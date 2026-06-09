德鑫半導體聯盟舉行媒體交流會 (圖)

生活中心／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次來台總能掀起一陣旋風，他日前發表演說時坦言，自己的爸媽是典型亞洲父母，即便他已經63歲也難逃被狂唸一頓。不少網友近日也在社群討論有關「亞洲父母」的話題，就有人指出「亞洲父母這個標籤好像挺負面的」，好奇拋問：「但亞洲父母有什麼優點呢」，貼文曝光後，吸引眾多網友湧入留言並狂列一連串優點，原PO看完感慨說：「大家提了好多亞洲父母的溫暖，真是感人」。

民視 ・ 16 小時前 ・ 1 則留言