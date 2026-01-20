德語媒體：統計數據「好的令人難以置信」

（德國之聲中文網）中國官方公布了5%的年度經濟增長率，並連續第二年精准實現了官方目標。《南德意志報》發表評論稱，與美國不斷升級的貿易沖突、持續多年的房地產危機、疲弱的國內消費，對中國社會的日常生活產生了深刻的影響，卻在官方的統計數據中幾乎沒有得到體現。中國最新公布的經濟增長數據真的靠譜嗎？ 這篇題為《好的難以置信》的評論寫道：

”官方數據描繪了一幅有控增長的畫面：得益於工業產出和出口，雖沒有快速增長，但也沒有出現衰退。但官方的說辭顯然同2025年的經濟現實形成了鮮明的對比。同美國的貿易戰在去年最初幾個月佔據了主導地位。美國是中國最主要的出口市場，但當時中國產品一度要面臨超過100%的關稅。對於依賴出口的中國經濟來說，這無疑是一個沉重的打擊。其結果是，工廠倒閉，訂單取消以及工作崗位的流失。

廣告 廣告

中國以戰略性調整作為回應：出口方向被重新調整，從美國轉向了東南亞、中東、拉丁美洲，並且也越來越多地轉向歐洲。出口並未消失，而是改變了方向。但轉向本身也需付出高昂的代價，它無法在短期內彌補訂單取消、生產線停工以及工作崗位的流失。更何況，並不是每一款產品都是可以轉向出口的。某些高科技產品、機械設備以及前期產品，只有在美國才能找到買家。對相關企業來說，出口轉向並不意味著新的出路，而是被市場徹底排除在外。

除此之外，中國經濟的結構性問題也是無法通過貿易談判和協議得到解決的。多年以來，中國一直無法為房地產危機找到解決方案。在相當長的時期內，房地產行業一直是中國經濟發展的火車頭，一度曾為中國帶來兩位數的經濟增長。2025年，房地產危機仍是拖累中國經濟發展的核心阻力。許多地方的房價連創新低，空置房屋越積越多，買家仍在等待房價繼續下跌，賣家則盼著行情好轉。在此背景下，房屋交易量急劇下滑。

房地產危機的嚴重性在於，它的影響力並不局限於房地產行業自身。長期以來，投資房產一直被視為最安全的儲蓄方式，中國私人財富的絕大部分都集中在房產當中。而隨著房價的下跌，中國的私人財富也在快速縮水，進而深刻改變了中國民眾的消費行為。家庭開始緊縮開支，大額購物計劃被一推再推，消費則成了少數的例外。有鑑於此，2025年的私人消費仍呈現疲軟狀態，對經濟增長的貢獻微乎其微。”

現實與數據形成強烈反差

《南德意志報》評論援引咨詢公司榮鼎集團的評估寫道，在一個房地產市場萎縮、投資下降、消費疲軟、價格不漲反跌的經濟體中，很難實現官方所宣稱的強勁增長。現實情況則是工地停工、地方財政吃緊、企業也持觀望態度。

“中國政府為何如此執著於良好的經濟數據呢？因為，這並不只是一個簡單的統計學問題。在中國，增長目標同時也具備政治功能，它是對國內外展示管控能力、執行力和穩定的指標。在房地產市場、就業形勢和消費信心充滿不確定性的當下，中國的國內生產總值就成了維護穩定的基石。

有鑑於此，5%的經濟增長並不是對經濟現狀的冷靜反饋，而更是執政者對穩定所作出的一種承諾。它也反映出，在當前形勢下，維持秩序和管控對北京是何等的重要。而相比之下，經濟運行的真實狀況如何，反倒成了次要問題。”

房地產和人口結構危機構成挑戰

對於北京官方周一發布的2025年統計數據，《新蘇黎世報》寫道：

“長期疲軟的內需導致了價格的持續下跌，使中國連續三年陷入通縮狀態。這也是專家對官方增長數據提出質疑的重要原因。

紐約智庫榮鼎集團（Rhodium Group）的中國問題專家丹尼爾·羅森（Daniel Rosen）和洛根·賴特（Logan Wright）寫道：‘經濟史上從未有過一個國家在多年通縮狀態下仍能實現5%經濟增長的先例。’

羅森和賴特還指出了官方數據中的矛盾之處：中國國家統計局的數據顯示，2025年第三季度投資對經濟增長的貢獻為0.9%，但去年七月至九月的投資實際同比下降了8%，這完全‘不合乎邏輯’。

在房地產行業，投資下降的幅度最為明顯：2025年總體減少了17.2%，遠超大多數分析師的預估。房地產市場仍處在直線下滑的狀態。

中國經濟所面臨的新挑戰中，還包括人口結構危機。中國官方周一發布的數據顯示，中國人口已連續下降第四年，2025年新出生人口僅為八百萬，出生率降至1949年以來的最低水平。

一段時間以來，地方和中央政府通過一系列補貼和獎勵措施，動員年輕夫婦多生孩子，但迄今為止，收效微乎其微。”

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 媒體看中國