德語媒體："感謝特朗普，習近平成了2025年最大贏家!"
（德國之聲中文網）《商報》發表評論認為，美國總統特朗普不斷對傳統盟友發出威脅，同時卻對北京大開綠燈：先是大幅降低關稅，接下來又放寬了對高端芯片的出口管制。特朗普的所作所為令北京獲得了意想不到的戰略空間。這篇題為《為北京鋪平道路》的評論寫道：
“上周一，美國德克薩斯州南區檢察官甘傑伊（Nicholas Ganjei）自豪地宣布：他搗毀了一個違反美國出口禁令的走私團伙，該團伙在2024年10月至2025年5月期間，向中國銷售了價值至少1.6億美元的英偉達 H100 和 H200 高端芯片。
檢察官甘傑伊在談到本案的重大意義時表示：‘這些芯片是美國在人工智能領域保持優勢的基礎，是現代化軍事應用中不可或缺的組成部分。控制這些芯片的國家，就將控制人工智能領域，而控制了人工智能的國家，就將控制未來。’然而，就在幾小時之後，美國總統特朗普宣布，他已告知中國國家主席習近平，美國將向中國出口H200高端芯片，政府則將從營業額中抽成25%。
就此，特朗普徹底拋棄了國會兩黨對華戰略的一項重要共識。就在十月底韓國特習會之前，美國內閣的核心成員還曾成功說服總統，不要向中國出口高端芯片。但過去幾周來，英偉達首席執行官的黃仁勳同特朗普的個人關系顯然發揮了作用。黃仁勳一方面不想失去中國市場，另一方面他也擔心谷歌、亞馬遜等美國高科技企業未來會為其計算中心自行開發芯片，進而擺脫對英偉達的依賴。
對於特朗普單方面解除出口管制的善意，中國又給予了怎樣的回報呢? 完全沒有。這是美國總統特朗普送給習近平的年終大禮，過去一年的中美博弈中，特朗普永久性地削弱了美國的地位。就任總統之後不久，特朗普就下令關閉了美國國際開發署以及叫停了一系列促進民主的資助項目，美國的軟實力輸出遭受了致命打擊。”
“相較於同中共抗衡，特朗普更熱衷於歐洲的政權更迭”
《商報》評論指出，在對中國發起的貿易戰中，特朗普甚至一度發出要對中國產品征收145%關稅的威脅，但面對習近平“以牙還牙”的強硬姿態，特朗普又撤回了大部分關稅。種種跡象顯示，特朗普的關注重點並不是同中國共產黨進行抗衡，而是更熱衷於推動歐洲的“政權更迭”：
”特朗普非但沒有團結盟友，共同應對威脅性與日俱增的中國工業霸權，反而不斷對歐洲和亞洲的伙伴國家發出經濟威脅，並使美國作為軍事盟友的可信度受到廣泛質疑。對於中國對台灣的文攻武嚇，日本首相明確說不，從而遭到了北京的脅迫，而特朗普卻對日本的遭遇無動於衷。
凡此種種，都說明了一點：習近平在有條不紊地為針對美國的戰略對抗進行准備，而特朗普卻無意為美國對抗北京的長期競爭力進行投資。不過，好在美國政府和國會中，希望增強美國對華競爭力的，仍大有人在。例如，美國貿易特使格林（（Jamieson Green）就將確保‘對華經濟安全’作為同馬來西亞等國簽署貿易協定的核心內容。
格林也是美國減少關鍵原材料領域對華依賴的主要推手。美國副國務卿赫爾貝格（Jacob Helberg）也在上周發起了‘硅和平’倡議，希望各盟友能夠在人工智能等領域建立高度互信的合作。一旦習近平明年走得過遠，特習之間的‘友誼小船’隨時都可能翻覆。畢竟美國手裡還有很多王牌，隨時都可以重創中國及其陷入危機的經濟。
隨著‘中國沖擊’的日益逼近，德國和歐洲也在慢慢覺醒。但現在可以確定的是，在特朗普的鼎力幫助下，習近平已經成了2025年的最大贏家。”
德國汽車工業的兩難境地
本周二，歐盟委員會正式提出對原定於2035年全面禁止燃油車新車注冊的政策進行重大調整。柏林出版的《每日鏡報》發表評論稱：
“歐洲工業界很晚才意識到自身遭受攻擊的危險。中國共產黨早在2000年代就制定了發展電動車的規劃，這一發展戰略也得到了堅決的貫徹。憑借電池技術、原材料以及獲得國家補貼的汽車初創公司，中國得到了將西方汽車制造商擠出市場的難得機會。
中國電動車戰略造成的後果已經眾所周知。德國汽車在中國市場上的份額大幅下滑，因為此間每兩台新車中，就有一台是電動車。而在歐洲市場，中國車企也正在開設工廠，並在努力向客戶證實一點：買一輛好的電動車，其實並不需要花費很多，當然了，這些車並不一定是寶馬、奔馳或大眾。
從某種意義上來講，中國已經贏定了：如果德國車企擴大對燃油車技術的投資，中國在電動車領域的競爭優勢就會越來越大。而德國車企一旦加大對電動車技術的投入，那麼德國對中國電池原料以及加工技術的依賴度就會越來越高。”
摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。
作者: 媒體看中國
