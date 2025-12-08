德語媒體：歐洲正在為對華依賴付出高昂代價

（德國之聲中文網）《商報》客座評論寫道，2023年初，歐盟委員會主席馮德萊恩呼籲歐洲團結一致，共同推動對華“去風險”戰略。馮德萊恩認為，這種危險的經濟依賴將會動搖歐洲的工業基礎。然而，兩年半過去了，歐洲對中國的依賴程度非但沒有減少，反而變得更加嚴重。這篇題為《代價高昂的經濟依賴》的評論寫道：

“歐盟各國雖然認同去風險方案，但他們卻並沒有為此制定並實施必要的政治舉措。中國近來的稀土和安世半導體出口限制，再度令這種依賴關系得到了充分的呈現。

至於過去幾年來，歐洲各國為何沒有采取必要行動，原因是多層面的。首先，歐盟不得不面對更為緊迫的問題：例如俄烏戰爭以及特朗普的關稅政策。除此之外，歐盟是一個由27個成員國組成的聯合體，做出任何政治決策都需要一個漫長而痛苦的過程。而德國等成員國，非但沒有扮演領袖角色，反而不斷阻撓歐盟的去風險努力。對於上一屆德國總理肖爾茨來說，時代轉折只針對俄羅斯，並不包括中國。

但歐洲卻為自己的謹慎和拖沓付出了高昂的代價。每一天，只要一天不采取措施、保護歐洲工人免受廉價和受到慷慨補貼的中國產品的沖擊，歐盟就會損失大約500個工作崗位。與去年相比，中國對歐盟的貿易順差每個月都會增加70億歐元。”

《商報》這篇客座評論的兩位作者分別是克拉茨（Agatha Kratz）和巴爾金（Noah Barkin），克拉茨是獨立研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的合伙人，也是該集團企業咨詢部門的負責人，而巴爾金（Noah Barkin）則是榮鼎集團的高級顧問，主要從事歐中關系以及跨大西洋的對華政策研究。兩位評論作者認為，歐盟“去風險”的進程越遲緩，付出的代價就越高，其後果也就愈為嚴重：

“中國政府公開執行的一項政策是：減少中國對世界其他國家的依賴，並同時增加世界各國對中國的依賴。而在同一時間，歐洲卻在忙於為制定各種新戰略而遣詞造句、進行風險評估、並成立各類工作小組和專家委員會，為如何應對中國而出謀劃策。

這些做法本身出發點都是好的，但實際上卻起到了拖延時間的效果。盡管布魯塞爾高層付出了卓越的努力，但同時卻浪費了大量寶貴的時間。現在，歐盟必須快捷而果斷地應對來自中國的經濟風險。

要做到這一切，從柏林、巴黎、海牙，到華沙和羅馬，歐洲各主要國家必須展現政治領導力。同中國進行對抗會付出高昂的成本，但對歐洲的經濟、安全和主權而言，坐以待斃的成本可能會高得多。”

"俄烏戰爭符合中國的利益“

本周一，德國外長瓦德富爾開始了訪華行程。《南德意志報》發表評論稱，瓦德富爾在北京想必會再次敦促北京為烏克蘭和平作出貢獻。但中國領導層或許會口頭上答應，卻肯定不會付諸行動：

”因為烏克蘭戰爭符合北京的利益。這場戰爭既可以削弱西方，使美國和歐洲力量受到牽制，無力去顧及台灣和南海。與此同時，自 2022 年以來，俄羅斯對中國的依賴程度正在不斷加深。俄羅斯以低廉價格向北京出售石油、天然氣和煤炭，而中國企業則把西方不再向俄羅斯提供的許多商品高價賣給俄方。對北京來說，一切運作良好。

在北京看來，俄羅斯這個鄰國正在變得孱弱，而歐洲更是不堪一擊。在中國國內，美國被描繪成這場戰爭的始作俑者。此外，中國還在密切觀察歐洲是如何對侵略戰爭進行制裁的，因為，這事關中國對台灣和南中國海提出的主權訴求。在包括俄羅斯、巴西、印度和南非在內的金磚共同體內，中國則將自己定位為反西方陣營的新領導力量。



德國政治家任何關於台灣的只言片語都會令北京出離憤怒，即使這些政治家並沒有說台灣是一個獨立國家。中方代表會罔顧事實地發出威脅，聲稱德國正在挑戰中國的核心利益。而與此同時，德國自身的利益，即歐洲和平以及結束俄烏戰爭，則完全不是中國政府所關心的。瓦德富爾會不斷發出呼籲，但北京也會充耳不聞。因為北京深知，不去傾聽也不會有任何後果。”

