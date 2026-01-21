德語媒體：歐洲應認真對待中國的合作信號

（德國之聲中文網）在本次達沃斯論壇上，中國代表何立峰發表的講話，在很大程度上聽起來更像是對當前特朗普施政綱領的駁斥。何立峰表示：“一些國家不應僅因為體量龐大、實力強大就享有特權。世界不能回到叢林法則，讓少數強者壓迫其他國家。” 《新蘇黎世報》題為《歐洲應認真對待中國的表態》的評論寫道：

“當然，這位中國副總理沒有提及的是，很多在華外國企業多年來一直在抱怨競爭中的不公平待遇。何立峰有關中國發展主要依靠開放、改革和創新，‘補貼’僅僅起到次要作用的說法，也難免有避重就輕的粉飾嫌疑。但與美國不同的是，對於世貿組織的裁決和調解機制，中國是認可和接受的。去年，中國還放棄了發展中國家在世貿組織中所享有的特權。何立峰表示，中國願意就必要的改革和現存的問題展開討論。他說，中國是一個充滿機遇的增長市場，而絕對不是敵手。

何立峰在達沃斯論壇上強調：‘我們希望我們不僅僅是世界工廠，也希望成為世界市場。’對於近年來中國出口大幅增長，而進口則增長有限的現象，何立峰將其歸咎於針對中國的高科技出口管制。但盡管如此，何立峰還是承諾，中國政府將采取必要措施，促進商品進口，並會對產業合作持開放態度。對於房地產危機造成的內需疲軟，何立峰一筆帶過地表示，增強內需是中國政府今年的首要任務。”

“顛倒的世界”

《新蘇黎世報》評論指出，無論在國際貿易，氣候保護，還是維護聯合國權威方面，中國都同特朗普治理下的美國發出了截然不同的聲音。除此之外，在本次達沃斯論壇上，中國副總理何立峰沒有像往年那樣，對歐盟的過度管理提出批評，而是表示中國願與各國合作，共同制定應用人工智能的規則。

“這一切僅僅是宣傳伎倆，還是中國向陷入困境的歐洲發出的合作信號？毫無疑問，習近平領導下的中國是一個威權政體，同許多西方的價值觀格格不入。但如果歐盟和歐洲各國政府僅僅是出於對得罪華盛頓的擔憂，就不去回應中國的示好信號，無疑是在坐失良機。

去年，歐盟委員會主席馮德萊恩還在達沃斯演說中將中國稱為對手，而今年的演說中則對中國只字未提，只是表達了同印度簽署自由貿易協定的期望。

世界正在發生天翻地覆的變化。盡管並非完全出於無私奉獻的精神，但中國確實已經成為以規則為基礎的舊有國際秩序的捍衛者，而特朗普則在竭盡全力摧毀這一國際秩序。瑞士和歐洲如今不得不意識到，單方面依賴一個不可預測的伙伴是何等的危險。而歐洲人當前所經歷的，同中國在特朗普第一任期內的經歷竟然驚人的相似。而恰恰是這種經歷最終激發了北京為實現戰略自主而大舉投資的熱情。

加強同北京的經濟合作將可以向華盛頓展示，歐洲並不是歐美合作的唯一受益方，這種合作也同樣是美國的利益所在。認真對待中國的表態，並強化中歐合作和相互妥協，將會帶來雙贏局面。 ”

“歐美關稅戰 - 奶酪不具備稀土的威力”

在就格陵蘭島主權產生的爭議中，美國總統特朗普再度揮起了關稅大棒。那麼，歐盟是否也應效仿北京“以牙還牙”的成功經驗呢？《法蘭克福匯報》分析文章寫道：

“在中美關稅談判中，一個施壓武器令中國受益匪淺：在稀土開采和加工領域，中國幾乎擁有全球壟斷地位。在同華盛頓的談判中，這一地位賦予了北京極大的優勢。

正在考慮對特朗普‘格陵蘭關稅’做出反制回應的歐盟，卻並不具備中國這樣的壓倒性優勢。科隆德國經濟研究所對去年歐美貿易的統計顯示，歐盟出口美國的近1.6萬種商品中，有293種商品美國100%依賴歐盟。按照商品價值區分，這類歐盟‘壟斷性商品’中包括特定型號的飛機或軍用直升機，但佔比更多的商品則是包括Edamer，Gouda 和Romano在內的各類奶酪、各類面條以及葡萄酒。這類商品雖然具有極高的美食價值，但作為經濟施壓手段，其威力顯然不能同中國的稀土相提並論。

盡管如此，歐洲人也絕非毫無還手之力。畢竟歐盟是美國最重要的貿易伙伴，重要性遠遠領先於加拿大、墨西哥和中國。去年頭三個季度，美國從歐盟進口的產品和服務總價值為6670億美元，是同期美國進口中國產品的兩倍。”



