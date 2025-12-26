德語媒體：德國對華政策最好少些偏見

（德國之聲中文網）德國《焦點》雜志發表專家的客座評論，對比了歐中汽車行業。評論說，當歐洲還在為燃油車是否全身隱退激烈爭論的時候，中國已在推動新的五年規劃。這裡，電動汽車已經消失，不再屬於國家扶持產業。對他們來說，這個問題已搞定，市場已被征服。現在，資金正湧入下一代新技術：人工智能、人形機器人、量子計算機。

評論寫道：

“中國已為這個話題（電動汽車）畫上了句號。中國政府已將電動汽車列為成熟產業，這意味著國家不再提供補貼。此事已處理完畢。

數據也印證了這一點。2025年，中國售出約1600萬輛電動汽車和混合動力汽車，由此，電動汽車的市場份額已穩定在50%以上，每兩輛新車中至少有一輛是電動汽車。近年來，中國在電動汽車領域的投資超過2300億美元。結果是：自2018年以來，超過400家電動汽車制造商破產，剩余中的80%也難免同樣的命運。

這聽起來像是一場危機，但事實並非盡然，它是市場在取得勝利後的一次自我調整。”

文章指出，中國已建立起每年下線5000萬輛汽車的產能，而實際銷量僅為其中的一半。它導致了殘酷的價格戰：數百家企業破產。

“人們希望看到的副作用是：外國汽車制造商被系統性排擠出中國市場。中國從零開始打造了一個完整的產業鏈，不僅佔有市場優勢，其成本和技術更是大幅領先競爭者。現在，大功告成。

在中國的十五五規劃（2026-2030年）中，“電動汽車”已退出戰略產業目錄。它放出的明確信號是：扶持階段告一段落，國家正在退出。接下來開啟適者生存的時代，弱者淘汰，強者生存。現在，中國把注意力全都放在了下一代技術上。”

對華政策最好少些偏見

網絡日報《Der Freitag》發表題為“中國不再把德國當成強國看待”的文章，作者隨德國外長瓦德富爾12月訪華。

作者發現，同常駐中國的經濟界人士討論，許多德國公司的主管人員對柏林的對華言論感到不安。她舉例寫道：“前外長貝爾博克曾在2023年9月接受美國福克斯新聞采訪時，將中國國家主席習近平稱為‘獨裁者’，與普京相提並論，這一措辭缺乏外交技巧，至今仍令許多人記憶猶新。有傳言稱，在一些場合，德國駐華大使弗洛爾一出現，就會遭到噓聲，甚至有人離場。中方待客一向彬彬有禮，而這種做法，無疑表現出嚴重不滿。

“我們聽到，中國不再像20年前那樣視德國為強國，而德國政府的政策似乎並未意識到這一點。與此同時，柏林在與這個自信的全球玩家打交道時，缺乏冷靜客觀的態度。” 文章指出，“對華政策最好少些偏見，不要強加規定。顯而易見，無論歐洲或美國是否喜歡，中國都在按照自己的規則行事。

文章結尾表達了對德國外長的不滿：

“顯然，德國外長瓦德富爾在訪問期間也領會了這一信息。訪華結束後，他表示德國‘需要迎頭趕上’、克服‘依賴’，但他同時再次向中國提出告誡，仿佛中國還在扮演著德國下屬的制造車間的角色。然而，我們在當地的所見所聞，告知這一情況已不復存在。”

作者: 媒體看中國