德語媒體：平壤為何日益令北京感到不安
（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》發表評論寫道，一個不斷擴充核武、同時也越來越我行我素的朝鮮，日益令北京感到擔憂和不安。這篇題為《朝鮮日益成為中國的危險因素》的評論寫道：
“周一抵達平壤後，習近平就強調了中國對朝鮮‘不會動搖的支持’。他同時還承諾，中國將擴大同朝鮮在基礎設施建設、農業以及技術領域的貿易合作。長期以來，中國一直是朝鮮通往世界的重要橋梁。
對北京而言，維系中朝關系的不僅是兩個共產主義政權間的傳統友誼，朝鮮還為中國在國際舞台上增添了份量。朝鮮不僅是中國抗衡美國的重要籌碼，同時也是隔開日韓等美國盟友的緩沖地帶。由於朝鮮對中國的高度依賴，中國也更容易操控朝鮮。
然而，朝鮮現在卻變得日益獨立。中朝兩國正式宣布習近平到訪前一天，平壤官媒報道了一座極有可能用來生產濃縮鈾的新設施。這無疑是一次實力展示。據估計，朝鮮目前已經具備了每年制造五到六枚核彈的能力，有人甚至認為，朝鮮的核生產能力已遠不止如此。”
《新蘇黎世報》評論指出，俄烏戰爭爆發以來，朝鮮同俄羅斯的關系已得到明顯的加強，而中國已不再是朝鮮唯一的伙伴和財源，在中俄之間左右逢源的平壤也因此獲得了更大的獨立空間。有鑑於此，北京對平壤的操控能力已被削弱，而朝鮮半島爆發沖突的風險則在與日俱增：
“倘若朝鮮半島發生戰爭，對北京來說，無疑是一場噩夢。1961年，中朝簽署的互助條約規定，如果一國遭受攻擊，另一國就須提供軍事援助。這份北京迄今為止簽署的唯一一項軍事互助條約也令北京陷入了兩難境地：退出該條約，想必會引發同平壤的外交危機，但另一方面，中國也絕不想卷入朝鮮半島的任何軍事沖突。
朝鮮政權一旦崩潰，或朝鮮半島實現了由首爾主導的統一，都將給北京帶來嚴重後果：北京不僅會失去一個重要緩沖區，從而不得不直接面對美日韓更加緊密的合作，還有可能將面臨大規模難民潮的沖擊。有鑑於此，習近平此次急於在平壤強調中朝友誼，更是為了實現對平壤的捆綁和安撫。北京早已意識到，讓平壤退出核武只是一廂情願的想法，但已經毫無現實層面上的可操作性。因此，如果繼續堅持讓平壤退核，只能讓朝鮮進一步投入俄羅斯的懷抱。”
“去核化”已經不再是議題
《科隆城市報》發表評論寫道，這是中國黨和國家領導人領導人習近平七年來首次訪問平壤。而在過去的幾年當中，國際局勢已經發生了天翻地覆的變化。今天習近平所面對的金正恩更加自信滿滿，因為他已經實現了提升朝鮮國際地位的、一場令人矚目的“逆襲”：
“通過平壤今天的發展變化已經可以看到金正恩所取得的成果。能夠進入朝鮮的西方人士表示，當地道路交通變得更加繁忙，智能手機日益普及，一些街區也變得更加現代化。在中俄之間左右逢源的金正恩，令朝鮮獲得了諸多的好處。
除此之外，金正恩還實現了幾年前還被視為天方夜譚的事情：俄羅斯和中國已經不再履行聯合國嚴厲的對朝制裁，並已默認了朝鮮是核武國家這一即成事實。
不同於以往的訪朝日程，此次習近平訪問平壤，核武問題並沒有被提上台面。事實上，習近平此次到訪前夕，平壤就已發出了毫不掩飾的信號：周四，朝鮮領導人參觀一處新投產的濃縮鈾設施時宣布，該國將大規模擴展核武規模。金正恩的妹妹金與正也在周末表示，朝鮮作為擁核國家的地位已經是‘不可逆轉的事實’。
那麼，中國領導層又是如何看待這一發展的呢？事實上，習近平一直將朝鮮的擁核努力視為眼中釘肉中刺，但既然現在生米已經煮成熟飯，北京也只好咬牙接受這一事實了。”
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作者: 媒體看中國
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