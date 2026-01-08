德語媒體：2025，贏家是習近平

（德國之聲中文網）《世界報》發表題為“2025年的贏家是習近平”的評論，指出中國領導人是唯一沒有被特朗普的關稅政策嚇倒的人。文章開頭寫道：

“希望事實並非如此，但或許有一天我們一覺醒來，會聽到中國已經進攻台灣的消息。屆時，西方國家將無力阻止，即便是美國。

我們有充分的理由懷疑美國總統特朗普是否會認為有必要迅速馳援台北。但即便他真的這麼做了，美國也幾乎無力遏制北京。一旦中國入侵、亦或僅僅是封鎖台灣，都會以極其殘酷的方式削弱美國和歐洲。

廣告 廣告

將來有一天，我們的後代會驚訝地問道，為什麼在21世紀初，西方世界允許幾乎整個半導體產業偏偏都集中在紅色中國漫長海岸線對面的一個島嶼上，而從未考慮過如果與這項關鍵技術的連接突然被切斷，對西方意味著什麼？

特朗普沒有作任何事來彌補這一弱點。遺憾的是，這位自吹自擂者未能利用其執政的頭十二個月，讓自己在與新興超級大國中國之間迫在眉睫的沖突中佔據主動。相反，他缺乏任何戰略，加上只放空炮，讓中國在2026年1月比2025年1月更加強大。

中國是唯一一個沒有被特朗普的關稅政策嚇倒的大國。中國國家主席習近平敏銳地找到了美國和西方最大的痛點，並迅速出手。通過中斷稀土出口，北京贏得了這場對美國的貿易戰。特朗普被迫讓步，降低了關稅。”

作者Jacques Schuster援引英國《經濟學人》雜志的數據稱，以在關鍵科學出版物的論文比例衡量，中國在74個研究領域中的66個處於領先地位。即使在綠色技術領域，在太陽能電池板、風力渦輪機和電動汽車所需材料、零部件和成品方面，中國企業的產品也佔據了60%至80%的份額。評論寫道：

“直到一年前，西方還能寄希望於學術自由帶來的思想活躍和創新力，尤其是在美國大學，這種創新力不斷釋放出意想不到的能量。但自從特朗普削減了眾多機構的公共資金並限制了私立大學的自由之後，人們現在有理由擔心，就連這種優勢也可能很快喪失。”

德語媒體："感謝特朗普，習近平成了2025年最大贏家!"

不惜代價躋身強權

《法蘭克福匯報》在新年之初發表評論，認為中國借助稀土壟斷優勢，在與美國的貿易戰中迫使特朗普妥協，並指出習近平在實現其大國夢的過程中，不惜損害西方和本國民眾的利益。

“2025年，中國首次以世界大國的形象登台，並隨之確立了這一地位。中國在稀土領域的全球主導地位迫使特朗普讓步，提前結束了美中貿易戰。同時在其他領域，北京也在日益積極地利用其不斷增長的實力，發揮著越來越重要的作用，包括針對歐洲的舉措。

經濟上，北京奉行的長期戰略旨在使世界更加依賴中國，而中國則更加獨立於世界。新的五年計劃延續了習近平代價高昂的自給自足政策。在政治上，中國的目標是重塑國際秩序，使其更符合共產黨的統治。

為此，北京針對西方最重要的架構之一——聯盟體系采取了有針對性的行動。北約和歐盟的終結是符合北京利益的。因此，中國方面積極傳播來自華盛頓的反歐言論，將其視為新時代的號角。”

作者指出，中國不僅希望削弱跨大西洋聯盟，還試圖從內部分裂歐洲，並例舉了北京對法國總統馬克龍和歐美委員會主席馮德萊恩的不同態度，說明中國分化歐盟的企圖。文章還指出，中國還通過投資推行其權力政治：

“北京正戰略性地投資歐洲，並利用中國的供應鏈在歐洲進行生產，以規避關稅。投資尤其流向那些預期會出現機會主義行為的國家，例如匈牙利和西班牙。通過這種方式，北京在這些歐盟成員國中扶植親華陣營，這些國家不願放棄中國企業的稅收，因而削弱了歐盟對華措施的效力。”

作者認為，中國領導人任何決策的首要考慮是實現其地緣政治目標，國家長期的經濟發展和民生福祉處於次要地位。評論最後寫道：

“習近平不想浪費時間，其日益咄咄逼人的軍事、外交和對外經濟政策證明了這一點。中國正在大規模擴充軍備，以其他任何國家都無法比擬的速度研發新型核導彈，支持俄羅斯對烏克蘭和西方發動的戰爭，並試圖破壞歐洲的穩定。

因此，德國人現在對這一點應該不再存疑：在與中國打交道的所有領域，政治考量都必須放在首位。例如，德國國有的鐵路公司購買數百輛中國產電動公交車，而北京方面很可能可以遠程控制這批公交車。短期來看這或許具有成本效益，然而，從政治角度來看，這是不負責任的做法。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 媒體看中國