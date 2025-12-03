德語媒體：馬克龍的對華路線難成歐洲主流

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》發表評論稱，英國首相斯塔默周日發表外交政策演說時，批評了英國歷屆政府對華政策“非冷即熱”的兩極做法。斯塔默主張，既要抓住在個別領域同中國開展合作的機會，同時也要確保國家安全利益不受到中國的損害。《新蘇黎世報》評論認為，英國首相的務實派對華策略同即將開啟第四次訪華行程的法國總統馬克龍可以說不謀而合。這篇題為《馬克龍的務實派對華政策在歐盟難以引起共鳴》的評論寫道：

“在對華政策問題上，斯塔默的務實派做法在歐洲並非個例，本周將第四次出訪北京的法國總統馬克龍就是這樣的一位歐洲領導人。長期以來，馬克龍一直主張采取既務實、又不失批評精神的對華政策。一方面，馬克龍希望在北京就投資、法國奢侈品對華出口等問題展開討論。

另一方面，他也想向中國黨和國家領導人習近平明確指出，對普京施壓，讓其至少接受停火是何等重要。他還想說明，不公平競爭以及中國廉價產品對歐洲經濟造成了怎樣的沖擊。相比之下，英國情報部門此前就中國間諜活動發出的警告，似乎對法國來說並不是一個緊要議題。

毫無疑問，歐洲人有非常充分的理由，對中國政府持批評態度。但歐洲人同時也已經意識到，他們已經對中國產生了不同程度的依賴。而批評不僅不能起到任何作用，反而只會招惹麻煩。此前有關讓習近平對普京施加影響的呼籲，也都沒有得到中方的任何回應。前不久，德國剛剛對此有過切身的體會：德國外長前不久不得不取消了訪華行程，因為中方幾乎不肯為他安排任何會談伙伴。此前，瓦德富爾曾對中國的對台方式提出過批評。”

歐委會主席缺席

《新蘇黎世報》評論指出，畢竟歐洲各國在對華關系中的利益訴求不同，因此，希望馬克龍此次在北京代表歐洲發出共同的聲音，也只能是一廂情願的幻想而已。

“此次馬克龍是單獨訪華，此前訪華時相伴左右的歐盟委員會主席馮德萊恩並沒有同行。具體原因尚不明了。但有消息稱，令歐委會主席馮德萊恩大為不滿的是，自己單獨扮演‘警告者’角色，而馬克龍卻在北京同習近平推杯換盞，大談生意。馮德萊恩一向是歐盟內部的對華強硬派，總是不厭其煩地強調對華去風險的重要性。

歐洲采取共同對華立場仍是一個相距甚遠的奢望。而在經貿領域采取共同立場，本來是一個迫在眉睫的事情。中國則非常諳熟分而治之的策略：法國代表團將會在北京享受到最高的禮遇，以便讓法國人相信，搞好法中關系是北京的最優先事務。”

對華政策：德國政界和經濟界相互掣肘

法國總統馬克龍開始訪華行程之際，《法蘭克福匯報》對德國政府的對華路線發表了評論：

“德國出台中國戰略已經兩年有余，梅爾茨政府的執政協定中也明確指出了‘去風險’，即減少對中國的依賴的重要性。然而，在中國，卻完全看不到相關的跡象：德國企業仍在一如既往地押注中國，所謂‘去風險’看上去更像是要遠離德國，在將生產轉移至中國之後，越來越多的德國企業甚至將研發部門也搬到了中國。即便是半國有化的大眾公司，也已將負責全球南方的業務總部從沃爾夫斯堡搬到了中國的合肥。只要這類矛盾現象存在一天，就說明德國政界和經濟界相互掣肘的問題依然沒有得到解決。大公司在阻撓德國減少對華依賴的努力，而德國政界的對華批評立場又在妨礙大公司拓展在華業務。



現在，是時候由德國政界來解決這一矛盾了。出身經濟界的德國總理梅爾茨，不僅國內經濟政策令人大失所望，在外交領域，他也明顯忽視了中國這個德國最重要的貿易伙伴。”

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

