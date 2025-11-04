德語媒體：被嚴重誇大的稀土威脅
（德國之聲中文網）長期以來，稀土一直被視為是中國強有力的地緣政治武器，一種足以令西方屈服的戰略資源。然而，《法蘭克福匯報》評論卻認為，歐美對中國稀土的依賴遠非想象中那樣嚴重。而所謂的“稀土巨人”，其實就像童話作家米切爾·恩德（Michael Ende）筆下的“圖爾圖爾”先生，遠看嚇人，近看渺小。這篇題為《稀土只是一位虛幻的巨人》的評論寫道：
“媒體幾乎天天都在為稀土短缺發出警告。尤其在中國實施稀土出口管制之後，人們甚至產生了這樣的錯覺，即北京隨時都可以動搖西方的工業基礎。然而，只需看一下貿易數據，真相就會大白：這種稀土恐懼完全沒有事實根據。去年，歐盟共進口了總額約750萬美元的金屬態稀土，其中三分之二來自中國。其中德國的進口額為220萬美元，其中四分之三來自中國。也就是說，稀土涉及的只是區區幾百萬美元的交易，無論是在歐盟的外貿總額中，還是在德國國民生產總值中的佔比都完全可以忽略不計。
比稀土原料更為重要的是稀土合金。在此類產品中，歐盟的進口量略多於一億美元，其中大約30%來自中國。但至關重要的是，在稀土合金方面，歐盟的出口量要大於進口量，也就是說，在這一領域歐盟並不依賴中國。那麼，並不生產稀土的歐洲又是怎麼做到盈利的呢？當然，從數量上講，歐盟進口的稀土合金要多於出口，但價格差異則足以彌補數量差異。歐洲進口一頓稀土合金需要大約8000歐元，而出口的平均價格卻高達兩萬歐元一噸。
”稀土無法成為中國有效的政治武器“
在美國，在稀土問題上的政治喧囂與經濟實情的反差則更加明顯。的確，美國稀土進口的90%來自中國，但總值只有2500萬美元。而與此同時，美國則在向中國出口著價值1.9億美元的稀土合金。換言之，中國對美國依賴實際遠遠超過美國對中國的依賴。
就總體情況而言，在稀土合金領域，中國對境外的依賴遠比想象的更高。中國每年需要進口大約14億美元的稀土合金，而出口則只有大約4億美元。這種依賴關系也很容易解釋：中國是全球電子工業的世界工廠。在智能手機、電腦和電娛產品的生產過程中，均需要大量的稀土產品，其需求量遠超歐美。”
《法蘭克福匯報》評論通過對貿易數據的分析得出結論稱，稀土根本無法成為中國有效的政治武器。
因為如果中國限制稀土出口，受打擊最嚴重的將是中國自身的制造業。而沒有了稀土合金，高科技零部件的生產會迅速陷入停頓。而這種相互間的依存關系，也正是北京在貿易沖突中願意做出妥協的真正原因。
“中國玩弄出口管制的手段，其實並非新生事物。15年前，中國政府就突然實施了出口配額制度，並將出口數量也減少了一半。不過，當時這樣做，並不是出於地緣政治原因，而是為了讓更多附加值留在中國國內。結果，稀土價格短期內急劇飆升，一度上漲了十倍之多。但需求量很快就開始下滑，因為西方工業界開始尋求節約材料的途徑，並開發出了替代產品。換句話說，所謂稀土不可替代只是一個神話。兩年之後，稀土價格再度回落到中國實施出口管制前的水平。中國也隨即放寬了出口管制，當然部分原因也是因為美國在世貿組織中贏得了相關的訴訟。
現如今，情況已經發生了逆轉：中國進口稀土合金的數量已經超過了該國的出口。有鑑於此，從經濟層面上講，中國想要重復當年的出口管制策略已經很難行得通。事實上，中國所謂的‘壟斷地位’只存在於稀土的初級加工階段，在更為重要的工業產品層面，中國卻毫無優勢可言。有鑑於此，所謂中國經過數十年的努力，已經將稀土打造成地緣政治武器的說法，完全是經不起推敲的幻象而已。同圖爾圖爾先生一樣，稀土也只是一個‘假巨人’：遠看高大又可怕，近看卻渺小而平凡。”
中美博弈中的台灣
中國正在不斷加強對台灣的軍事威脅，而美國總統特朗普卻似乎在回避討論台灣問題。《商報》評論就此寫道：特朗普治下，美國對台灣的安全承諾還有效嗎？
”中國新近發起對台輿論攻勢的同時，還在進一步增加對台灣的軍事壓力。上周末，中國官媒發表了一段視頻，顯示中國軍隊正在進行攻擊台灣的演習。當然，這並不意味著攻台行動即將開始。但是，特朗普上台以來，面對北京的種種軍事挑釁，華盛頓已經不再發出警告。這令台灣對美國防衛承諾的擔憂與日俱增，同時也迎合了北京對台灣發動的心理消耗戰。
按照官方的說法，北京仍在努力促成‘和平統一’。2005年通過的《反分裂法》第八條規定，如果台灣發生分裂行為，或所有和平統一的可能性都已窮盡，中國政府保留使用暴力手段的權利。
今年八月的一次采訪中，特朗普總統強調，習近平已經向他承諾，只要他仍當美國總統，中國就不會攻打台灣。如果確有其事，想必習近平也一定提出了附加條件。特朗普對台表述的任何微妙改變，對北京來說，都具有重大的戰略意義。
而一旦特朗普渴望促成中美交易，但卻不肯在台灣問題上做出讓步時，那麼習近平則完全可以得出‘所有和平統一的可能性都已窮盡’的結論。”
摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 媒體看中國
其他人也在看
爸爸你在哪！逾5萬韓菲混血兒被棄養 公益組織揭棄子亂象「她們尋找韓國父親只為生存權」
根據《韓國經濟日報》報導，由前「壞爸爸」團體（現稱「處理扶養費的人們」）活動人士具本昌（구본창）表示，從今年10月下旬起，隨著媒體報導曝光多起「尋父行動」，他在社群平台陸續張貼Kopino孩童與其韓籍父親的合照與個人影像資訊，以此希望能迫使這些逃避扶養責任的父親...CTWANT ・ 7 小時前
安世半導體：北京批荷蘭「一意孤行」 德國公司受影響
北京稱安世供貨中斷，荷蘭應負全部責任。荷方則表示，兩國政府間對話仍在進行。德國汽車供應商博世公司因芯片短缺，已做好准備縮短員工工作時間。德國之聲 ・ 7 小時前
普京下令12月前制定稀土開采路線圖
俄總統普京下令政府在12月1日前制定稀土礦物開采的路線圖，並加強與中國和朝鮮接壤地區的交通聯通，顯示出俄羅斯在面對西方制裁壓力下，正加緊推動關鍵資源自主化與區域合作。德國之聲 ・ 7 小時前
大谷翔平奪冠後限時動態曬愛犬 粉絲驚呼：狗狗也遠征多倫多
洛杉磯道奇奪下世界大賽二連霸後，二刀流球星大谷翔平在昨（3）日於Instagram限時動態分享一張愛犬「Dekopin」的近照，再度融化全球粉絲。鏡報 ・ 9 小時前
美舉行4場選舉 (圖)
紐約市、紐澤西州、維吉尼亞州、加州今天分別舉行市長、州長與公投，圖為紐約市一處投票所位置說明。中央社 ・ 38 分鐘前
與義甲維羅納合作邁出第一步 台中磐石球員啟程赴義大利訓練
台中磐石足球俱樂部持續推動國際足球交流與球員培訓計畫，11月3日已安排四名球員前往義大利展開為期一週的訓練，藉此拓展視野...Go Goal 勁球網 ・ 5 小時前
「總統救命」川粉漫畫家癌末發文求援 川普允安排治療
支持川普的漫畫家、「呆伯特」( "Dilbert")作者亞當斯(Scott Adams)為治療末期癌症，向川普總統求助，...世界日報World Journal ・ 16 小時前
你需要獨處了！5大情緒超載紅燈
曾經沒來由地發怒？家裡東西沒歸位就大抓狂？孩子吵鬧聲，像魔音穿腦般擊潰你的理性？另一半翹二郎腿讓你更怒？生活裡隨處可見激化情緒的大小地雷，這些跡象都顯示：你的心累了。這時你需要獨處，以釋放壓力、恢復冷靜。 職業婦女身兼多重角色，從雇主或員工、母親到人妻，多數時間都奉獻給別人，有時難免忘記自己的存在。等到壓力攻頂，才知道自己的身心已經超載。美國藝術教育專家艾芭（Angie Ebba）以過來人的身分，分享她的體會與觀察。如果有以下情況，表示你的內心正發出求救訊號。 症狀1：當身邊的事不再有趣 需要獨處的早期徵兆，就是周圍不再有事物吸引你的注意、或讓你覺得有趣。內心的小宇宙，最常出現的獨白可能是：好無聊！沒事做！眼前明明還有尚待執行的新工作，但妳就是提不起勁、一拖再拖。 此時就是心靈需要充電的時刻。單獨去趟圖書館、選家店喝杯咖啡，到平常想去卻老是沒空去的地點散個步，都能讓心和腦放空。好好沉澱自我之後，才能感應到環境裡的新刺激，重拾生活的樂趣。 症狀2：老是想著掃光所有的食物 許多人靠「吃」來紓壓，從外食到家裡的零食櫃，通通都想吃下肚。美其名是犒賞自己，但其實逃避壓力源，變相戕害自己的健康和身康健雜誌 ・ 11 小時前
中颱海鷗重創菲律賓中部 熱帶低壓恐將形成颱風鳳凰
今（2025）年第25號颱風海鷗強度升級到中颱，雖然對台灣沒有直接影響，卻重創菲律賓中部，數十萬人被迫撤離，目前已知至少2人喪命。而同時間，就在海鷗的東南方，還有另一個熱帶性低氣壓TD29，極有可能會生成颱風鳳凰，未來不排除出現「雙颱共舞」的局面，對於台灣的影響，氣象署表示，目前還需要持續觀察。公視新聞網 ・ 10 小時前
粉色系波斯菊花海Ｘ台版大峽谷！稻浪同框美拍5大景點順遊
波斯菊,花海景點,台版大峽谷,台中市,台中景點,台中波斯菊,后里景點,火炎山 經典必拍波斯菊花海綻放了！這一處粉色系波斯菊景點不僅能賞3色漸層花景，還能將「台版大峽谷」一同入鏡，快將同框美拍亮點、5大順遊景點筆記起來，找個好天氣前往取景！景點+ ・ 8 小時前
川普：政府停擺結束才會發放糧食援助
（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國政府昨天表示將於11月「部分恢復」發放糧食援助後，總統川普（Donald Trump）今天指出，數以百萬計美國人仰賴的糧食援助，必須等到政府停擺結束才會發放。中央社 ・ 4 小時前
南韓：北韓已派約5000名工程兵赴俄 以協助重建基礎設施
（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓國會議員李成權今天表示，根據南韓國家情報院所做的簡報，北韓自9月以來已派遣約5000名建築部隊人員前往俄羅斯，以協助「基礎設施重建工作」。中央社 ・ 7 小時前
房市將「殺價取量」？房市專家李同榮：2016年翻版
全台交易量最壞時期將過？房市趨勢專家李同榮今（4）日發文表示，他預測「殺價取量」時機已到，2025年交易量縮到近九年最低，賣方氣勢明顯轉弱，今年交易表現如同2016年翻版，房市將降溫、多殺多，且政策可能局部鬆綁，交易量自然築底緩升。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
52歲女咳嗽、大笑就尿失禁！醫曝原因喊很常見 3族群高風險
更年期到了，不少過去沒有的症狀都會跑出來，有時候還會發生令人尷尬的事。泌尿外科醫師曲元正就分享一起個案，有位52歲的林小姐只要咳嗽或大笑，就會不受控制地尿失禁，令她感到尷尬又煩躁，不敢參加聚會或外出運動。進一步了解才發現，她身上還發生許多更年期的症狀。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
【公告】世紀民生科技股份有限公司和信立化學工業股份有限公司擬聯合公開收購星雲電腦股份有限公司普通股之公開收購期間屆滿
日 期：2025年11月04日公司名稱：世紀*(5314)主 旨：世紀民生科技股份有限公司和信立化學工業股份有限公司擬聯合公開收購星雲電腦股份有限公司普通股之公開收購期間屆滿發言人：張碩文說 明：1.公開收購期間屆滿之日期：114/11/042.公開收購人之公司名稱：世紀民生科技股份有限公司信立化學工業股份有限公司3.公開收購人之所在地：台南市安平區永華路二段248號8樓之6台南市學甲區興業路99號4.被收購有價證券之公開發行公司名稱：星雲電腦股份有限公司（以下簡稱星雲電腦）5.被收購之有價證券種類：普通股6.公開收購期間：114年10月16日起至114年11月04日止7.以應賣有價證券之數量達到預定收購數量為收購條件者，其條件是否達成：已達成。公開收購人本次公開收購所定之最低收購數量為星雲電腦普通股16,400,000股，累積應賣股數已於114年11月04日超過前述最低收購數量。並已於114年11月04日依「公開收購發行公司有價證券管理辦法」第19條第2項第2款規定，於公開資訊觀測站公告。8.應賣有價證券之數量、實際成交數量：(1)應賣股份總數為16,634,316股。(2)實際成交中央社財經 ・ 13 小時前
53歲維持47公斤不復胖！更年期瘦身4招曝光：「1時間」深蹲燃脂又助眠，醫師也推爆！
誰說過了更年期就一定會發福？健身部落客Junka用行動打臉這句話！她今年53歲，體重常年維持在47公斤，不靠節食、不熬夜，整整5年都沒反彈。她在小紅書分享自己的4大「更年期瘦身儀式」，關鍵在於讓身體循女人我最大 ・ 22 小時前
1976年為何被中國稱最詭異的一年？整個中國都感到「不太對勁」
1976年為什麼被中國人視為最詭異的一年？半年內天象異變、巨震狂潮與三巨頭離世，如同有人在暗中翻動中國；如果說有一年讓整個中國都感到「不太對勁」，那就是1976年。天災像被人按下連擊鍵般接連落下，重大人物一個接一個離場，災難與死亡的節奏精準得令人背脊發涼。三月天亮兩次、五月大地裂開、七月城市崩塌、八月山脈隆起，最後九月迎來最沉重的告別。所有人都在問：1976年，到底發生了什麼？（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
黃仁勳近2年來台都被拍到與星國Megaspeed主管黃樂同框 外媒爆料她恐是中國安插的「燕子」 將輝達AI晶片從東南亞轉運到中國｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 8 小時前
陸有能力生產數百萬顆AI晶片！ 黃仁勳嚴正示警：美國低估了
美國總統川普明確表態，輝達最先進的AI晶片Blackwell將不會出售給中國大陸，凸顯美方仍持續加強對華晶片出口管制，企圖限制中國科技發展。但輝達執行長黃仁勳近日接受美國媒體訪問時坦言，中國已具備生產數百萬顆AI晶片的能力，並指出「中國現在不再依賴美國技術」。中時財經即時 ・ 10 小時前
微軟揚言不再買輝達晶片？阮慕驊揭AI背後「真正隱憂」：恐導致投資冷卻
各家科技巨頭對AI投資未見減緩，反而繼續加速，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）近日與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）也同台接受專訪，談論AI未來的發展與挑戰。對此，財經專家阮慕驊在節目《聽，阮大哥的！》指出，電力已成為AI發展的主要障礙，美國資料中心規劃用電量甚至高達45GW，電力供給若跟不上AI基建，恐導致投資冷卻。阮慕驊表示......風傳媒 ・ 1 天前