德軍「美洲獅」加裝MELLS 升級反裝甲火力

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」2日報導，德國將為現役「美洲獅」步兵戰鬥車，裝備「多用途輕型導引飛彈系統」（MELLS，德國版「長釘」LR），以提升德聯邦國防軍反裝甲火力，肆應快速變化的安全環境挑戰與威脅。

報導指出，德國聯邦國防軍1日宣布，將為200輛「美洲獅」步兵戰鬥車配備MELLS多用途飛彈，透過在砲塔側面加裝MELLS飛彈發射箱，並與作戰火控系統整合，以增強「美洲獅」反裝甲戰力，有效應對多元戰場威脅。

廣告 廣告

相關報導顯示，德國萊茵金屬公司產製的「美洲獅」，在2010年開始量產時，曾被譽為全球最先進，也是最重、最貴的步兵戰鬥車；後續為推進裝甲部隊現代化與數位化目標，德軍2023年啟動將「美洲獅」升級至S1版本的計畫，加裝高解析度全天候光電影像感測器、MELLS飛彈以及數位無線電等，全面提升車輛狀況覺知與網路化作戰能量，預計2029年完成。

MELLS是德軍對以色列製「長釘」LR反裝甲飛彈的稱呼，其有效射程為4至5.5公里，可利用新一代光電／紅外線尋標器，搭配高性能縱列彈頭和智慧引信，打擊敵方目標。

德國將為現役200輛「美洲獅」步兵戰鬥車裝備MELLS多用途飛彈，強化反裝甲能量。圖中「美洲獅」砲塔側面即為MELLS飛彈發射箱。（取自KNDS集團網站）

德軍「美洲獅」升級計畫預計2029年完成，地面部隊戰力可望顯著提升。（達志影像／路透社資料照片）