取貿易保護主義措施保護本土市場。與此同時，歐盟還應主動出擊，盡快落實歐洲央行前總裁德拉吉提出的相關戰略。受歐盟委員會主席馮德萊恩委托，德拉吉去年撰寫的報告中提出，應當制定真正意義上的歐洲對外經濟政策，而不再是各成員國各行其是，單打獨鬥。在購買液化天然氣時，歐盟也應發揮其巨大市場的力量。

幾天後開始的德國外長瓦德富爾的訪華行程中，他必須談及兩個話題：歐洲要強化對本土市場的保護，與此同時，他也應鼓勵中國企業加大在德投資的力度。只有這樣，我們才能保持競爭力。”

《焦點》評論驚嘆中國正在成為“工程師大國”之際，《商報》卻注意到了“躺平”和“鼠人”文化在中國的崛起。《商報》評論寫道：這是一群基本上什麼都不做的年輕人，只是在床上躺著、讀書、隨便在平板電腦上刷刷視頻、喝一碗泡面，然後早早睡去：

“寧可躺平”

“‘鼠人’與那些社交媒體上隨處可見的年輕奮鬥者們截然相反。奮鬥者們展示自己按部就班的繁忙日常，高效到近乎瘋狂，並靠這份辛勤支撐起了富足的生活方式。而聰明的‘鼠人’則更願意留在家裡，讀一本書。

此前，中國就曾出現過‘躺平運動’，這是一群公然拒絕工作壓力的年輕人。這個遙遠的東方國度似乎已經不再是那個勤勞致富的樣板，而成了消極懶惰的象征。



戰後德國，也曾出現了一個名為‘游手好閒者（Gammler)‘的青年運動。這些人什麼都不做，因而引來大量仇恨。但是，他們也向經歷過戰爭的那一代人指出，你們之所以陷入戰後重建的狂熱，是因為你們想淡忘戰爭帶來的創傷。

從某種意義上講，鼠人們也提出了一個別人不敢提出的問題：我們操勞忙碌是為了什麼？如果答案是，是為了將來有一天能夠休養生息。那麼，他們就會提出既簡單又激進的反問：‘那為什麼不能馬上就休息呢？’ 既然人總會有躺平的一天，那麼提前躺平豈不是更加舒服嗎？

當然，很少有人會永遠躺在床上。但整整一代人宣稱他們寧願躺在床上，這倒的確是一種非常可愛的抗議方式。至少他們不需要把自己粘在大街上。（指德國等地激進環保組織“最後一代”將自己粘在路面上的抗議方式-編者按）

中國又一次給了我們教誨。中國年輕人也確實遙遙領先，我們的年輕人也許又該抄作業了。”

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

