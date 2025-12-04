德部署「箭式3型」防空系統 捍衛首都圈安全

記者丘學陞／綜合報導

美國《國防新聞》報導，德國3日正式接裝首套以色列製的「箭式3型」防空系統，成為除以國外首個部署該系統的國家，並將擔任德國反飛彈任務的重要利器，有效保護德國及盟友安全。

報導說，德國於首都柏林南方約64公里處的霍爾茲多夫／舍內瓦爾德（Holzdorf/Schoenewalde）空軍基地，舉行首套「箭3」系統的接裝儀式，現場除德方人員出席外，還有以色列駐德大使普洛瑟等以國要員到場，共同見證德以防衛合作、以國國防工業的重要時刻。德軍也在儀式上宣布甫接裝的「箭3」已具「初始作戰能力」（IOC），開始承擔德國最外層反飛彈任務，捍衛首都圈安全。

「箭式」防空系統為以色列與美國「飛彈防禦局」（MDA），合作研發的高空飛彈防禦系統，其中「箭式2型」與「箭式3型」曾於2023年11月，先後在以國成功攔截葉門叛軍「青年運動」、伊朗等所發射的彈道飛彈，以實戰經驗展現其優異性能。而德國所採購的「箭3」系統，其攔截彈透過縮小體積、提升動力，獲得更高速度與射程，不僅最大射高達100公里、還具2400公里的射程，具備可觀的反飛彈能量。

此前，德國於2023年9月與以國簽署價值約36億歐元（約新臺幣1314億元）的合約，採購3套「箭3」提升反飛彈戰力，該系統隨後就在以國締造成功攔截佳績，凸顯系統可靠性，加上以國在面對沉重防空壓力下，仍如期交付德國「箭3」，讓德方對其深具信心，甚至有意探索採購研發中的「箭式4型」的可能性。