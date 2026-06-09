德鑫半導體聯盟 18業者打群架

在AI應用快速擴張帶動下，全球半導體產業正步入新一輪結構性成長週期，台灣半導體供應鏈為加速海外布局，由家登精密（3680）董事長邱銘乾主導成立的德鑫半導體聯盟，以「打群架」概念，透過「成本中心」模式整合海外後勤與行政資源，使現場人力調度更具彈性，同時降低供應鏈單打獨鬥赴美設點的成本壓力，讓成員能專注於現場技術與設備服務。

德鑫半導體聯盟昨（9）日舉行媒體交流會，該聯盟由家登於2023年7月發起，由8家以半導體晶圓製造前段工程設備及耗材公司組成，包括：迅得機械（6438）、奇鼎科技（6849）、科嶠工業（4542）、家登精密（3680）、微程式資訊（7721）、聖凰科技、意德士科技（7556）及濾能（6823）；在逐漸展現成效下，2025年3月再成立「德鑫貳半導體控股」，由友威科技（3580）、印能科技（7734）、邑昇實業（5291）、耐特科技（8058）、康淳科技、圓達科技、新應材（4749）、頌勝科技（7768）、維田科技（6570）、及聯策科技（6658）所成立。總計成員達到18家業者。

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目前德鑫透過美國家登作為共同服務平台，由家登持股45%（包括家碩4%），並結合聯盟夥伴共同分攤後勤、人力與行政資源，避免各家公司各自成立據點造成重複投資。邱銘乾表示，若8家甚至18家供應鏈業者各自在美國設立服務據點，就必須各自建立財務、行政及後勤系統，形成額外成本。而透過共同平台模式，夥伴只需派遣裝機或服務工程師赴美，由美國家登統一管理、協助簽證及後勤支援，大幅降低營運負擔。他指出，這樣的模式讓供應鏈能夠「打群架」，共同削減成本與風險，也能提升服務能量。例如部分工程師完成自身設備服務後，也能支援其他聯盟成員，提高整體人力運用效率。邱銘乾強調，美國家登本質上是「成本中心」，而非獲利中心，目的是協助供應鏈共同承擔海外營運增加的成本。他透露，隨著美國模式運作成功，後續家登其他海外業務也將由美國家登統籌部分服務工作，形成更完整的海外支援網絡。

對於外界關注聯盟運作機制，邱銘乾解釋，聯盟成員共同出資持有美國家登股權，未來獲利與虧損都必須共同承擔，「這樣才叫歃血為盟」，才是真正具備利益綁定的合作模式。

邱銘乾表示，目前此模式主要先在美國試行。原先也曾規劃複製至日本，但因日本半導體建廠速度未如預期，因此暫時維持各自作業模式。至於德國市場，則需視未來擴廠規模及需求而定，若只有單一工廠，建立相同聯盟機制的效益有限。他指出，未來德鑫聯盟也不排除吸納更多供應鏈夥伴加入，希望透過「中帶小」模式，持續擴大台灣半導體供應鏈海外服務能力。邱銘乾表示，聯盟成員之間許多董事長彼此都有深厚交情，才促成共同分攤成本的想法。如今運作已逐漸展現成效，下一步將思考如何進一步複製與擴大，協助更多台灣供應鏈業者共同走向國際市場。