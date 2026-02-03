德語媒體：習近平的權力布局
（德國之聲中文網）對於中國軍隊最新的清洗浪潮，《法蘭克福匯報》發表評論稱，毛澤東之後，中國歷屆領導人還從未進行過如此強烈的權力展示。在中國，張又俠上將的威望與權勢幾乎不亞於習近平本人，他也是最後一位還能與習近平平起平坐的軍方人物。有鑑於此，張又俠被免職所引發的震蕩絕不僅限於軍內。這篇題為《習近平在進一步鞏固權力》的評論寫道：
“現在，軍隊最高指揮機構中，只剩下了習近平和另一位將軍，但這位將軍並不負責軍事，而是主管軍隊的反腐事宜。多年前習近平掀起的反腐鬥爭目前已經進入了一個新的高潮，但恐怕並不會是最後一個高潮。張又俠從軍數十年之久，對中國人民解放軍影響至深。張同其他也遭罷免的將軍們一樣，都有各自的關系網絡，而現在卷入這些網絡的數以百計的軍官們，也都在擔心自己會成為下一個清算對象。
至於接下來會發生什麼、何時發生以及怎樣發生，外界出現了各種聳人聽聞的猜測，然而任何局外人都是無法看清局勢的。唯一可以肯定的是，習近平至少在2027年下一屆黨代會前，將不得不把主要精力集中在國內政治方面。而美國國內的動蕩局面以及在烏克蘭戰場上陷入困境的俄羅斯，恰恰為習近平重整軍事指揮系統提供了必要的時間窗口。因為，在軍事層面上，北京目前不必擔心來自外部的威脅。
在此背景下，張又俠的落馬標志著中共21大之前權力重組的一個明顯開端。沒有任何跡象顯示，屆時習近平不打算將自己的任期再延長五年。將極具影響力的軍方高層一網打盡，也消除了習近平權力架構中的一個薄弱環節。
按照專制政權的統治邏輯，在習近平清除掉何衛東和苗華兩位高級將領之後，張又俠的地位顯然已經過強過大。要想在中國穩坐江山，就必須要掌控軍隊。現年75歲的張又俠有過戰爭經歷，不能排除他同習近平在風險評估、時間窗口定義以及軍隊部署方面有著不同的主張，在台灣問題上尤為如此。”
“威權政治的本性就是懷疑一切，對親信尤為如此”
《法蘭克福匯報》評論指出，中共的紀檢體系從來都是一個政治控制的工具，它的用途就是要求官員的絕對服從，並在必要時清除異己。而清除張又俠等高級軍官，則凸顯了習近平對軍方的猜忌和強硬：
“中國人民解放軍的指揮鏈條將如何運作，目前尚不明了。因為習近平也同時罷免了張又俠的副手和眾多下屬。威權政治的本性就是懷疑一切，對親信尤為如此。
張又俠普遍被視為能力出眾、頭腦清楚，至少年輕時並不懼怕同外國人進行交流。憑借張又俠的地位和經驗，他本可以向習近平如實展現中國軍隊的不足之處。
現如今，隨著張又俠及一眾高級將領的落馬，習近平已經將軍中富有經驗的老將們全部清除完畢。一些缺乏經驗、但受過‘習近平思想’嚴格馴化的年輕軍官們即將走馬上任。這一群體可能會毫不遲疑地說出習主席喜歡聽的話。這就大大增加了習近平得以推行自身計劃的可能性。於是乎，一個世界強國的行為將比以往任何時候都更加取決於其統治者的意志和偏執。”
“一位擁有絕對權力的領導人一旦陷入偏執，其後果是無法預測的”
奧地利《標准報》以《中國的權力鬥爭及其不可預測的後果》為題發表評論寫道：
“官方媒體和黨的宣傳機器將習近平塑造成‘卓越領袖’，這種個人崇拜令人不禁回想起毛澤東時代。自1971年中國國防部長、毛澤東副手林彪元帥的所謂‘未遂政變’事件之後，這是對軍方最大規模的整肅行動。它不僅是導致數百名高級將領落馬的軍隊反腐的一個高潮，同時也彰顯出所謂習近平大權在握的表象之下，真相並非如此。
圍繞此次清洗行動的背景，全球範圍了出現了各種各樣的猜測。是攻台戰略引發了爭執？黨和國家領導人習近平為何不等到明年黨代會上，再讓已經75歲高齡的張又俠悄然退休？而為何偏偏要現在、以這種戲劇化的方式高調出手呢？
資深的中國問題專家們普遍認為，張又俠將軍的罪過絕不是貪污腐敗或治軍無能，事實上，他之所以落馬，就是因為他對習近平來說，已經變得過於強大。張不僅是軍銜最高的將領，同時還是中共政治局委員，而且作為中央軍委中習近平的副手，張又俠擁有極大的權力。
對於一支擁有核武器和兩百萬官兵的軍隊來說，整個指揮和監督系統被徹底清除，這對未來意味著什麼呢？中國的外交政策會變得更加強硬嗎？一位擁有絕對權力的領導人一旦陷入偏執，其後果是無法預測的。 ”
