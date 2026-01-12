德語媒體： 梅爾茨訪印釋放的信號

（德國之聲中文網）德國總理正在對印度進行為期三天的訪問，這也是梅爾茨就任總理後的首次亞洲之行。《商報》評論稱，德國總理選擇印度，而非中國作為其首次亞洲之行的目的地，絕非偶然，而是一種明確的政治姿態：此次訪問表明，德國地緣政治的坐標正在發生變化，也凸顯出德國迫切需要新的經濟和戰略伙伴。 這篇題為《梅爾茨訪印釋放的政治信號》的評論寫道：

“德國總理率領大型經濟代表團訪問中國，並隨之帶來經濟增長的那個時代，已經一去不復返了。德國政府必須推行多元化政策，因此將印度作為首選目標也是理所當然的事情。

印度是一個快速增長的大型經濟體，同時也是世界上最大的民主國家。印度是印太事務的重要參與者，也是全球新秩序中一個充滿自信的強國。對於歐盟和德國來說，印度能夠提供無窮的機遇：既是銷售市場，又是生產基地，更是減少過度對華依賴的重要抗衡力量。

與此同時，一系列框架條件正在發生變化。同歐洲一樣，印度也必須面對中美俄三國不再按照規則行事的現實。地緣政治形勢的變化，促成印度和歐洲抱團取暖。”

不過，《商報》評論同時也指出，印度絕不是一個容易相處的伙伴，因為莫迪總理首先要考慮的，當然是印度自身的利益：

“在安全政策領域，印度仍同俄羅斯保持著密切關系，同時也仍在繼續從俄羅斯進口大量石油和天然氣。因此，新德裡是一個對自身利益有著清醒認知的談判對手。

對德國總理梅爾茨來說，此次印度之行絕不會一帆風順，但卻是一個重要的分水嶺：它標志著德國對外經濟政策的新開端，以適應市場和勢力範圍被重新劃分的當今世界。”

“尋找新盟友”

《南德意志報》評論寫道，美國總統特朗普對格陵蘭島表現出的“濃厚興趣”，意味著國際法准則正在失去約束力，傳統的盟友關系也正在受到動搖。在此背景下，德國總理梅爾茨的訪印行程顯得尤為重要。

“梅爾茨對印度的訪問行程為新的戰略考量提供了空間。特朗普主導的新世界秩序中，美國竟然公開對一個北約盟友發出武力威脅，作為歐洲的主導力量，德國必須加強尋求新盟友的努力。梅爾茨同印度總理莫迪就潛艇和能源問題所展開的對話，是深化雙邊合作的重要步驟。而正在談判中的印歐自由貿易協定也應盡快達成共識。歐洲非常需要印度，印度的專業人才可以彌補德國的短缺，而通過同印度的合作，歐洲更可以在減少對中國的依賴，並使供應鏈變得更加靈活。

在內政方面，印度民族主義者莫迪的成績單可謂喜憂參半。值得慶賀的是，印度經濟在持續增長。截至2047年，即印度獨立一百周年之際，莫迪希望印度成為全面發達的國家。現如今，印度就已經是世界第四大經濟體。但令人擔憂的卻是：印度的民主化進程、言論自由以及少數民族權益正在蒙受威脅。

對歐洲而言，強化同印度的關系並不會一帆風順。盡管經濟合作在不斷增長，但在全球政治風雨飄搖的當下，莫迪會更加維持和細化印度傳統的外交路線：戰略自主。世界上沒有任何一個國家能像印度一樣，能夠同時和幾個相互競爭的超級大國保持相對良好的關系。莫迪同中國、俄羅斯、美國和歐洲都維持著穩固的關系。”



摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

