德鑫半導體聯盟舉行媒體交流會 (圖)

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力積電成功籌資8.86億美元 強化投資未來動能
晶圓代工廠力積電（6770）宣布，昨（9）日透過發行海外存託憑證及員工認股籌資8.86億美元，這次發行的海外存託憑證（GDS）將於盧森堡證券交易所掛牌，每單位GDS為15股力積電普通股，發行價格為 31.65美元；GDS訂價相當於台股每股新台幣66.68元，較9日該公司股票平均成交價約折價5.73%
目標價1100元！法人首評買進「再生晶圓廠」估第2季EPS年增116％ 站穩先進封裝關鍵地位
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導半導體設備暨再生晶圓廠辛耘（3583）昨（9）日止跌翻漲，股價收在866元，漲59元或7.31％，成交量1946張，盤中最高一度來到8...
非大閘蟹！日「這款蟹」竟檢出致癌「戴奧辛」 醫嘆半衰期長:是世紀之毒
食品藥物管理署今（9）日公佈最新邊境商品查驗不合格名單，其中，上銀國際貿易有限公司自日本進口「日本絨螯蟹」，在邊境竟檢出會致癌的世紀之毒「戴奧辛」每克濕重4.5皮克及8.0皮克、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和每克濕重10.1皮克不符規定，這2批、共10公斤的日本絨螯蟹全數依規定退運或銷毀，食藥署針對「上銀國際貿易有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。（記者：簡浩正）
大樂透開獎了！6/9中獎號碼、端午加碼百萬獎出爐 100組100萬元剩63組 大樂透直播、中獎怎麼看、如何領一次看
大樂透端午期間加碼百萬，大樂透今晚第115060期的中獎號碼為39、18、13、46、40、25，特別號31。派彩結果，頭獎槓龜；貳獎3注中獎，各得獎金新台幣88萬8869元。百萬元的中獎號碼請至台彩官網查詢，本期計63組促銷獎項無人中獎，於下期加開。大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
滿血回歸拚賺錢2／沈玉琳復工馬拉松式錄12小時 離場難掩病後疲累感
6月3日下午一輛載有糖炒栗子設備的貨車抵達台北市西門町後，現場眾人立刻投入搬運工作。包括潘若迪、馬力歐以及短今主動協助搬運大型鍋具與爐具等設備，而沈玉琳雖有意幫忙，身旁工作人員與夥伴顯然仍十分顧及他的身體狀況，多數重物都由其他人分擔，其中慢半拍的艾融也搶著...
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
「亞洲父母」全是負面標籤嗎？人妻嫁英國「列6大特質」：歐美爸媽比不上
生活中心／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次來台總能掀起一陣旋風，他日前發表演說時坦言，自己的爸媽是典型亞洲父母，即便他已經63歲也難逃被狂唸一頓。不少網友近日也在社群討論有關「亞洲父母」的話題，就有人指出「亞洲父母這個標籤好像挺負面的」，好奇拋問：「但亞洲父母有什麼優點呢」，貼文曝光後，吸引眾多網友湧入留言並狂列一連串優點，原PO看完感慨說：「大家提了好多亞洲父母的溫暖，真是感人」。
滿地血跡！基隆KTV少年鬥毆 他撂人尋仇反遭砍
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台積電稱「不排除漲價」 手機、筆電恐變貴
[NOWNEWS今日新聞]全球晶片製造龍頭台積電（TSMC）表示，通貨膨脹正推高其營運成本，因此不排除調漲價格的可能性。由於台積電負責生產包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）以及蘋果（Apple）...
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
半數股市進入超買區？ 美銀點名「3市場」最熱 曝7預警訊號
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韓劇《鐵拳教育》陷道德爭議 主演回應選角風波
娛樂中心／林善柔報導南韓現正熱播的影集《鐵拳教育》因涉及「以暴制暴」與校園暴力題材，近期在韓網掀起大量討論。除了作品本身的道德爭議外，先前曾有消息傳出收到出演邀約的金南佶選擇不接演，再度成為話題焦點。韓媒OSEN在報導中詳細回顧《鐵拳教育》的原作爭議，以及金南佶拒演、金武烈接棒的選角風波。相關討論隨後在各大社群平台討論延燒，外界關注點逐漸轉向演員與角色適配性，以及作品傳遞的價值觀之間的拉扯。
發零食「用丟的」！富三代陪黃仁勳互動粉絲遭出征
國際中心／楊佩怡報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在結束台灣的行程後，隨即轉往韓國展開豐富的訪問行程。他不只與當地的創新企業家們進行交流，更受邀擔任球場的開球嘉賓，甚至還參與了知名綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》的錄製。然而就在黃仁勳與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及NAVER董事長李海珍聚餐完後，在餐廳外面發送臨時給等候已久的粉絲時，SK集團會長崔泰源卻被拍到將零食「用丟的」粉絲們，引發網友們炸鍋：「權貴階層看不起一般民眾」。
中午來開匯／彰化民眾逾5成未表態「藍營佔7成」 魏平政：用最大誠意努力整合
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 面對最新民調落後、地方傳出「反胃聯盟」，甚至傳出國民黨彰化縣長參選人魏平政在為未來的立委補選暖身等謠言，魏平政、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。魏平政駁斥為立委補選暖身的說法，痛批完全是邏輯謬誤，沒人會花費4倍的心血只為了等著選輸，「...
蔣萬安兒獲市長獎被酸 媒體人曝私下家教：大寶極有禮貌、超愛爸爸
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，並親自頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子倆在台上開心合照，互動相當溫馨。Threads卻有人出征質疑「為何市長兒子能拿市長獎」，掀起一波論戰。對此，媒體人羅旺哲發文力挺蔣得立，並分享他過去採訪的觀察，強調大寶是一個「非常有禮貌的小朋友」，而且非常愛爸爸。
SK會長陪黃仁勳發零食！「1舉動」韓網全炸鍋：在餵狗？
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪問韓國，除了與三星電子、SK海力士、LG等科技大廠高層交流外，所到之處也掀起一股「黃仁勳旋風」。不過，近日一段他在首爾街頭發送零食的影片意外引發討論，陪同在旁的SK集團會長崔泰源因將零食直接丟向粉絲，引起部分韓國網友不滿。
伺服器電源+BBU需求引爆！「電源大廠」5月營收衝上174億元 昨股價叩關225元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導電源供應大廠光寶科（2301）昨（9）日公布新一期營收，其中五月份全球合併營收為174億元，月增4%、年增30%。光寶科說明，在...
世新校長畢典喊「結束自己」！竟登美國脫口秀 遭酸：不擔心中國入侵了
世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致詞失言呼籲要是時間、情緒與身體沒有管理好，「我要告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」，引來爭議。不料這段發言9日竟登上美國福斯夜間政治娛樂時事脫口秀《古特菲德秀》（Gutfeld!），引發網友熱議。
證交所加重處置抓去關！電商王者列20分撮合 一路關到6月24日
證交所昨（9）日公布最新處置股名單，僅有富邦媒（8454）1檔上市公司遭列入處置，上櫃市場則掛零。由於富邦媒近六個營業日股價累積漲幅高達59.63%，且起迄兩個營業日收盤價價差達161元，因此遭證交所加重處置，自今（10）日起至6月24日止，交易方式由原本每5分鐘撮合一次，再延長為每20分鐘撮合一次。