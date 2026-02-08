三立新聞網 setn.com

德誼數位限量福袋開搶！999元抽果粉最想要的這組合、星宇不限航點機票

三立新聞網

記者李鴻典／台北報導

想買新春福袋？這可以考慮！迎接金馬年，德誼數位推出「馬力全開 袋袋有 Horse」新春福袋，福袋內含質感設計紅包袋、精選 3C 配件組合商品，以及「刮開有 HORSE」刮刮卡一張，有機會抽中飯店住宿及機票等獎項，頭獎更祭出包含 iPhone 17 Pro Max 512GB 與 iPad Air M3 128 GB的「Apple 果粉最愛組合」。

德誼數位推出「馬力全開袋袋有Horse」新春福袋。（圖／品牌業者提供）
德誼數位推出「馬力全開袋袋有Horse」新春福袋。（圖／品牌業者提供）

售價新台幣 999 元，自 2 月 9 日起於德誼數位網路門市、遠傳心生活（遠傳 friDay 購物）及 Yahoo 購物中心搶先開賣，並於 2 月 14 日起在全台德誼數位實體門市販售，每人限購一組，限量 1,500 組，售完為止。今年德誼數位還攜手阿原 YUAN、全鋒 T-Life 等台灣在地品牌，加贈涵蓋食、衣、住、行、育、樂的全方位優惠券組。

廣告

德誼數位新春福袋將隨機包含 3 至 4 項精選好禮，總價值超過新台幣 3,300 元，只需花費不到千元即有機會擁有 Zikko 特務 Z / 三合一鋁合金無線充電座（價值新台幣 2,190 元）、UNIQ Hoveo 5000mAh 20W 支架款磁吸行動電源 （價值新台幣 1,390元）、MONOCOZZI 磁吸皮革卡套（價值新台幣 1,280 元）等實用型 3C 周邊配件。

德誼數位馬年新春福袋內含「刮開有HORSE」刮刮卡一張，有機會花1元就能一次帶走iPhone 17 Pro Max 512GB與iPad Air M3 128 GB。（圖／品牌業者提供）
德誼數位馬年新春福袋內含「刮開有HORSE」刮刮卡一張，有機會花1元就能一次帶走iPhone 17 Pro Max 512GB與iPad Air M3 128 GB。（圖／品牌業者提供）

除了多樣精選 3C 配件外，福袋內還有「刮開有 HORSE」刮刮卡一張，最大獎為價值新台幣 71,800 元的 iPhone 17 Pro Max 512GB 與 iPad Air M3 128 GB 的「Apple 果粉最愛組合」1 元加購資格。刮刮卡獎項也包含多項超值旅遊優惠及質感生活用品，如禧榕軒大飯店豪華客房平日雙人住宿券（價值新台幣 16,280 元）、沐舍溫泉渡假酒店雙人住宿券（價值新台幣 8,800 元），及星宇航空不限航點機票（價值新台幣 15,000 元）。還有機會刮中 MOTTI Viola 人體工學椅（價值新台幣 16,990 元）、阿原 YUAN 香遇山重奏香氛組及擴香枝（價值新台幣 2,300 元）、Doll spa 體驗券（價值新台幣 3,700 元），以及 AirPods Pro 3、Apple Watch Series 11 等 Apple 穿戴配件。

春節與情人節雙節將至！Yahoo購物觀察發現，今年年節消費呈現「開運儀式感」與「高單價避險」兩大現象。消費者不僅準備年菜、年節禮盒迎新年，更講求儀式感討好彩頭，帶動站上「招財開運」相關商品買氣增！受國際金價波動影響，「買金招財兼保值」心態，黃金業績漲3倍；而春節團聚不可缺的桌上型「宅娛樂」也持續發酵，電動麻將桌銷量成長4倍。此外，今年情人節緊鄰春節，送禮需求提前啟動，iPhone 17系列與輕奢包款成為今年表情達意的首選。迎接雙節商機，Yahoo購物祭多重優惠，滿3千送250、再祭拍賣免運，TORY BURCH社群熱搜「命定通勤包」Romy Hobo現省破萬、今生金飾黃金墜飾下殺67折起、Folli Folli腕錶只要21折起。

情人節提前於除夕前登場，Yahoo購物現送禮商機，3C、美妝與精品表現亮眼，iPhone 17全系列業績年增近5成。（圖／品牌業者提供）
情人節提前於除夕前登場，Yahoo購物現送禮商機，3C、美妝與精品表現亮眼，iPhone 17全系列業績年增近5成。（圖／品牌業者提供）

西洋情人節進入最後倒數，針對不同情感階段，PChome 24h購物推出精準送禮指南，今年情人節巧遇小年夜前夕，單身族群趁著年節將至的強大氣場，搶先開運、佈局桃花。站上即日起至2/14祭出「浪漫情人節」巧克力專區，指定品滿2,888元登記最高送500 P幣。另外，針對最後一刻才出手的驚喜需求，北北桃地區消費者可透過「PChome 超速配」服務，於指定門市享有「晚上下單，一早取貨」的超速便利。

PChome 24h購物推出精準送禮指南，今年情人節巧遇小年夜前夕，單身族群趁著年節將至的強大氣場，搶先開運、佈局桃花。（圖／品牌業者提供）
PChome 24h購物推出精準送禮指南，今年情人節巧遇小年夜前夕，單身族群趁著年節將至的強大氣場，搶先開運、佈局桃花。（圖／品牌業者提供）

農曆新年倒數，家家戶戶加緊除舊佈新。富邦媒旗下momo購物網觀察發現，現代家庭的大掃除需求已從「掃得乾淨」進化為「掃得更有效率」，帶動年前「三省」消費趨勢：主打安心成分、寵物友善的天然環保清潔用品買氣持續成長，銷售年增雙位數；具備AI智慧與多功能、可縮短家事時間的掃除家電需求升溫，相關關鍵字站內單週搜尋量更突破20萬次；同時，針對冷氣、洗衣機、抽油煙機等「魔王級清潔」的到府清潔服務票券亦明顯升溫。看準年前掃除需求高峰，momo即日起同步推出《年前掃貨》《家電掃除大賞》兩大檔期，清潔用品、掃除家電與服務票券一次備齊。

momo揭年前掃除「省心、省時、省力」三大趨勢，《年前掃貨》、《家電掃除大賞》一站備齊，限時下殺5折起。（圖／品牌業者提供）
momo揭年前掃除「省心、省時、省力」三大趨勢，《年前掃貨》、《家電掃除大賞》一站備齊，限時下殺5折起。（圖／品牌業者提供）

隨著環保意識抬頭、毛孩成為家庭重要成員，消費者在選購清潔用品時，關注焦點正從「越強越好」轉向「日常可安心使用」。momo觀察指出，成分標示透明、配方溫和、強調對家人與寵物友善的天然環保清潔品需求升溫，特別是在廚房油污、地板大面積清潔等高頻接觸場景，低刺激、無香精或植物萃取等訴求更成為年前採購主流，「綠色清潔」也因此躍升為大掃除季的熱門關鍵字。

CAESAR凱撒衛浴鎖定年終換新需求，推出「新春感謝祭」限時回饋。即日起至2月28日止，選購指定智慧馬桶或溫水洗淨便座，並完成線上登錄，即可參加抽獎活動，有機會抽中富國島雙人來回機票；大獎還有高雄洲際酒店或福爾摩沙遊艇酒店一泊二食等五星級住宿體驗；以及后苑麻辣鍋四人套餐或牛吉燒肉雙人套餐等人氣餐廳饗宴。

把握春節換新時機，凱撒衛浴推出新春限定優惠，還有機會暢遊富國島。（圖／品牌業者提供）
把握春節換新時機，凱撒衛浴推出新春限定優惠，還有機會暢遊富國島。（圖／品牌業者提供）

活動期間再加碼多項廚衛商品升級優惠！選購凱撒電漿滅菌廚房龍頭，即贈限量日本SIAA抗菌砧板；購買控溫龍頭就送沐浴球，還能搭配優惠價入手多款衛浴超值組合，從廚房到浴室一次到位。新春感謝祭活動於全台凱撒衛浴旗艦展示中心與經銷據點同步推出。

 

更多三立新聞網報導
iPhone 17 Pro系列也飄「徠味」？徠卡推LUX專用手機殼
只想宅家追劇？MyVideo春節送188元看片紅包 付費新片「無痛解鎖」
雲台款銷量佔比突破50%！2026短焦雲台投影機選購指南來了
LINE找邰智源坐鎮 「人間清醒模擬考」測驗你的防詐力

其他人也在看

還不是最冷！　專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣

還不是最冷！　專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...

FTNN新聞網 ・ 8 小時前10則留言
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」

李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」

中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前251則留言
翁滋蔓情牽豪門　北一女校花級舊照曝光超驚艷

翁滋蔓情牽豪門　北一女校花級舊照曝光超驚艷

北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前102則留言
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報

快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報

快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報

EBC東森新聞 ・ 20 小時前發表留言
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手　杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭

從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手　杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...

FTNN新聞網 ・ 2 小時前5則留言
今晚真的好冷！北台跌到個位數　氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷

今晚真的好冷！北台跌到個位數　氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷

[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。

新頭殼 ・ 4 小時前3則留言
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約　讀完劇本就警覺：太多問題

這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約　讀完劇本就警覺：太多問題

改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」

鏡報 ・ 19 小時前74則留言
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗　專家驚揭：恐突襲金馬祭旗

習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗　專家驚揭：恐突襲金馬祭旗

中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前411則留言
2026最強寒流！今入夜下探6度　「這天回暖」飆25度連熱4天

2026最強寒流！今入夜下探6度　「這天回暖」飆25度連熱4天

寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前1則留言
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞　點名1檔「AI測試黑馬股」

南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞　點名1檔「AI測試黑馬股」

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...

FTNN新聞網 ・ 21 小時前4則留言
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門

大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門

娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。

民視 ・ 5 小時前15則留言
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在

S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在

大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前16則留言
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」　今晚4地防大雨

寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」　今晚4地防大雨

寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前1則留言
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者　林奐均被砍6刀「從恨中重生」

《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者　林奐均被砍6刀「從恨中重生」

隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。

鏡報 ・ 19 小時前22則留言
目標價上看93元+缺貨潮持續！外資砸20億點名「這檔」記憶體龍頭　再撒15億搶進中鋼7.2萬張

目標價上看93元+缺貨潮持續！外資砸20億點名「這檔」記憶體龍頭　再撒15億搶進中鋼7.2萬張

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數本週（2/2～2/6）下跌280.83點，以31782.92點作收，跌幅0.88％。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本周賣超1085....

FTNN新聞網 ・ 19 小時前6則留言
黃國昌人馬初選輸！諷對手「家樂福上班」　吳靜怡：得罪全台灣超市員工

黃國昌人馬初選輸！諷對手「家樂福上班」　吳靜怡：得罪全台灣超市員工

民眾黨新北市議員初選，被視為黃國昌人馬的周曉芸，在敗給對手陳彥廷後，於受訪時表示「沒人知道陳先生是誰」，更指對方「大學畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」。對此，政治評論員吳靜怡就直指周曉芸「意外得罪了全台灣的超市員工」。

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前73則留言
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺

威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺

威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺

EBC東森新聞 ・ 1 天前11則留言
台美混血正妹余睿超吸睛　首位台灣選手冬奧越野滑雪完賽新紀錄

台美混血正妹余睿超吸睛　首位台灣選手冬奧越野滑雪完賽新紀錄

2026米蘭—科爾蒂納冬季奧運於台灣時間7日凌晨3時盛大開幕，越野滑雪選手余睿（Sophia Tsu Velicer）代表台灣出賽，成為台灣史上首位站上冬奧舞台的女子越野滑雪選手，她也以1小

上報 ・ 2 小時前發表留言
65歲領錢了！2月起老年年金最多可領6107元 這天開始入帳

65歲領錢了！2月起老年年金最多可領6107元 這天開始入帳

勞保局宣布，1/1起，國保月投保金額由1萬9761元調整為2萬1103元，月投保金額調高後，2月開始，老年年金每月最多可領6107元。 1/1起國保月投保金額調高 勞保局指出，為保障國保被保險

健康2.0 ・ 9 小時前6則留言
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟　原因曝光

酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟　原因曝光

女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前16則留言