德語媒體：「歐洲制造」還是「中國在歐洲制造」？

（德國之聲中文網）大眾公司總裁布魯姆（Oliver Blume）和汽車聯合體斯泰蘭蒂斯Stellantis 首席執行官菲洛薩（Antonio Filosa）提出，歐洲汽車工業應加強“歐洲制造”的觀念。《商報》發表評論稱，這一建議乍聽起來似乎是為了保護歐洲本土汽車工業，但這樣做反而會給中國汽車企業大舉進入歐洲提供方便。這篇題為《歐洲制造，還是由中國在歐洲制造》的評論寫道：

“根據布魯姆和菲洛薩的提議，凡是在歐洲實現價值創造、並遵守二氧化碳排放規則的企業都應享有歐盟的補貼和優惠待遇。其中主要的考量因素包括軟件和電池的來源地以及企業的生產地點。但企業的所有權歸屬則不在考量範圍之內，而這也恰恰是問題所在。

現實已經非常清晰的展示出，中國企業總是能夠以最快速度規避歐盟的各項規定，並使相關規定‘為我所用’。歐盟對中國制造的電動車施加懲罰性關稅後，中國立即加大了對混合動力車輛的出口。與此同時，比亞迪、吉利和奇瑞等中國車企還加快了在歐洲生產的步伐。

如果‘歐洲制造’只是局限於安裝、電池佔比和本土零件的範疇之內，那麼，中國企業滿足上述條件也將是輕而易舉的事情，對中國車企而言，充其量只需要再建一個研發中心或電池工廠而已。畢竟他們擁有資金、技術和國家的支持。

現在有人會說，這皆大歡喜的事情嗎？畢竟歐洲留下了工作崗位，工廠能夠滿負荷運轉，稅收也有了保障。

然而，要知道，衡量工業主權的標准，並不在於流水線的數量，對技術、平台和知識產權的掌控才是關鍵。而這一切都是由企業總部所掌握的。最終的結果可能是，歐洲要為其保護機制買單，而獲益者卻是中國競爭者。

‘歐洲制造’倡議反映出了汽車工業目前正蒙受著多麼大的戰略壓力。在中國壓倒性競爭力、美國的關稅狂熱以及自身結構性問題的夾縫中間，歐洲車企急需獲得政治層面的保護。”

《商報》的評論指出，大眾等歐洲車企提出的“歐洲制造”倡議，初衷是要保護歐洲本土的汽車工業，但他們卻回避了一個關鍵問題：對於中國在多個關鍵產業中的擴張和領先，歐洲應如何做出正面回應？

“Made in Europe 可能很快就會演變成Made by China in Europe，而且還要由歐洲納稅人為此買單。政治層面上，這或許是一個簡單易行的方案，但對歐洲的工業未來而言，卻是一場危險的押注賭博。

對消費者來說尤為如此：補貼越高，企業降低成本的壓力就會越小。這只會毫無必要地造成價格長期高企的局面。而最不理想的狀況下，歐洲消費者可能會為此受到多重懲罰：通過繳稅支付補貼、承受因補貼而居高不下的價格，更糟糕的情況下，利潤最終會流向中國。”

中國如何利用德國的“氣候依賴”擴大自身影響力

《世界報》發表以《中國如何利用德國的氣候保護政策擴大自身影響力》為題的文章指出，中國用化石能源生產氣候友好型技術設備，並大量向歐洲出口。與此同時，中國強大的游說團體還在促使德國和歐盟按照中國的利益收緊法律和制定氣候目標：

“中國能源政策背後有一整套系統的指導原則。中國的目標是，首先要建立起強大的高科技產業，然後再去推動氣候保護事宜。根據這一排序理念，‘打造戰略性產業實力必須先於減排’。

當德國和歐盟承擔起減排重任，並讓本國工業承認巨大壓力之際，中國卻在大幅增加排放，並拒絕履行任何義務。中國利用廉價能源建立起了正在超越歐洲的工業體系。

中國在氣候友好型技術領域發起的出口攻勢，能夠使全球的去碳化努力變得更加便宜，但在經濟層面上，卻在給歐洲造成負擔。與此同時，中國卻仍在高度依賴化石能源，人均碳排量遠遠高於歐洲。”

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

