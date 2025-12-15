德語媒體：德國經濟界仍對中國抱持天真幻想

（德國之聲中文網）《德意志電台》發表評論稱，德國外長瓦德富爾上周對中國的訪問實際上一無所獲：中國對稀土的出口管制仍在繼續，中國對俄羅斯侵烏戰爭的支持也還是一如既往。有鑑於此，政界必須敦促經濟界減少對華依賴，實現戰略自主。這篇題為《德國經濟界仍在對中國抱持天真幻想》的評論寫道：

“盡管如此，代表團隨行成員仍稱此次訪問獲得了成功，理由是基民盟政治家瓦德富爾至少在北京提及了稀土出口管制和北京的親俄立場。在這裡，必須提請各方注意的是，交換觀點本來是理所當然的事情，在這裡卻被當作了外交成就，這也正是德中關系現狀的真實寫照。

廣告 廣告

在離開廣州返回柏林前夕，德國外長發出了警示性的表態：‘我們的對華政策要從我們自身開始’。他表示，德國必須推動強化經濟和技術創新的進程，只有這樣，德國才能減少對中國的經濟依賴。

瓦德富爾此番表述，顯然是面向德國經濟界和企業界的呼籲。不同於大多數德國政界人士的是，經濟界和企業界人士似乎還是沒有理解中國的時代信號，這同德國經濟界歷來對中國的天真態度不無關系。

德國經濟界在對中國進行評估時，往往過度相信北京共產黨領導層的宏大敘事，即中國是一個現代化的、充滿經濟活力、不斷走向繁榮富強的國家。也正因為如此，很多德國企業界的代表們最喜歡談論的就是中國的高樓大廈、高速鐵路、高科技電動車以及快捷的計劃流程。但這一切只是中國的一個片面縮影。

事實上，中國貌似強勁的經濟正在面臨巨大的壓力：出口依賴有增無減，內需卻毫無起色，鑑於國家養老體制缺乏保障，中產階級存錢防老，不願花錢消費。青年失業率居高不下，城鄉貧富差別一如既往。面對日益嚴重的人口老齡化以及千瘡百孔的醫療體制，共產黨領導層遲遲拿不出應對方式，而與此同時，地方政府債台高築的問題卻愈演愈烈。”

“台海戰爭將是一場經濟災難”

《德意志電台》的評論指出，中國的經濟困境不僅是中國民眾不得不面對的問題，德國也同樣無法獨善其身，因為中國共產黨領導層開始嘗試以強勢外交和炫耀武力，來緩解國內的壓力。這一點，在北京對日本和菲律賓咄咄逼人的姿態以及對台灣的文攻武嚇方面已經得到了充分的體現：

“如果當地爆發戰爭，對德國、歐洲乃至整個世界來說，無疑都是一場經濟災難。同整個東亞地區的貿易將陷入癱瘓，對德國的電腦芯片、化工產品以及消費品的供應也將全面中斷。有鑑於此，德國和歐洲政界僅僅意識到、並明確指出對中國的經濟依賴已經不足以解決問題。

他們還必須敦促經濟界重組供應鏈，使歐洲不僅在稀土領域擺脫對中國的依賴，也要在化工基礎原料、芯片、藥物以及其他日用品方面擺脫對中國的依賴。

明年年初，德國總理梅爾茨將出訪北京。但願他在進行出訪准備時，不會僅僅聽取經濟界代表的建議。”

印尼比中國更有資格充當南方國家領袖

《新蘇黎世報》以《回歸的巨人》的為題發表評論稱，同中國和印度相比，印尼更具備充當南方國家領袖的資質和潛力。評論寫道：

“目前，中國正在爭取扮演南方國家的領袖角色。作為規模最大、實力最強以及經濟體量最大的國家，中國公開支持上述國家的訴求。但中國最終關心的當然是本國的地緣政治野心，特別是最終贏得同美國的競爭。為此目的，中國需要盟友。

而印度尼西亞則不同，該國並沒有霸權野心：在外交政策領域，該國不尋求同美國的競爭，不會將經濟當作武器，也不認為本國的制度更為優越。印度尼西亞即不懼怕中國，也沒有過度寄望於美國。

印度尼西亞完全可以勝任某種全球性角色，而這種角色的基礎並不是國家的實力和規模，而是該國的可信度。從這個意義上講，印尼比中國更加適合成為新興和發展中國家的代言人。

印度西尼亞也比印度更為合適。因為印度早已成為中國的競爭對手，自身也希望躋身強國行列。印度正在努力爭取聯合國安理會常設理事國地位，該國是核武國家，軍費開支名列全球前五。

印度與中國在經濟上處於直接競爭狀態。印度希望從中國手中奪取市場份額，還向希望擺脫對中國依賴的西方企業提供替代性生產基地。此外，出於安全考慮，印度限制從中國進口商品，例如，許多來自中國的應用程序在印度被禁止使用。中印兩國還在喜馬拉雅地區不時爆發邊境沖突。

美國視印度為實現亞洲勢力均衡的重要伙伴，印度還是美澳日印四方聯盟的重要成員。有鑑於此，印度無法成為中美之間值得信賴的調停者，因為它並非中立。相反，印度尼西亞則不存在選邊站的問題，該國沒有像印度那樣擴充軍備，它的經濟也同中國有更強的互補性：印度尼西亞出口原材料，進口工業產品。”



摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

作者: 媒體看中國