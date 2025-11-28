德里解除第3階段空污管制2天 多處AQI飆「嚴重」等級

（中央社記者李晉緯新德里28日專電）德里政府剛把「分級應變行動計畫」（Graded Response Action Plan, GRAP）第3階段的污染防治措施取消，空氣品質又在48小時內迅速惡化，德里多處空氣品質指標（Air Quality Index, AQI）飆破400，達最差的「嚴重」等級。

今日印度（India Today）報導，德里的空氣品質已經連續14天不佳，今天39個監測站中，有19個監測到的AQI達到最差的「嚴重」等級；印度中央污染控制委員會（Central Pollution Control Board, CPCB）的數據顯示，今天上午6點，德里的整體空氣品質指標為384，屬於次糟的「極差」等級。

印度判斷空污的AQI分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

印度面對空污的「分級應變行動計畫」分4個階段，第1階段是AQI介於201到300時、空氣「中度至重度污染」時使用，第2階段是AQI介於301到400、「空氣品質非常差」時使用、第3階段是AQI介於401到450、空污「嚴重」時使用、第4階段是AQI大於450、空污「嚴重污染」時使用。

德里政府取消「分級應變行動計畫」第3階段污染防治措施僅48小時，德里國家首都區（NCR）多處就出現空氣品質惡化的情況。

德里數個地點的空氣品質急遽惡化成「嚴重」等級，阿修克維哈（Ashok Vihar）的AQI衝上417，巴瓦納區（Bawana）的AQI飆到414，安南維哈（Anand Vihar）的AQI達411；月光市集（Chandni Chowk）、納雷拉（Narela）的AQI皆達407，阿亞納加爾（Aya Nagar）、布拉里（Burari）的AQI都到402，JLN體育場（JLN Stadium）的AQI則是401。

還有其他幾個地方的AQI為「極差」等級，那加夫格爾（Najafgarh）、英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）分別達到361、360，阿里普（Alipur）也有355。

德里的「空氣品質早期預警系統」（Air Quality Early Warning System）稍早預測，德里的空氣品質持續處於「極差」等級，未來6天會在「極差」等級和「嚴重」兩個最糟的等級波動。

印度氣象局（The India Meteorological Department, IMD）預測，德里今天將是陰天，最低溫會在攝氏8度到10度間，最高溫雖可達攝氏27度，但氣溫一下降，印度民眾生火取暖的情況就會增加，空污程度也會因此下滑。

IMD提到，德里26日清晨記錄到攝氏8度低溫，是今年入冬以來氣溫最低的一次，也是2022年以來，11月的最低溫紀錄。（編輯：陳承功）1141128