德語媒體：未富先老的中國

（德國之聲中文網）《焦點》周刊發表客座評論寫道，新生兒越來越少，總人口持續萎縮：中國的人口結構正在動搖該國創新能力的根基。評論作者不禁問道：這樣的國家還有救嗎？這篇題為《未富先老的中國》的評論寫道：

“中國人口已經連續四年出現負增長。2035年時，美國人口的平均年齡就將低於中國，而十一年之後的2046年，歐洲人口的平均年齡也將低於中國。到了2064年，中國人口的老齡化程度更將超越日本。

目前中國人口的生育率是0.98，甚至低於德國的1.35。如果說上海是中國未來發展走向的風向標，那麼，當地的出生率更只有0.6。要想使上海的人口規模保持穩定，那麼，當地新生兒的數量需要在現在的基礎之上增加3.5倍。由於新生兒數量急劇下滑，過去幾年當中，中國全境已有五分之一的幼兒園被關閉，而上海的這一比例更高達四分之一。

政府正在以咄咄逼人的姿態敦促女性多生孩子，認為只有這樣才能履行她們的‘愛國義務’。但女性對此顯然興趣不大，原因之一是東部沿海城市裡天文數字般的教育和住房成本。

過去幾十年當中，中國夫婦只獲准養育一個孩子。而現如今，要想成為‘愛國者’，就必須生養三個孩子。1979年至2015年實施的‘一胎化’政策，給中國人口發展帶來了嚴重的創傷和沖擊：在這一時期內，大約有三億嬰兒被強制墮胎，其中大部分為女嬰。這一數字相當於美國的總人口數量。”

這篇《焦點》雜志客座評論的作者伍德克（Jörg Wuttke）是歐盟駐華商會的前主席，曾常年在北京工作和生活。伍德克援引人口學家易富賢以及一些中國體制內人士提供的信息寫道：盡管官方發布的人口數據已經凸顯了形勢的嚴峻，但真實情況卻可能更為糟糕。出於種種原因，中國人口數據可能被嚴重高估，實際人口可能比官方數字要少一億甚至兩億人：

“為了應對人口萎縮所帶來的負面影響，黨的領導層已在其最新的五年規劃中提倡大力發展機器人、人工智能以及基因技術。但時間已經成了中國的不利因素：中國在還沒有實現富裕之前，就已經開始衰老了。中國目前的人均國內生產總值僅相當於保加利亞的水准。

1990年代後，日本的遭遇有可能會在中國重演：即整個國家的經濟突然停止了增長。但日本的例子同時也說明，即便在經濟零增長的情況下，也同樣可以湧現出日產和豐田這樣享譽國際的企業。中國同樣能做到這一點，畢竟中國政府在大力扶持理工科教育，並在大力投資未來產業。但為此目的，中國也在犧牲農村人口的利益，也就是說，黨完全忽略了中國最廣大的農村地區的發展。從長遠來看，如果中國不能找到應對人口老齡化的有效方法，人口結構失衡有可能會引發社會沖突。”

重歸於好？加拿大和英國首相先後訪華

《南德意志報》分析文章指出，在特朗普貿易和安全政策的“助力”之下，一些西方國家開始以務實姿態重啟同北京的對話。繼加拿大總理卡尼之後，英國首相斯塔默也開始了在北京的“破冰之旅”：

“加拿大並非個例。其他西方國家也在謹慎地調整對華政策。本周三晚間，英國首相斯塔默（Keir Starmer）抵達北京，開始了自2018年以來首位英國政府首腦的訪華行程。隨行的60人代表團中，包括捷豹路虎、匯豐銀行和阿斯利康的企業界代表。英國並不尋求同中方簽署大型貿易協定，而是著眼於小步靠近，例如降低威士忌關稅、改善英國服務業的市場准入。

斯塔默在會晤習近平前表示：‘多年來，我們對中國的態度一直搖擺不定，忽冷忽熱。但不管你是否願意承認，對英國來說，中國都是一個重要國家。’他表示，他在北京所作的一切，都是為了幫助英國民眾。英國經濟目前陷入了重重困境，而中國則是英國的第三大貿易伙伴，直接關系到數十萬個英國就業崗位。

對中國來說，英國和加拿大務實派政治家的破冰努力來得恰逢其時。多年以來，北京一直在努力塑造可靠且穩定貿易伙伴的形象，而與此同時，華盛頓卻在向傳統盟友不斷施壓。像加拿大和英國這樣的G7成員，主動尋求同北京的對話，不僅在經濟層面上對中國具有吸引力，其政治層面上的利用價值則更高：它傳遞出的信號是，作為對全球市場至關重要的國家，中國是無法孤立的。

不過，加拿大智庫‘亞太基金會’（Asia Pacific Foundation of Canada）的納吉布拉（Vina Nadjibulla） 也提出警告說，不應對與中國的重歸於好抱持過多幻想。因為對中等強國來說，中國手中掌握著極其強大的槓桿，‘加拿大油菜籽60%的出口市場在中國，90%以上的蝦類都是銷往中國的。在這種情況下，所謂的市場准入更意味著自身的不堪一擊。’她表示，過去的經驗顯示，必要情況下，中國隨時都可以將這種經濟依賴作為政治施壓手段。有鑑於此，對加拿大來說，重要的不是同北京實現和解，而是要保持溝通的渠道。”



