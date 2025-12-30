德語媒體：特朗普削弱台灣地位
（德國之聲中文網）瑞士《新蘇黎世報》周二（12月30日）發表評論文章“特朗普削弱台灣地位（ Trump schwächt die Position Taiwans）”。
文章在開頭描述了這樣一幅場景：“一個大國對一個遠小於它的國家的政府不滿，想要將其趕下台。為了實現這個目標，它對該小國實施海上封鎖，切斷其與外界的貿易往來，企圖迫使民眾屈服、政府讓步——或干脆下台。”
“這個情景讓人聯想到中世紀的城堡圍困”，文章繼續寫道：“而這正是中國軍隊如今正在演練的情境。代號為‘正義使命-2025’的軍事演習，其目標之一正是台灣最重要的兩個港口。多年來，中國軍隊一直在演練如何切斷台灣與外界的聯系。台灣高度依賴外貿，它所需的所有石油和天然氣都必須依賴進口。”
文章作者Patrick Zoll指出：“中國目前仍在演練的事情，美國卻已經在委內瑞拉付諸實踐。美國海軍出動航空母艦和軍艦，構建出強大的軍事威懾態勢，奉命攔截所有進出委內瑞拉港口的油輪。特朗普總統毫不掩飾地希望推動加拉加斯政權更替。他將委內瑞拉獨裁者馬杜羅視為毒販和恐怖分子；而在習近平眼中，台灣民選總統賴清德無非就是一名‘分裂分子’。特朗普想除掉馬杜羅，習近平則希望驅逐賴清德。”
“強權即公理”
《新蘇黎世報》的文章援引知名國際法專家們的觀點指出：“目前美國與委內瑞拉之間並不存在《戰爭法》意義上的國際武裝沖突，但美國的封鎖行為構成了‘武力使用’，是《聯合國憲章》所禁止的。美國的行為至少處於法律的灰色地帶——即使尚未直接破壞國際規則，至少也在大幅扭曲它。”
從台北發來報道的Patrick Zoll認為：“國際法一再被違反，因為違規行為很少會帶來法律後果。盡管人類不斷努力為國家間的和平共處建立規則，但‘強權即公理’的邏輯從未真正消失：大國總是一次次地賦予自己特權，把自身利益凌駕於國際法之上。而每一次這種行為，都會削弱整個國際法體系。當政者隨心所欲地決定遵守或違反哪些規則，國際法也就失去了效力，也為其他國家效仿打開了大門。”
“轉移視線”
文章觀察到：“盡管頻繁展示武力，北京依然試圖把自己塑造成一個尊重國際法、負責任的國際社會成員。它正系統性地為未來可能的軍事行動構建‘合法性’基礎。例如，北京援引1971年聯合國2758號決議，稱’台灣屬於中國’。然而該決議實際上僅處理了聯合國中‘誰代表中國’的席位問題，根本未提及台灣。2005年，中國又通過《反分裂國家法》，為未來對台灣采取軍事行動提供了國內法律基礎。”
“當然”，《新蘇黎世報》的文章最後寫道：“委內瑞拉和台灣不能簡單類比。但特朗普對這個南美國家實施具有法律爭議的封鎖，為中國今後將演習轉為實戰提供了辯護的口實。如果華盛頓可以封鎖委內瑞拉，為什麼北京不能封鎖台灣？這雖然是一種‘轉移視線式抬槓主義’（Whataboutism，又譯‘那又怎麼說’主義），但在世界很多地方卻頗具說服力。”
中美角力拉美
德國《每日鏡報》也將目光投向拉美，於周二當天發表文章“中美爭奪權力和影響力（China und die USA ringen um Macht und Einfluss）”。
本月初，美國公布新版“國家安全戰略”後不久，中國便發布了新版“拉丁美洲白皮書”。《每日鏡報》的文章認為，僅從發布時間來看，中國已向華盛頓發出挑戰的信號，中方的白皮書讀起來“顯然是在有意抗衡美國對西半球的主導地位”。
美中截然不同
文章作者Philipp Lichterbeck注意到：特朗普總統數月來一直試圖通過外交壓力、懲罰性關稅和軍事威脅將拉美納入美國勢力範圍。“中國則以完全不同的姿態出現。繼2008年和2016年之後，中國第三次發布針對拉美的戰略文件。其中的規劃可被解讀為：中國正從單純的經濟存在，過渡到對權力政治和地緣戰略上的主張。”
這名《每日鏡報》駐巴西的記者繼續指出：“中國的基本判斷是：世界正在經歷權力格局的全球性轉變，這需要建立超越西方主導機構的新聯盟。拉美將在這一過程中發揮關鍵作用。雖然白皮書未點名美國，但對‘單邊霸凌’的批評顯然劍指華盛頓。相比之下，中國自我定位為‘平等伙伴’，致力於構建‘合作性的世界秩序’。 不過，這一合作也並非完全無條件。中國將與拉美的合作與‘一個中國’原則掛鉤，要求對方在外交上與台灣保持距離。即便如此，德國裔巴西政治學者、聖保羅瓦加斯基金會的奧利弗·斯圖恩克爾（Oliver Stuenkel）介紹，中國的這一合作提議在拉美仍被認為是頗具吸引力的。”
斯圖恩克爾還指出，拉美面臨兩難選擇：“由於美國對削弱中拉關系施加更大壓力，沖突潛力正在增加。”為了避免被夾在大國中間，他建議拉美應深化與印度、印尼和越南等國家的關系。這也為歐洲提供了契機：“若不想淪為中美博弈的棋子，歐拉雙方應相互扶持。”他最後呼籲歐盟盡快批准與南方共同市場（Mercosur）的自由貿易協定。
摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。
作者: 媒體看中國
