德語媒體：被嚴重誇大的稀土威脅

（德國之聲中文網）長期以來，稀土一直被視為是中國強有力的地緣政治武器，一種足以令西方屈服的戰略資源。然而，《法蘭克福匯報》評論卻認為，歐美對中國稀土的依賴遠非想象中那樣嚴重。而所謂的“稀土巨人”，其實就像童話作家米切爾·恩德（Michael Ende）筆下的“圖爾圖爾”先生，遠看嚇人，近看渺小。這篇題為《稀土只是一位虛幻的巨人》的評論寫道：

“媒體幾乎天天都在為稀土短缺發出警告。尤其在中國實施稀土出口管制之後，人們甚至產生了這樣的錯覺，即北京隨時都可以動搖西方的工業基礎。然而，只需看一下貿易數據，真相就會大白：這種稀土恐懼完全沒有事實根據。去年，歐盟共進口了總額約750萬美元的金屬態稀土，其中三分之二來自中國。其中德國的進口額為220萬美元，其中四分之三來自中國。也就是說，稀土涉及的只是區區幾百萬美元的交易，無論是在歐盟的外貿總額中，還是在德國國民生產總值中的佔比都完全可以忽略不計。

比稀土原料更為重要的是稀土合金。在此類產品中，歐盟的進口量略多於一億美元，其中大約30%來自中國。但至關重要的是，在稀土合金方面，歐盟的出口量要大於進口量，也就是說，在這一領域歐盟並不依賴中國。那麼，並不生產稀土的歐洲又是怎麼做到盈利的呢？當然，從數量上講，歐盟進口的稀土合金要多於出口，但價格差異則足以彌補數量差異。歐洲進口一頓稀土合金需要大約8000歐元，而出口的平均價格卻高達兩萬歐元一噸。

”稀土無法成為中國有效的政治武器“

在美國，在稀土問題上的政治喧囂與經濟實情的反差則更加明顯。的確，美國稀土進口的90%來自中國，但總值只有2500萬美元。而與此同時，美國則在向中國出口著價值1.9億美元的稀土合金。換言之，中國對美國依賴實際遠遠超過美國對中國的依賴。

就總體情況而言，在稀土合金領域，中國對境外的依賴遠比想象的更高。中國每年需要進口大約14億美元的稀土合金，而出口則只有大約4億美元。這種依賴關系也很容易解釋：中國是全球電子工業的世界工廠。在智能手機、電腦和電娛產品的生產過程中，均需要大量的稀土產品，其需求量遠超歐美。”

《法蘭克福匯報》評論通過對貿易數據的分析得出結論稱，稀土根本無法成為中國有效的政治武器。

因為如果中國限制稀土出口，受打擊最嚴重的將是中國自身的制造業。而沒有了稀土合金，高科技零部件的生產會迅速陷入停頓。而這種相互間的依存關系，也正是北京在貿易沖突中願意做出妥協的真正原因。

“中國玩弄出口管制的手段，其實並非新生事物。15年前，中國政府就突然實施了出口配額制度，並將出口數量也減少了一半。不過，當時這樣做，並不是出於地緣政治原因，而是為了讓更多附加值留在中國國內。結果，稀土價格短期內急劇飆升，一度上漲了十倍之多。但需求量很快就開始下滑，因為西方工業界開始尋求節約材料的途徑，並開發出了替代產品。換句話說，所謂稀土不可替代只是一個神話。兩年之後，稀土價格再度回落到中國實施出口管制前的水平。中國也隨即放寬了出口管制，當然部分原因也是因為美國在世貿組織中贏得了相關的訴訟。

現如今，情況已經發生了逆轉：中國進口稀土合金的數量已經超過了該國的出口。有鑑於此，從經濟層面上講，中國想要重復當年的出口管制策略已經很難行得通。事實上，中國所謂的‘壟斷地位’只存在於稀土的初級加工階段，在更為重要的工業產品層面，中國卻毫無優勢可言。有鑑於此，所謂中國經過數十年的努力，已經將稀土打造成地緣政治武器的說法，完全是經不起推敲的幻象而已。同圖爾圖爾先生一樣，稀土也只是一個‘假巨人’：遠看高大又可怕，近看卻渺小而平凡。”

中美博弈中的台灣

中國正在不斷加強對台灣的軍事威脅，而美國總統特朗普卻似乎在回避討論台灣問題。《商報》評論就此寫道：特朗普治下，美國對台灣的安全承諾還有效嗎？

”中國新近發起對台輿論攻勢的同時，還在進一步增加對台灣的軍事壓力。上周末，中國官媒發表了一段視頻，顯示中國軍隊正在進行攻擊台灣的演習。當然，這並不意味著攻台行動即將開始。但是，特朗普上台以來，面對北京的種種軍事挑釁，華盛頓已經不再發出警告。這令台灣對美國防衛承諾的擔憂與日俱增，同時也迎合了北京對台灣發動的心理消耗戰。

按照官方的說法，北京仍在努力促成‘和平統一’。2005年通過的《反分裂法》第八條規定，如果台灣發生分裂行為，或所有和平統一的可能性都已窮盡，中國政府保留使用暴力手段的權利。

今年八月的一次采訪中，特朗普總統強調，習近平已經向他承諾，只要他仍當美國總統，中國就不會攻打台灣。如果確有其事，想必習近平也一定提出了附加條件。特朗普對台表述的任何微妙改變，對北京來說，都具有重大的戰略意義。

而一旦特朗普渴望促成中美交易，但卻不肯在台灣問題上做出讓步時，那麼習近平則完全可以得出‘所有和平統一的可能性都已窮盡’的結論。”

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

