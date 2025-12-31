德議員警告台海危機風險! 籲重新審視「一中原則」 警惕封鎖與顛覆行動

克勞斯．彼得．維爾施（中）與韓國瑜（左）和江啟臣（右）合影。 圖：翻攝自 X《江啟臣》

[Newtalk新聞] 德國基督教民主聯盟（CDU）籍議員，友台小組主席克勞斯．彼得．維爾施（Klaus-Peter Willsch）於昨日（30）在接受《路透社》專訪時表示，德國低估了台海衝突的風險，以及台灣之於德國的重要性。台灣盟友對於封鎖、混合戰或顛覆行動應及早採取應對措施，也呼籲德國重新審視自身的「一中原則」立場。

維爾施（右）長期關注東亞問題。圖：翻攝自 X《David Demes 戴達衛》

維爾施表示，美國以及一眾工業化國家，高度依賴以台積電為首的半導體承包商，這種依賴建立了強烈的國際利益。德國墨卡托中國研究所（MERICS）智庫估計，台灣不只做為供應方，如西門子、博世、巴斯夫等 300 餘個德國企業都在台灣有活動。誠然，以台灣近乎傾舉國之力滋養的「護國神山」和科技業，在全球供應鏈佔據了重要位置，也是很多人認為歐美會介入台海戰爭的理由。

近期解放軍的「正義使命-2025」軍事演習，無疑是對台灣明目張膽的威脅，維爾施指出北京一有機會就想抹去「台灣」這個名字，試圖無視台灣的主體性，貼上中國的標籤。他進一步談及德國的政策，表示過往對於一中原則的解讀過於制式化，已不符合時代背景，必須重新審視這條界線「台灣應該被當作它真正的樣子來對待：一個基於法治的民主國家，一個可靠的夥伴」。

