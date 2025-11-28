德語媒體：從污染大國到綠色革命的引領者
（德國之聲中文網）《南德意志報》發表長篇報道指出，河流污濁發臭、城市被霧霾所籠罩，民眾的健康受到嚴重影響：中國為經濟的快速發展付出了慘重的環境代價。但現如今，曾經的污染大國已經搖身一變成為全球綠色科技的領導者。這篇題為《自上而下的綠色革命》的文章寫道：
“在德國，環境保護和氣候政策，往往被很多人視為負擔，而在中國，環保和氣候保護卻被越來越多的人視為機遇。相關政策不僅能帶來清新的空氣，還催生出了一個新的產業。令許多中國人引以為傲的太陽能、風能以及電動車產業，標志著中國的競爭力進入了全新的階段。
但是，在這一過程中，中國的環保政策也日益演變成一種自上而下的施政體系。最初推動環境保護的是一些活動人士和記者，正是他們帶著相機和測量儀器前往那些無人關注、但污染嚴重的地區。通過宣傳活動和披露真相，他們提高了公眾的環保意識，有時也會找到願意認真聽取他們環保訴求的地方官員。綠色和平前中國項目負責人馬天傑表示：‘在這一過程中，公民社會發揮了重要作用。它促成了一些當時本不可能促成的事情，也使政府面臨壓力，不得不制定環境保護的新法規。’
政府決定公開空氣質量指標就可以被看作是一個裡程碑式的事件。2011年，美國駐華使館是否有權自行發布北京的空氣指標，曾引發廣泛爭論。中國環境部宣稱，空氣質量屬於國家機密。但隨著公眾壓力的不斷增高，這些數據突然在一夜之間向所有人公開了。這在當時無疑是一場重大勝利。”
《南德意志報》的報道指出，今天的中國已經不再需要活動人士去監督和促進環境保護了，取而代之的是無人機、衛星以及數碼式監控系統。中國已經進入了一個由最高層決策、自上而下應對環境挑戰的新階段。而未來又會怎樣呢？
“在重大污染源得到處理之後，消費端現在成了受關注的焦點。下一個減排努力必須聚焦日常生活。比如使用更節能的空調或者改變購物習慣。馬天傑表示：‘這也正是中國目前所欠缺的地方。’環保政策幾乎只關注供給一方，即生產者和工業界。普通民眾幾乎沒有為環保做貢獻的動力。包裹送貨上門，一日三餐全靠點外賣。應當為更加優質、更加綠色的產品多花一點錢，這一點還沒有成為廣泛的共識。綠色產業也還沒有形成相應的市場。
造成這一局面的可能原因是，對中國政府來說，通過制定產業政策來推動環境保護是容易掌控的，而如果讓民眾介入環保，則可能引發不可控的討論。中國政府在追求短期成功方面非常高效，但從長遠來看，沒有民眾參與的環保將很難奏效。”
”看不到盡頭的房地產危機“
繼恆大和碧桂園，中國另一家房地產巨頭萬科也傳出債務違約風險的消息。種種跡象顯示，中國的房地產危機還遠遠看不到盡頭。《商報》發表評論寫道：
“從短期來看，房地產危機是可以應對的，除了中國大城市的一些空置公寓樓和絕望經紀人的激進促銷活動外，動蕩的影響仍然有限。但執政者的無助感卻在逐漸動搖民眾的信心。消費意願低迷早已不再只是一個經濟現象，它也是人們內心深處對政治感到疲憊的反映。一個擔心養育子女、生病住院或照顧父母隨時可能耗盡自己積蓄的人，消費時注定會感到猶豫不決。一位上海經濟學家最近在分析報告中寫道：‘房地產行業的下滑是消費需求疲軟的主要原因。’
黨和國家領導層已經決定，對房地產行業只會提供比以往更少的支持。如果政府希望穩定房地產行業，自然會對陷入困境的萬科出手相救。但事實恰恰相反，北京發出了一個明確信號：房地產行業應該萎縮。這使得其他公司通過發行新債券進行融資變得難上加難。雖然政府也在考慮采取一些小規模的支持措施，比如提供利息補貼等等，但可以確定的是，國家不會再將大量資源投入房地產這一曾經的支柱產業，而是會聚焦發展前景更為看好的技術行業。
但問題卻在於，新技術行業並不能取代房地產行業。畢竟，房地產曾經是數百萬家庭的存錢罐和養老保障。有鑑於此，政府必須為此提供深層次的解決方案，其中包括強化社會保障、恢復民眾信心以及與之相關的消費熱情。只有這樣，中國才能憑借自己的力量恢復經濟活力。倘若如此，那些‘在中國為中國’生產的外資和德國企業也將從中受益。”
摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究
作者: 媒體看中國
