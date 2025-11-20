德財長：支持自由市場 不希望德國和歐洲成輸家

（德國之聲中文網）德國財長克林拜爾（Lars Klingbeil）本週出訪中國，週三（11月19日）在上海表示要支持自由市場，但競爭必須公平，且若中國以國家力量補貼產業，那歐洲就必須保護市場。

克林拜爾為德國現任梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨）政府任內首位造訪中國的部長。他接受路透社訪問時說：「我支持自由開放的市場，但我不希望我們最後在歐洲、在德國都變成輸家。」

克林拜爾以歐洲鋼鐵產業面臨的挑戰為例指出，歐盟提議對包括中國在內的進口鋼鐵加徵新關稅，以維護歐洲本土產業的競爭力。他表示「不希望看到德國鋼鐵業因中國鋼鐵由國家扶持而受到傷害」，並補充，德國鋼鐵業具備良好基礎，且正朝向減碳轉型。

談及歐盟是否應採取更強硬的對中立場時，克林拜爾指出，有關中國的議題在歐盟理事會和歐元集團中日益重要，而歐盟應以「統一立場」面對中國。

德國國會已批准成立專家委員會，重新檢視德中貿易關係。德國新政府對華為的態度也變得更強硬；梅爾茨上週表示，政府已決定替換5G網路中的華為設備，並禁止未來在6G網路中使用中國生產的零件。

克林拜爾坦言，更換零件設備會讓德國企業付出高昂成本，但「所有供應商都適用相同標準，這是有關安全的問題」。他也認為，此舉同時將為德國與歐洲企業帶來新的商機。

克林拜爾表示，有關德國對華為的措施也在此行德中會談中受到討論；德國也向中國重申自身關切，包括稀土限制和俄烏戰爭等議題。「當我們明確表達自身利益時，中方其實樂於聽取並展開討論。」

儘管歐洲高度關切俄烏戰爭是否能盡快終結，但克林拜爾承認，中方沒有促成新的進展。他說：「我們必須持續呼籲中國，喚起其責任感。中國或許是普丁仍願意聽取意見的唯一國家。」

德國試圖擺脫對中國經濟依賴仍具挑戰

中國自2016年到2023年間一直是德國最大貿易夥伴國，但2024年起，隨著德國試圖降低對中國的經濟依賴，美國再度躍升為德國的最大貿易夥伴。

德國聯邦統計局數據顯示，2025年前9個月，德國自中國的進口跟去年同期相比成長8.5%，但德國對中國出口則大幅下滑了12.3%。這一趨勢出現之際，中國製造業因美國高額關稅而將更多產品轉向其他市場，而中國企業也在多個產業成為德國企業的重要競爭者。

荷蘭國際集團（ING）德國經濟學家布熱斯基（Carsten Brzeski）指出，這一變化「反映了美國關稅對德國出口造成的負面影響」。

根據今年7月達成的協議，歐盟對美國的出口將面臨基礎稅率15%的關稅，遠高於川普重返白宮前的水準，對已陷入困境的德國經濟而言是沉重的壓力。

布熱斯基指出，「這顯示德國經濟，尤其是工業部門，仍然依賴從中國進口稀土、半導體及其他關鍵原材料」，也突顯德國正試圖擺脫對中國經濟依賴時所面臨的結構性挑戰。

作者: 周依恩 (路透社、法新社等)