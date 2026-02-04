德語媒體：超級使館還是「間諜堡壘」

（德國之聲中文網）《世界報》發表客座評論寫道，英國官方幾經猶豫之後，終於批准了中國在倫敦修建超大型使館設施的計劃。然而，流亡英國的中國反對派人士也有充分理由認為，這一龐大的建築群將成為間諜活動的巨型堡壘。這篇題為《中國將在倫敦修建間諜堡壘》的評論寫道：

”這已經不再是一個局限於倫敦街頭巷尾的話題：中國在倫敦市中心修建巨型使館的計劃引發的爭議早已超越了泰晤士河畔的範疇。過去幾個月以來，來自西藏、新疆以及香港的活動人士對該項目一直在表達著強烈的不滿。上述人士都是為了躲避北京的專制統治而逃亡英國的。他們警告說，在這個即將成為中國海外最大規模使館的建築群內，北京有可能會對整個歐洲開展密集的間諜活動。

甚至在萬裡之遙的民主島國 - 受到習近平武力威脅的台灣，北京的使館計劃也引起了討論。因為倫敦是國際政治的一個重要樞紐。即使在脫歐之後，倫敦仍在國際政治舞台上扮演著重要角色，從英國在俄烏戰爭中的表現，就可以看出這一點。如果北京希望在除美國之外的地方，就台灣地位等諸多問題上對西方世界施加影響，那麼，倫敦顯然是最理想的選擇。

使館項目反對者的共同願望是，英國政府能夠最終否決中方的建館計劃。按照北京方面的說法，新使館將建在著名的倫敦塔附近，目前中國在倫敦的七個外交機構，屆時都將入駐新館集中辦公。但對批評者來說，這個宏偉的建築群早已超越了外交需求，而是北京帝國主義野心的一種象征，即所謂英國首都不過是中國藩屬的一個省會而已。

毫無疑問，同俄羅斯以及其他一些流氓國家一樣，北京也會對駐在國開展間諜活動。前不久，英國法庭對兩名為中國從事間諜活動的嫌疑人進行的審理引起了英國社會的轟動，德國也曾爆出選擇黨聯邦議員的一名工作人員涉嫌為中國從事間諜活動的醜聞。即便是盟友之間，相互刺探情報的事情也屢見不鮮。不應忘記，2013年所謂‘國家安全局洩密事件’中，曝光了美國情報機構監聽德國總理默克爾手機的醜聞，事件在德國朝野引發廣泛憤怒。默克爾當時表示：‘朋友之間相互刺探情報，這是絕不可以接受的。’不過，事後人們才得知，德國聯邦情報局也曾監聽過美國總統奧巴馬。”

《世界報》客座評論的作者Alexander Görlach 指出，倫敦生活著大約15萬來自西藏、新疆、香港和中國大陸的流亡人士，因此，對於習慣於監控的北京當局來說，倫敦當然具有特殊意義。

“有了巨型使館和相配套的工作人員，生活在英國的中國留學生也有可能會受到監控。目前在英國各大學內有大約15萬2千名中國留學生。長期以來，留學生群體遭監視的報告一直層出不窮。一旦有留學生在課堂內外表露出‘異類思想’，威脅恐嚇可能就會接踵而至，比如暗示他們在國內的家人會倒黴等等。

經過三次拖延之後，首相斯塔默領導下的英國工黨政府最近批准了中國的使館項目。然而，按照以往經驗，中國方面似乎並不會因為對方的善意，就以相應的善意作為回應。有鑑於此，斯塔默有可能不得不再次徒勞地呼籲北京為結束俄烏戰爭做出貢獻，正是習近平的朋友普京發起了這場針對烏克蘭的侵略戰爭。如果北京繼續無所作為，那麼，無論駐倫敦使館多麼氣勢磅礴，也無法掩飾一個事實：中英兩國絕不是真正的朋友。”

三國演藝 - 中美俄軍備競賽風險激增

《商報》分析文章指出，本周四，美俄《新削減戰略武器條約》即將失效，就此，美俄重開軍備競賽的風險驟然增高，而中國快速擴張的核武庫，更使全球性的核競賽變得更加復雜和不確定：

“令專家們感到憂慮的，早已不再只是美俄兩國的核武戰略，中國的野心也越來越引起關注。根據斯德哥爾摩和平研究所SIPRI的評估，中國目前至少擁有600枚核彈頭。該研究所稱：‘自2023年以來，中國每年新增大約100枚核彈頭。根據SIPRI的推算，本十年結束前，中國當權者將至少擁有和俄羅斯或美國數量相當的洲際彈道導彈。

對於中國擴充軍備對速度，美國前外交官古特默勒（Rose Gottemoeller）也‘深表憂慮’。當年美俄簽署《新削減戰略武器條約》 的過程中，古特默勒曾發揮過關鍵性的作用。專家們普遍擔心，該條約到期失效後，中國可能會進一步加快擴充軍備的速度。漢堡大學和平與安全政策研究所專家庫恩（Ulrich Kühn）表示：‘新的核軍備競賽將比冷戰時期更為復雜，原因之一是這一次將是涉及美國、中國和俄羅斯的三方角逐。’

《新削減戰略武器條約》 到期之際，正值《核不擴散條約》（NVV）簽約國對現行裁軍體系的未來感到高度不安之際。《核不擴散條約》為國際核武秩序奠定了基石。五個被正式承認的核武國家：美國、俄羅斯、中國、法國和英國共同承諾推動核裁軍，而無核國家則不得擁有核武器。”



