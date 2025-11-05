德語媒體：特朗普鬥不過李嘉圖

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》發表評論寫道，大約兩百年前，英國經濟學家大衛·李嘉圖（David Ricardo）就總結出了一條基本經濟規律：自由貿易能給參與各方帶來好處，而經濟壁壘卻只能帶來弊端，並會在大多數情況下造成滿盤皆輸的後果。這篇題為《李嘉圖要比特朗普更強大》的評論寫道，盡管特朗普現在仍在四處揮舞關稅大棒，但他終究無法逃脫李嘉圖經濟規律的束縛：

“同急功近利的貿易保護主義者不同，李嘉圖理論是以堅實的經濟邏輯作為基礎的。有鑑於此，盡管當今世界警告全球化趨勢的呼聲不絕於耳，但全球化並不會因此而面臨終結。為了適應不斷變化的政治環境，同依賴全球化而出現的全球供應鏈一樣，全球化本身也在不斷進行自我調整。相關數據顯示，地區性貿易正在增長，而政治上志同道合國家之間的經濟往來也在增多。前不久，‘柏林全球對話’會議上發布的數據證實，70%以上的國際經濟活動仍是遵照‘已被宣告死亡’的世界貿易組織的規則進行的。

廣告 廣告

盡管美國和中國都不乏按照各自意願重塑世界經濟的野心，但多邊主義是否真會因此而壽終正寢，仍值得懷疑。盡管中美兩國的措辭都異常強硬，但華盛頓和北京非但無法獲得對經濟生活的絕對支配權，相反，雙方還都暴露出了各自不同程度的軟肋。德國基爾經濟研究所在巴黎舉辦的一場地緣經濟研討會上，美國資深貿易問題專家施泰格（ Robert Staiger）發出了對全球貿易體系進行改革的呼籲。作為世界貿易組織即將就任的首席經濟師，施泰格捍衛多邊主義也許本是情理之中，但他的觀點仍值得傾聽。

施泰格認為，即便是地緣政治不斷緊張化的當今世界，國際貿易秩序中的經濟邏輯也依然有效。只要沒有任何一方獲得壓倒性優勢，那麼即便是相互對抗的超級大國，遵守這一經濟邏輯也是符合他們自身利益的。 不過，施泰格同時也表示，不進行相應的改革，現行國際貿易體系將難以為繼，互惠及非歧視原則也將很難堅持下去。巴黎會議的其他與會者也強調了現行國際貿易體系存在的弊端：中國濫用國際貿易秩序的問題，不僅被美國所抱怨，也為其他成員國所詬病，但這類抱怨卻始終無法產生實質後果。

此外，世貿組織也未能成為有效處理‘違禁補貼’問題的平台。”

“德國的三重依賴”

《法蘭克福匯報》評論指出，在地緣政治日趨緊張的當下，經濟依賴正在成為致命的軟肋。因為，當一個國家在某個領域擁有壟斷地位，它就會傾向於將這種壟斷地位作為應對沖突的武器：

“過去幾十年間，德國的逆向發展導致了三種明顯的依賴：在軍事安全方面依賴美國，在能源安全方面依賴俄羅斯，出口方面則依賴中國。任何一家德國汽車制造商的季度報表上，中國市場短期內無法替代的重要性都會躍然紙上。鑑於跨大西洋關系當前出現的種種困難，一些戰略家甚至建議德國應進一步加強同中國的關系。而這些人當中，很多人恰恰就是當年積極推動德國靠攏俄羅斯，進而陷入依賴陷阱的政策設計者。 德國現在急需的，是更多的開放性市場。此外，還應通過簽署自由貿易協定，促成經濟的多元化。”

“未來歐洲人的健康交由北京來決定？”

《商報》評論寫道，經過幾十年的戰略部署，中國已經發展成為醫藥大國。在醫療安全領域，歐洲對中國的依賴正在不斷加深，而政界和經濟界卻對此無動於衷。

”歐洲非但沒有正視自己的落後局面，反而對此輕描淡寫。盡管布魯塞爾和柏林也喊出了制藥自主的政治口號，但具體行動卻大多停留在法律草案的層面上，減少依賴只是紙上談兵。

迄今為止，既沒有鼓勵投資建廠的具體措施，也沒有系統性的產業戰略布局。尤為令人震驚的是，歐洲人獲取生死攸關的重要藥物所高度依賴的那個國家，恰恰是被歐洲定義為制度性對手的國家。

除此之外，歐洲還缺乏資金、速度以及冒險精神。中國有針對性地扶持新生的生物技術公司，加快創新速度的同時，歐洲卻在以官僚主義和過度謹慎阻撓醫療創新的發展。

這並不是要求歐洲全盤照搬中國模式，畢竟雙方在規模、國家干預以及政治環境等方面都存在著巨大的差異。但將中國完全排除在外，也同時是錯誤的。歐洲必須對現狀進行實事求是的分析，以便擺脫落後局面。承認依賴，或許能夠成為擺脫依賴的動力。

如果不能盡快建立起從制藥到生物科技研發的獨立生態系統，歐盟的影響力遲早會喪失殆盡。屆時，決定歐洲人健康狀況的，將不再是布魯塞爾，而是北京。這種局面顯然不是歐洲能夠承受得起的。

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 媒體看中國