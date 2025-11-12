德語媒體：歐洲減排 中國賺錢？

（德國之聲中文網）《柏林日報》發表評論稱，歐盟委員會主席馮德萊恩前不久坦承，歐盟的氣候保護努力實際上幫助中國實現了綠色產業的快速崛起。《柏林日報》以《不惜一切代價實現減排目標？》為題，對德國和歐盟的氣候政策提出了質疑。

“當前，歐盟內的各主要經濟體，尤其是德國，都出現了衰退的勢頭。受歐盟燃油車禁令的影響，德國最重要的支柱性產業-汽車工業甚至不得不改弦易轍，嘗試投身軍火生產。綠色轉型導致電價和生活成本急劇飆升，通貨膨脹更是讓很多家庭不堪重負。

這種局面卻被中國所充分利用。作為巴黎氣候保護協定談判中的關鍵國家，中國在全球氣候保護戰略中扮演著極其重要的角色。但中國的減排承諾非但沒有得到兌現，二氧化碳排放量反而在成倍增長，與此同時，中國在可再生能源領域進行了大規模投資，在全球光伏組件、電池以及其他綠色技術的市場中，中國的佔比已經超過70%。

德國和歐盟擺脫了對俄羅斯能源的依賴，卻隨即陷入了對中國綠色技術產品的依賴。而為此付出的代價卻是：能源成本飆升，家庭負擔增重。九月份，歐洲央行經濟學家發布的一份分析報告顯示，歐盟推出‘綠色交易’制度以來，德國食品價格上漲了大約37%。肉類、奶制品以及其他基本食品價格大幅上升，大多數家庭的實際購買力大大滑坡。”

《柏林日報》寫道，德國總理梅爾茨在巴西聯合國氣候會議上發言指出，收取碳排費是經濟界實現氣候中性的核心。但殊不知，為碳排費買單的恰恰是普通民眾，因為所謂的碳排費已經被計入了普通消費者的燃油、食品和取暖費用當中：

“梅爾茨在演說中呼籲：‘讓我們共同付出努力’。德國和歐盟在努力爭當氣候保護的楷模，而有些國家卻在暗中慶幸。德國計劃在2045年實現‘氣候中性’，而多次承諾減排的中國，實際排放量卻在不斷上升，要知道中國本來就是全球最大的二氧化碳排放國。德國堅決執行減排目標的同時，中國卻在利用氣候保護戰略賺得缽滿盆滿。

在德國，成千上萬的工作崗位已經流失，保時捷、大眾等傳統車企業績嚴重滑坡。但這一切都被視作為保護氣候而付出的必要代價。但這樣的氣候保護政策是否還能贏得民眾的廣泛支持，早已成了高度存疑的問題。但有一點卻是可以肯定的，德國的去工業化進程已經開始。”

“依賴問題還遠遠沒有解決”

隨著中國方面部分恢復安世半導體的對歐出口，德國車企暫時躲過了因芯片斷供而停產的危機。於是乎，企業高管們紛紛誇贊中國的善意舉動。《南德意志報》以《問題還遠遠沒有得到解決》為題寫道：



“德國企業高管們的這出戲是演給誰看呢？是演給北京，避免下次再被刁難？還是演給股民，讓他們看不出企業已深陷依賴的泥潭？德國企業高管們已經用盲目、傲慢和毫不負責的態度將他們的企業推入了這種依附關系，而事到如今，他們仍在一如既往地犯著同樣的錯誤。

無論如何，這種局面絕非正常。很多人相信，實際情況甚至更為糟糕。企業要向中國商務部申請出口許可證，但審批流程卻並不健全。現在唯一可以肯定的則是，北京會提出越來越多的要求。出口許可證早已成為北京系統性操控西方供應鏈的工具。誇贊局面已經緩解，也許能在短期內起到自我安慰的作用，但卻絕不是長久之計。

北京注定會完善審批流程，但其目的卻是為了讓其施壓手段更有針對性和更加有效。一句錯誤的表態、一次旨在多元化的投資，都可能換來北京的下一輪刁難。對北京來說，出口管制也是一場時間賽跑。他們會抓緊機會獲取外國的技術，並阻撓西方重組供應鏈。

中國的這一戰略或許會被證實是決策失誤，同時它也應當成為喚醒歐洲團結一致、共同行動的警鐘。當民眾感受到依賴造成的經濟後果時，政界就會感受到相應的壓力。亡羊補牢未為晚矣，但企業必須鼓足勇氣，說出真相。”

