德語媒體：特朗普的「勝利」

（德國之聲中文網）釜山峰會後，美國總統特朗普宣稱這是一次“偉大的會晤”，如果滿分為10分，他會給這次會晤打12分。相比之下，中國官媒的報道則更為審慎，只是說“雙方形成了解決問題的共識。雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作”。《經濟周刊》評論指出，特朗普口中的重大突破，實則是北京在中美貿易戰中又一次勝利。畢竟早在今年春季，中國就以“以牙還牙”的對等關稅，迫使特朗普回到了談判桌。這篇題為《中國的強硬政策再度奏效》的評論寫道：



“中國在10月初大規模收緊稀土出口管制，顯然是有意而為之，是為了為釜山會談增加籌碼。這種行為，更像是交易大師特朗普的慣用手法。目前宣布的購買大豆計劃，也絕非什麼新讓步，而是北京屢試不爽的外交手段。每逢北京希望緩和氣氛，就會使用這一手段。



雙方會談的結果是：美國下調了10個百分點的關稅，而中國方面則只是暫停實施剛剛收緊的反制措施。這場交易的實質是，華盛頓放棄了讓北京做出實質性讓步的要求，而北京則沒有放棄任何原本就屬於正常範疇的東西。

按照特朗普的說法，中方只是暫停實施稀土出口管制，這也就意味著，北京的這一工具依然有效，隨時都可以重新投入使用。對於那些高度依賴中國稀土的西方電池、風力渦輪機以及芯片生產商來說，這次會談並沒有釋放出任何緩解的信號，因此，市場的反應也相當冷淡。”

《經濟周刊》評論指出，釜山會晤後，中美貿易戰暫時會從“熱戰”轉化為“冷戰”，而休戰期的最大受益者則是北京。

“中國正在努力實現技術自主，以逐漸減少外界脅迫所造成的沖擊，其中就包括來自特朗普的脅迫嘗試。中國將會進一步努力擴大在電動車和可再生能源領域的領先優勢，並加快類人機器人、生物技術等新型工業領域的布局，此外，中國還將努力彌補在芯片領域的差距。

上述目標也同擬議中的五年規劃相吻合，新版五年規劃預計將在明年3月的人大會議上審議通過。可以說，特朗普的所作所為也間接為這份規劃定下來基調，中國將為其新的產業規劃注入大筆資金。今後，西方企業不僅在中國市場處境艱難，國際市場上的前景也同樣不容樂觀。”

斷供將成為“新常態”

《新蘇黎世報》發表評論稱，安世半導體Nexperia斷供事件，再次顯示面對地緣政治的爭奪，全球供應鏈是多麼的不堪一擊。減少單一依賴，擴展多元化布局，已經成了德國工業界的當務之急：

”任何行業的全球化趨勢恐怕都沒有汽車工業這樣明顯。例如，大眾集團在全球範圍內擁有數以萬計的一級和二級供貨商。寶馬和奔馳的情況也大同小異。一台現代化的高科技車輛裡，匯集了來自世界五大洲的零配件。而在這張錯綜復雜的全球供貨網絡中，有些供貨商扮演著難以替代的重要角色。安世半導體就是這樣的企業。

在汽車工業中打造完全充足的供給系統，無疑是不切實際的幻想。這樣做只能導致成本飆升，並最終成為消費者的負擔。面對來自中國低價競爭對手的強勁壓力，德國車企不能也無法采取這樣的步驟。有鑑於此，在生產安全和控制成本之間找到平衡，仍將異常艱難。危機發生時，企業也有能力靈活並快速地找到替代方案，俄羅斯發動侵烏戰爭後，烏克蘭境內的線束工廠一度停產，但汽車工業很快就證明了他們擁有應變能力。

即使同中國這樣的制度性競爭者也能相安無事的、無憂無慮的自由貿易時代，已經成為了過去。這不僅表現在芯片行業，也同樣表現在稀土領域。對於跨國企業來說，應對危機將成為今後的新常態。”

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

