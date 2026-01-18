德軍落地格陵蘭偵察44小時就撤退 外媒猜疑和川普施壓有關？

德國聯邦國防軍（Bundeswehr）近日派遣一支由15人組成的小型特遣隊前往格陵蘭島，不過卻在無預警的情況下提前撤退，不禁令國外媒體猜想，他們突然間的撤軍，是否與美國總統川普最近表示將加徵關稅有關，或是另有其他原因。

（示意圖／Unspalsh）

德國《圖片報》（Bild）報導，原本於當地時間周五抵達格陵蘭的德國軍事偵察小組，在該島部署44小時後就折返，這支15人組成的軍隊，今天中午自首都努克（Nuuk）搭機離境。

據悉，德國上週在多個歐洲國家中率先派遣軍事人員前往格陵蘭執行探索性任務，試圖向川普展現他們對格陵蘭安全議題的重視，原本這支特遣隊預計會多待2天的時間，目前尚不清楚為何提前撤軍，不過德國聯邦國防軍作戰司令部發言人透過電子郵件回覆媒體，此次勘察任務「已依計畫完成」，並補充說，由於天候條件影響，有一處站點無法前往。

不過軍方仍強調：「儘管如此，我們仍獲得了重要的洞見，這將使我們能夠與合作夥伴以及在北約架構下，協調可能的聯合行動，以強化北大西洋與北極地區的安全。」

值得一提的是，儘管歐洲多國都反對，但美國總統川普近期又再度對取得格陵蘭控制權這件事展開強硬態度，並宣布自2月起對包括德國在內的8個歐洲國家課徵10%的關稅，並於6月提高至25%，直至就格陵蘭的全面收購達成協議為止。

