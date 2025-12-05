即時中心／林耿郁報導

德國國會稍早以323票贊成、272票反對，通過政府提出的志願役改革案，以強化國防與國家安全。這項改革被視為德國軍事政策重大轉向，也讓包括俄羅斯在內的各國高度關注：二戰時期令人聞風喪膽的德軍是否將重新崛起？

德軍再臨？綜合外媒報導，根據德國國會剛剛通過的新法，自明（2026）年1月 起，所有年滿18歲的德國青年，都會收到一份兵役意願調查表。

其中男性強制「必須」填寫回應、女性則可「自願」填寫；德國政府強調，現階段仍以志願為主。

廣告 廣告

然而，國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，從後（2027）年7月起，所有18歲男性均需接受「強制體檢」，以判定是否具有戰鬥能力。以免未來發生戰爭時，德國才措手不及，緊急評估誰能上戰場，「普遍體檢是必要的」。

學生群起抗議 南北城市串聯示威



此項軍事新制引發青年不滿，德國多所學校學生宣布罷課抗議，多達90座城市學生也預計參與。

抗議發起人在社群媒體發聲，學生們不想把半年人生困在軍營裡，被訓練服從、操槍、學習殺戮。「戰爭無法提供未來，只會摧毀生活！」

快新聞／德軍再臨？德國新法擴大招募志願役 且不排除恢復「義務役」

德國青年上街抗議新兵役制。（圖／美聯社提供）

若募兵不佳、局勢惡化 可能恢復義務役

德國目前約有18.2萬現役軍人，政府計畫在未來一年內增兵2萬人。長期目標則是在 2030 年代初期擴增至26萬現役軍人、20萬後備軍力，以符合北約的新戰略目標，並回應川普政府的強烈施壓。

儘管現階段以志願役為原則，但德國政府已明確表示，若安全情勢「急遽惡化」，或志願役人數不足，可能重新讓「義務役」上路。



在二戰終結後，德國上一次重建軍力、推行義務役的年代為冷戰時期，一度高達50萬名軍人。最終2011年，梅克爾政府終結了義務役。

「月收2,600歐元」 盼招募更多戰力

為提高吸引力，德國政府開出的待遇是：志願役薪資每月約2,600歐元（約新台幣94,722元）；作為對比，法國近期推出的志願軍事訓練計畫，僅提供約800歐元（約新台幣29,145元）。

但其他數據顯示，2023年德國月薪中位數約3,800歐元（約新台幣138,440元）。

隨著俄羅斯威脅加劇，以及川普抽手歐洲防務，究竟令人聞風喪膽的德軍是否將重現塵寰？或者承平已久的傳統軍事強國「再起不能」？只有時間能夠證明。

原文出處：快新聞／德軍再臨？德國新法擴大招募志願役 不排除恢復「義務役」

更多民視新聞報導

烏克蘭領土談不攏！ 普丁嗆：歐洲勿挑釁、不怕再打一仗

美歐烏積極奔走促和談 俄羅斯持續強攻稱:已占領兩地

烏俄停戰曙光?美俄會談至凌晨 普丁接受和平協議部分內容

