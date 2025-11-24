德語媒體：頻繁清洗暴露了習近平的不安全感

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》發表客座評論寫道，自習近平2012年上台以來，中國各級政府與國企體系中已有近五百萬人因腐敗指控被查處，這還不算那些無聲無息被“消失”的人。最新一輪遭整肅的高級官員中更是包括軍委副主席、軍中第三號人物何衛東，雖然官方說辭中，這些官員的“落馬”被歸咎於“違紀瀆職”。但更合理的解釋卻是：習近平在竭力排除一切潛在競爭者，以保住自身權力。這篇題為《習近平的清洗行動暴露了他的脆弱》的評論寫道：

“習近平的擔憂並非全無道理，因為每一輪清洗運動都會加深黨內精英的相互不信任，也可能將昔日的忠臣逼成敵人。從毛澤東到斯大林，無數的史料都證明，一人獨裁必將滋生偏執和猜忌。事到如今，習近平可能已經分不清誰是盟友，誰是敵人。已經72歲的習近平現在感到四面楚歌，以至於他拒絕像毛澤東那樣公開指定自己的接班人，因為他擔心，接班人只會加快他本人垮台的速度。

對中國而言，這種現象絕不是一件好事。只要習近平拒絕為權力交接做好必要的鋪墊，就大大提高了他的統治終結時引發各類政治動蕩的風險。目前，習近平已經將對他個人的忠誠度置於意識形態統一性之上，從而削弱了原本建立在意識形態基礎之上的集體領導制度。隨著為所欲為的解職和逮捕行動的不斷推進，中國的領導體系已經越來越依賴諂媚和恐懼，而領導者的個人能力以及政治連貫性卻反而顯得越來越無足輕重了。

中國軍方為習近平的不安全感付出了高昂的代價。近年來，解放軍進行了大規模的結構改革，試圖打造一支能夠贏得‘信息時代戰爭’的現代化軍隊。然而，習近平接二連三的大清洗行動卻破壞了軍隊的現代化努力，軍事規劃及指揮架構也受到嚴重影響。例如，2023年，習近平撤換了整個火箭軍的高層，這是掌控中國核武及常規導彈力量的核心部隊，此舉想必也對中國的核威懾力造成了損失。

“習近平似乎也只能靠恐懼來維持統治了”

以沒有經驗的親信替代經驗豐富的老將也許能暫時保全習近平的政治生命，此前也有很多中國領導人以軍隊鞏固自身權力的先例，但這種做法對保障中國的國家安全卻絕不是一件好事。如果高級將領們每天都為自保而忙得不可開交時，士氣和戰備情況受損也就可想而知了。在習近平親手打造的政治枷鎖之下。解放軍還有能力抗衡美國或印度嗎？”

《新蘇黎世報》客座評論的作者布拉馬·切拉尼（Brahma Chellaney）是印度德裡政策研究中心戰略研究的教授，同時也是柏林羅伯特·博世研究所的研究員。作者寫道，納粹德國進攻蘇聯前不久，斯大林下令清洗了一大批紅軍高級將領，其災難性後果有目共睹。同樣，一個由阿諛奉承者團團包圍的、日益偏執的習近平也很容易做出戰略誤判：

“快速崛起的光環之下，中國也面臨著一系列結構性問題，其中包括經濟下行、居高不下的青年失業率以及日益老化和萎縮的人口。民間的不滿情緒可能正在高漲，但高壓管控壓制了一切。同樣，任何挑戰習近平統治權威的潛在質疑，也都會在清洗運動中被扼殺殆盡。有鑑於此，習近平似乎也只能靠恐懼來維持統治了。

然而，恐懼並不能成為政權長期穩定的基礎。一個被猜忌或不信任感所包圍的統治者，或許可能贏得順從，卻無法贏得發自內心的忠誠。順從非但不能替代強大，而且還有可能成為孱弱的源泉，因為這樣的大環境容不得創新、能力和合作。習近平行為方式的最大諷刺在於，他越想強化個人權力，他的統治就會變得更加脆弱。

毛澤東發起的一系列大清洗運動，最終導致了國家的混亂和民族的災難。習近平的所作所為雖然更為隱蔽，但其背後的邏輯卻是一樣的，因此，其最終結果可能也是一樣的。”

歐洲在氣候外交中日益孤立

對於剛剛在巴西貝倫閉幕的聯合國氣候大會，《法蘭克福匯報》評論到：

“在閉幕會議上，歐盟提出的反對意見在‘歐盟又在制造麻煩’的指責聲中被一筆帶過。會場上掌控討論節奏的，是印度、俄羅斯和沙特阿拉伯等國。作為全球最大排放者的中國，則拒絕扮演歐洲眼中的‘積極角色’。一些人認為，只要相關行動方案保持自願性質，中國或許願意接受，畢竟那樣中國還能賣出更多綠色技術，但北京絕不會將自己捆綁在某種有約束力的條約當中。

這並不意味著中歐之間無法在氣候方面合作。可行的想法仍然有很多，例如對石油和天然氣征收少量附加費。無論是中國，還是歐洲都沒有大量化石燃料資源，都必須向他國購買。歐洲在未來參加氣候大會時絕不應再毫無准備，畢竟他們的盟友本來就不多。”

