德誼數位限量福袋開搶！999元抽果粉最想要的這組合、星宇不限航點機票

想買新春福袋？這可以考慮！迎接金馬年，德誼數位推出「馬力全開 袋袋有 Horse」新春福袋，福袋內含質感設計紅包袋、精選 3C 配件組合商品，以及「刮開有 HORSE」刮刮卡一張，有機會抽中飯店住宿及機票等獎項，頭獎更祭出包含 iPhone 17 Pro Max 512GB 與 iPad Air M3 128 GB的「Apple 果粉最愛組合」。

德誼數位推出「馬力全開袋袋有Horse」新春福袋。（圖／品牌業者提供）

售價新台幣 999 元，自 2 月 9 日起於德誼數位網路門市、遠傳心生活（遠傳 friDay 購物）及 Yahoo 購物中心搶先開賣，並於 2 月 14 日起在全台德誼數位實體門市販售，每人限購一組，限量 1,500 組，售完為止。今年德誼數位還攜手阿原 YUAN、全鋒 T-Life 等台灣在地品牌，加贈涵蓋食、衣、住、行、育、樂的全方位優惠券組。

德誼數位新春福袋將隨機包含 3 至 4 項精選好禮，總價值超過新台幣 3,300 元，只需花費不到千元即有機會擁有 Zikko 特務 Z / 三合一鋁合金無線充電座（價值新台幣 2,190 元）、UNIQ Hoveo 5000mAh 20W 支架款磁吸行動電源 （價值新台幣 1,390元）、MONOCOZZI 磁吸皮革卡套（價值新台幣 1,280 元）等實用型 3C 周邊配件。

德誼數位馬年新春福袋內含「刮開有HORSE」刮刮卡一張，有機會花1元就能一次帶走iPhone 17 Pro Max 512GB與iPad Air M3 128 GB。（圖／品牌業者提供）

除了多樣精選 3C 配件外，福袋內還有「刮開有 HORSE」刮刮卡一張，最大獎為價值新台幣 71,800 元的 iPhone 17 Pro Max 512GB 與 iPad Air M3 128 GB 的「Apple 果粉最愛組合」1 元加購資格。刮刮卡獎項也包含多項超值旅遊優惠及質感生活用品，如禧榕軒大飯店豪華客房平日雙人住宿券（價值新台幣 16,280 元）、沐舍溫泉渡假酒店雙人住宿券（價值新台幣 8,800 元），及星宇航空不限航點機票（價值新台幣 15,000 元）。還有機會刮中 MOTTI Viola 人體工學椅（價值新台幣 16,990 元）、阿原 YUAN 香遇山重奏香氛組及擴香枝（價值新台幣 2,300 元）、Doll spa 體驗券（價值新台幣 3,700 元），以及 AirPods Pro 3、Apple Watch Series 11 等 Apple 穿戴配件。

春節與情人節雙節將至！Yahoo購物觀察發現，今年年節消費呈現「開運儀式感」與「高單價避險」兩大現象。消費者不僅準備年菜、年節禮盒迎新年，更講求儀式感討好彩頭，帶動站上「招財開運」相關商品買氣增！受國際金價波動影響，「買金招財兼保值」心態，黃金業績漲3倍；而春節團聚不可缺的桌上型「宅娛樂」也持續發酵，電動麻將桌銷量成長4倍。此外，今年情人節緊鄰春節，送禮需求提前啟動，iPhone 17系列與輕奢包款成為今年表情達意的首選。迎接雙節商機，Yahoo購物祭多重優惠，滿3千送250、再祭拍賣免運，TORY BURCH社群熱搜「命定通勤包」Romy Hobo現省破萬、今生金飾黃金墜飾下殺67折起、Folli Folli腕錶只要21折起。

情人節提前於除夕前登場，Yahoo購物現送禮商機，3C、美妝與精品表現亮眼，iPhone 17全系列業績年增近5成。（圖／品牌業者提供）

西洋情人節進入最後倒數，針對不同情感階段，PChome 24h購物推出精準送禮指南，今年情人節巧遇小年夜前夕，單身族群趁著年節將至的強大氣場，搶先開運、佈局桃花。站上即日起至2/14祭出「浪漫情人節」巧克力專區，指定品滿2,888元登記最高送500 P幣。另外，針對最後一刻才出手的驚喜需求，北北桃地區消費者可透過「PChome 超速配」服務，於指定門市享有「晚上下單，一早取貨」的超速便利。

PChome 24h購物推出精準送禮指南，今年情人節巧遇小年夜前夕，單身族群趁著年節將至的強大氣場，搶先開運、佈局桃花。（圖／品牌業者提供）

農曆新年倒數，家家戶戶加緊除舊佈新。富邦媒旗下momo購物網觀察發現，現代家庭的大掃除需求已從「掃得乾淨」進化為「掃得更有效率」，帶動年前「三省」消費趨勢：主打安心成分、寵物友善的天然環保清潔用品買氣持續成長，銷售年增雙位數；具備AI智慧與多功能、可縮短家事時間的掃除家電需求升溫，相關關鍵字站內單週搜尋量更突破20萬次；同時，針對冷氣、洗衣機、抽油煙機等「魔王級清潔」的到府清潔服務票券亦明顯升溫。看準年前掃除需求高峰，momo即日起同步推出《年前掃貨》《家電掃除大賞》兩大檔期，清潔用品、掃除家電與服務票券一次備齊。

momo揭年前掃除「省心、省時、省力」三大趨勢，《年前掃貨》、《家電掃除大賞》一站備齊，限時下殺5折起。（圖／品牌業者提供）

隨著環保意識抬頭、毛孩成為家庭重要成員，消費者在選購清潔用品時，關注焦點正從「越強越好」轉向「日常可安心使用」。momo觀察指出，成分標示透明、配方溫和、強調對家人與寵物友善的天然環保清潔品需求升溫，特別是在廚房油污、地板大面積清潔等高頻接觸場景，低刺激、無香精或植物萃取等訴求更成為年前採購主流，「綠色清潔」也因此躍升為大掃除季的熱門關鍵字。

CAESAR凱撒衛浴鎖定年終換新需求，推出「新春感謝祭」限時回饋。即日起至2月28日止，選購指定智慧馬桶或溫水洗淨便座，並完成線上登錄，即可參加抽獎活動，有機會抽中富國島雙人來回機票；大獎還有高雄洲際酒店或福爾摩沙遊艇酒店一泊二食等五星級住宿體驗；以及后苑麻辣鍋四人套餐或牛吉燒肉雙人套餐等人氣餐廳饗宴。

把握春節換新時機，凱撒衛浴推出新春限定優惠，還有機會暢遊富國島。（圖／品牌業者提供）

活動期間再加碼多項廚衛商品升級優惠！選購凱撒電漿滅菌廚房龍頭，即贈限量日本SIAA抗菌砧板；購買控溫龍頭就送沐浴球，還能搭配優惠價入手多款衛浴超值組合，從廚房到浴室一次到位。新春感謝祭活動於全台凱撒衛浴旗艦展示中心與經銷據點同步推出。

