德財長訪中討論產能過剩 稱若無解方歐盟將保護市場

（中央社北京19日綜合外電報導）德國財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）昨天在北京訪問期間討論中國產能過剩的問題，表示如果找不到解決方案，歐洲聯盟（EU）將採取行動因應。

路透社報導，克林拜耳指出：「我已經表明，如有必要，歐洲層面將做出決定，以更好地保護我們的市場…我希望避免這種情況發生，但最終，歐洲以及我們德國不能成為被落在後面的一方。」

克林拜耳此行目的在於強化與北京商業聯繫，同時緩和貿易緊張，以及有關德國工業領域的憂慮。

廣告 廣告

在訪中行程第二天，克林拜爾再次討論中國產能過剩問題，以及德中在多邊組織中的合作和俄烏戰爭。

當被問到歐盟在對中關係上的分歧時，克林拜爾表示，歐洲國家間的協調相當重要，他在出發前已與歐盟同僚進行溝通。

歐盟與中國關係一直緊張，在中國對晶片與稀土的出口限制後尤其明顯，並已對德國企業造成重大干擾。

克林拜爾指出，德國必須多元化其供應鏈，以避免稀土採購受到干擾，不過他也表示，中方已給了他明確保證，會提供可靠供應。

在德國國會任命專家委員會重新思考對中貿易政策不到一週後，克林拜爾抵達北京進行訪問。

他在行程第一天即就鋼鐵、太陽能和電動交通等中國產能過剩問題提出關切。雙方這項對話每兩年舉行一次，讓德中官員與企業高層交流意見。

然而，兩國就烏克蘭戰爭的討論仍未取得進展。

中國官員抱怨歐盟將兩家中國金融機構列入與俄羅斯有關的制裁名單。中國之前表示，歐盟對這兩家銀行的指控「毫無根據」。

克林拜爾則稱：「中國應利用對俄羅斯的影響力，向俄羅斯總統普丁發出明確無誤的訊號，要求他停止這場戰爭。」（編譯：徐睿承）1141119