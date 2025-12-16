德語媒體：香港報人黎智英面臨終身監禁

（德國之聲中文網）香港報人以及民主運動支持者黎智英被香港法庭宣判罪名成立，他可能面臨終身監禁，現年已經78歲的黎智英甚至有可能會在監獄中度過余生。 《新蘇黎世報》寫道，黎智英捍衛新聞自由，並支持香港的民主運動，這也是導致他今天境遇的最終原因。這篇題為《黎智英面臨終身監禁》的文章回顧了黎智英12歲時因不堪忍受中國大陸的貧困生活逃亡香港，並在香港一路打拼成為成功企業家的經過。89年六四事件發生後，黎智英開始投身媒體與民主運動，也因此得罪了北京當局。文章寫道：

“2019年，黎智英《蘋果日報》的記者們在大量報道中公開支持香港示威者。2020年夏天，就在國安法實施後不久，執法部門逮捕了黎智英。警方隨後搜查了《蘋果日報》編輯部。2021年年中，該報被迫停刊，在報紙發行的最後一天，一百萬份《蘋果日報》數小時內就被搶購一空。

多年來，黎智英一直同美國有著密切聯絡。2019年香港抗議活動期間，黎智英會晤了美國前副總統彭斯和前國務卿蓬佩奧。會談中，黎智英呼籲美國對香港民主運動提供支持。黎智英的兒子同現任美國副總統萬斯關系密切。萬斯本人也多次呼籲立即釋放黎智英。據報道，今年十月底釜山峰會期間，美國總統特朗普和中國國家主席習近平也談到了這位著名囚犯的未來。

外交圈此前曾多次傳出消息稱，香港當局將考慮准許黎智英因健康原因前往英國。黎智英持有英國護照。黎智英的女兒Claire也曾公開表示，父親在獄中體重急劇下降。

“現在對黎智英的判決，可能是當局對香港所剩無幾的反對派力量發出的強硬信號”

但過去幾周香港民間對政府的強烈批評，可能最終導致了當局重判黎智英，而不是讓他出境治療。許多香港人批評稱，政府應對11月底造成150多人死亡的高層住宅火災事件承擔部分責任。民眾認為，負責消防與建築安全的政府部分沒有盡到職責。

火災事件發生後，最初的抗議苗頭已經被政府扼殺在萌芽狀態。而現在對黎智英的判決，也很可能是當局對香港所剩無幾的反對派力量發出的強硬信號，也就是所謂的‘殺雞儆猴’。”

《新蘇黎世報》的報道稱，現在的香港政府已經容不得任何批評聲音。對於那些敢於大膽發聲的人，香港政府則以從北京學來的手段加以對付，直到相關人士噤聲為止：

“2019年的抗議活動之後，香港政府不斷收緊政治自由的空間。現在，只有北京定義的‘愛國者’才能參與立法會競選。昔日強大的反對派力量實際已經不復存在。

今年夏季，在政府的壓力下，社民連宣布解散。而本周日，最後一個反對黨‘民主黨’也在北京的壓力下宣布停止運作。一些黨員表示，中國政府代表或聯絡人向他們發出了解散該黨的要求。

香港的新聞自由也同樣遭受重創。記者無疆界組織發布的排行榜上，香港的排名已經降至140名。2003年香港的新聞自由全球排名還曾是第18名。”

“籠罩在恐懼氛圍下的香港”

就香港報人黎智英被判有罪以及香港民主黨宣布“自行解散”，《科隆城市報》以《恐懼籠罩下的香港》為題發表評論寫道：

“這簡直是無法想象的荒誕：一個為民主權利和法治奮鬥了三十多年的政黨竟然被迫自掘墳墓，而在葬禮上他們甚至不敢說出凶手是誰。

那些膽敢對北京中央政府提出批評的人，最終將會面臨怎樣的命運，黎智英就是一個鮮明的例證。這位78歲的老人一生跌宕起伏。1989年天安門民主運動遭到血腥鎮壓時，黎智英開始投身政治和媒體，他奮筆疾書，對抗中國共產黨的壓迫政策。直到最後一刻，黎智英都拒絕妥協，這也是他身陷囹圄的原因。他的兒子Sebastien表示，父親被關押以來，健康狀況正在急劇惡化。

歐洲也應密切關注黎智英的命運，因為他也是一名英國公民。他之所以被關押，是因為他曾發表了大量批評北京政府的文章，而德語報刊不是也每天都在發表批評性文章嗎。鑑於香港的國安法也明確適用於外國人，也就是說，駐金融中心香港的歐洲記者們也不應對自己的安全掉以輕心了。”

