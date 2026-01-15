德金利他發放補助金 溫暖157弱勢

德金利他教育基金會進行「敬老尊賢」及「安心就學」補助金發放。（學甲區公所提供）

記者黃文記∕學甲報導

為宏揚「利他」理念，引導人與人之間彼此關懷、相互扶持，並發揚敬老愛幼的良善社會風氣，德金利他教育基金會於歲末年終之時，聯合學甲區公所、北門區公所、將軍區公所等機關，十五日在學甲區東陽國小禮堂舉辦「敬老尊賢」及「安心就學」補助金發放，紓解弱勢民眾的燃眉之急，共有一百五十七人受惠。

德金利他教育基金會「敬老尊賢」專案補助七十歲以上長者計有五十一人，每人可獲得補助金五千元，共發放二十五萬五千元；「安心就學」專案補助金發放計有一百零六人，每人可獲得補助金三千元至四千元不等，合計發放三十四萬一千元。統計這次補助對象共一百五十七人，發放補助金總額五十九萬六千元。

德金利他教育基金會成立緣由，乃肇始於董事長吳吉田為懷念父親吳新旗（人稱新德師）及母親吳黃柳金養育深恩，遂以父母親名字中各一字來命名。除了表達對父母的思念，更進一步以父母的名義來為故鄉、為社會做善事，並以「利他」理念為內涵，提倡人與人之間相互扶持理念。

去年基金會補助金發放區域以吳吉田董事長的父母世居地「將軍區」為出發點，今年特別擴大至學甲區、北門區。學甲區長張明寶感謝德金利他教育基金會秉持「利他」精神，長期關懷弱勢族群，此次於歲末年終辦理「敬老尊賢」及「安心就學」補助金發放，學甲區共計六十二人受惠，充分展現民間公益力量的溫暖與用心。