德語媒體：馬杜羅被抓也是對中國的一擊

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》發表題為“也是對中國的一擊”的分析文章，認為馬杜羅被抓，讓中國也大感震驚。

“就在美國發動襲擊前幾個小時，馬杜羅還接見了一個中國代表團。這是這位委內瑞拉領導人在被美軍俘虜前的最後一次公開會晤。

到訪總統府的是中國駐拉丁美洲和加勒比地區特使邱小琪。會晤的話題除美國的威脅外，還圍繞數百項雙邊協議。中國是委內瑞拉石油的最大買家，已在委內瑞拉基礎設施建設方面投資數百億美元，向委內瑞拉提供武器，並讓後者以出口原材料償還貸款。”

文章接著寫道：“北京也對這一突襲感到意外。不清楚的是，邱小琪和他的代表團是否還在委內瑞拉。中國外交部‘對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚’，稱 ‘這種霸權行徑嚴重違反國際法’。中國呼籲馬杜羅應被立即釋放。在此，北京使用的辭令比去年夏天在美國和以色列攻擊另一個中國的伙伴國家伊朗之後更為強硬。不過，北京對伊朗和委內瑞拉都沒有以行動提供實際的支持。”

文章指出，在與美國的對抗中，南美洲是中國的一個重要勢力範圍。去年12月，中國發布了一份對拉美關系的戰略文件，強調了北京對拉美和加勒比海地區的重視。中國在該地區還有例如秘魯錢凱港、巴拿馬運河碼頭等重要的戰略投資。

“盡管中國仍然是大多數南美國家最大的貿易伙伴，但北京最近在該地區遭受了一些戰略挫折。去年，巴拿馬退出了‘一帶一路’倡議。此外，總部位於香港的長江和記試圖出售其在巴拿馬運河的股份，但此舉目前遭到北京方面的阻止。墨西哥近期則對中國進口商品加征了高額關稅。12月底，洪都拉斯選出了一位計劃與台灣恢復外交關系的新總統。

在中國社交媒體上，一些廣受關注的帖子呼籲，既然特朗普無視國際法，那麼美國捉拿馬杜羅的做法可以被視作綁架台灣總統的藍本。然而，中國並不認為台灣能適用國際法，而是將其視為“內政”。此外，國際法從來都不是北京的指導原則。北京現在更希望美國會在遠離中國的地方卷入另一場紛爭。”

“接收方不明”

委內瑞拉是資源豐富的石油出口大國。杜塞爾多夫出版的《商報》聚焦委內瑞拉局勢對國際石油市場的影響時，也談到中國：

“到目前為止，中國是委內瑞拉石油最大的買家。盡管根據油價調查機構Argus Media的數據，截至去年年底，中國的進口僅佔委內瑞拉石油出口的12%左右，但超過60%的出口流向了不明接收方——因此，據專家稱，這些石油間接流向了中國。進口委內瑞拉石油是受到制裁的。然而，中國通過類似對待俄羅斯和伊朗石油的方式——利用影子船隊和其他偽裝手段，規避了這些制裁。

由於制裁，委內瑞拉原油的交易價格低於國際市場價格，因此對中國獨立煉油廠（即所謂的‘茶壺煉油廠’）來說極具吸引力。如果美國解除制裁，這些煉油廠購買委內瑞拉石油的動力就會消失。美國總統特朗普周末強調，這些制裁措施目前仍將繼續有效。特朗普表示，美國公司將幫助委內瑞拉恢復石油生產。他繼續說道：‘至於其他想要石油的國家，我們也是石油企業，我們會向他們出售石油。’盡管他沒有直接提及中國，但這些話很可能主要針對北京。

據彭博社報道，目前中國約有4%的石油進口來自委內瑞拉。中國應該能夠承受這部分進口量的減少，尤其是在近幾個月來中國大幅增加石油儲備的情況下。據分析公司Kpler的數據顯示，目前僅在中國和馬來西亞沿海的油輪上就儲存了近8200萬桶石油。其中超過四分之一來自委內瑞拉。因此，分析人士預計委內瑞拉危機不會導致石油市場供應緊張和油價上漲。”

