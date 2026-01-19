德語媒體：特朗普讓中國「再次偉大」

（德國之聲中文網）《商報》發表評論稱，美國總統特朗普在格陵蘭島問題上的所作所為，正在將美國從一個仁慈的超級大國，蛻變成超級強大的流氓國家。而一旦西方陣營土崩瓦解，受益的將是中國。這篇題為《特朗普在格陵蘭爭端中動用關稅，只會讓中國“再次偉大”》的評論寫道：

“美國總統的思維方式仍停留在過去：土地面積、自然資源和軍事實力。正當特朗普痴迷於威脅盟友、覬覦別國領土之際，中國聚焦的，卻是如何征服未來。中華人民共和國是美國最大的戰略對手，但也是特朗普重返白宮後的最大贏家。美國總統期望‘昨日重現’，他浪漫化了煙囪林立的19世紀，而中國卻在努力促進技術的發展，以謀取未來的增長。

廣告 廣告

中國在機器人、電池生產領域佔據主導地位，積極推動著生化科技的發展，在量子通信領域也超越了其他國家。而在那些暫時落後的領域，如人工智能和芯片生產方面，中國也在努力縮短同美國的差距。

“讓中國再次偉大”

迄今為止，中國唯一一個絕對落後於美國的領域，就是結盟政治。美國建立了一個遍布全球的盟友網絡，而相比之下，中國卻只能同遭全球唾棄的普京締結所謂‘無上限的友誼’。但特朗普正在替中國解決朋友不多的問題。半年前，特朗普取消了美國的對外發展援助機構‘美國國際開發署’（USAID）。該機構原本是美國抗衡中國在南方國家擴大影響力的機構。現如今，特朗普又將手伸向了格陵蘭，北約內部所剩無幾的相互信任也因此受到毀滅性的打擊。”

《商報》評論指出，所謂的“美國世紀”始於二戰之後，並在東歐巨變之後達到巔峰。美國之所以能成為碩果僅存的超級大國，是因為美國並不會利用自身的強勢在國際關系中散播恐懼與威嚇，而是向許多國家提供保護與穩定：

“現如今，這一美國時代正在落下帷幕，美國努力營造起來的國際信任正在土崩瓦解。即便是德國總理默爾茨這樣的堅定親美派，現在也提出了實現‘歐洲自主’的目標。

一個不爭的事實是：國際政治的此番巨變，歐洲是受到沖擊最嚴重的一方。歐洲人設想的危險場景中，從未有過‘美國人成為敵手’的一幕。有鑑於此，歐洲人除了做一些象征性的姿態，也的確別無選擇。幾天前，應丹麥方面的邀請，15名德國聯邦軍士兵同來自法國、瑞典和挪威的士兵一道，登上了格陵蘭島。

然而，此舉似乎進一步激怒了特朗普，於是乎，偏偏是這些主張‘出於北約共同利益來維護北極安全’的國家，正在遭受特朗普的關稅威脅和恐嚇。有鑑於此，特朗普所關心的，絕非聯合巡邏，他所謂“防止俄羅斯和中國征服格陵蘭”的警告也不過只是托詞而已。真正想要改變邊界的人，恰恰是他自己。”

《法蘭克福匯報》發表長篇文章，悼念上周去世的中國“棋聖”聶衛平。文章寫道，80年代，聶衛平戰勝日本棋手，為中國奪回了圍棋領域的霸主地位，這場勝利對日後中國的快速崛起具有極大的象征意義：

“這場至關重要的比賽持續了七個小時之久。比賽獲勝後，民眾自發在天安門廣場上舉行了慶祝集會，與此同時，中國女排也贏得了世界杯賽事。1988年，中國體協授予聶衛平‘棋聖’稱號。據稱，聶衛平的牌友鄧小平曾告誡他說，聖人可不是好當的，還是作一個普通人為好。

聶衛平還是習近平的同班同學。一家香港報紙曾寫道，習近平剛剛走上仕途時，曾有人要求他學習圍棋，以訓練他的戰略性思維，而聶衛平就成了習近平的老師。結束職業棋手生涯後，聶衛平成了一所圍棋學院的冠名者和負責人，再後來他還曾在電視上擔任圍棋比賽解說員，以言辭犀利而著稱。

聶衛平戰勝日本棋手後，中國掀起了一股全國性的圍棋熱，圍棋運動受到政府的系統性扶持。韓國棋手一度把持主導地位之後，如今中國職業選手在世界排名榜上重新成為主流，不過，2019年以來，排名榜首的仍是韓國棋手申真諝。

不過，從2016年之後，各國圍棋選手都在人工智能面前敗下陣來。這一發展趨勢將會對地緣政治產生怎樣的影響，目前還不得而知。”



摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 媒體看中國